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Jordi Wild denuncia una “jugarreta” de Vox y revela las condiciones que le pusieron antes de cancelar la entrevista con Abascal: querían los derechos audiovisuales en exclusiva

El jefe de campaña de Vox justificó la posición del partido invocando la decisión de su departamento jurídico de cambiar el “paradigma” en la gestión de las entrevistas de su candidato

Jordi Wild en su vídeo explicación sobre la cancelación de la entrevista de Santiago Abascal
Jordi Wild en su vídeo explicación sobre la cancelación de la entrevista de Santiago Abascal (Twitter (X))
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Jordi Wild denuncia que la formación de Santiago Abascal impuso condiciones de última hora que hacían inviable la entrevista que tenían programada, pese a haber firmado previamente un acuerdo que garantizaba la emisión íntegra de la conversación.

Vox canceló en la noche del martes la entrevista que Santiago Abascal tenía previsto conceder este miércoles al creador de contenido Jordi Wild en su canal The Wild Project, después de exigir, pocas horas antes de la grabación, el control exclusivo de los derechos audiovisuales del encuentro. Wild hizo pública la situación a través de un vídeo en sus redes sociales en el que calificó lo sucedido de “jugarreta” y en el que se mostró “profundamente decepcionado” con el partido.

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La entrevista formaba parte de una ronda de encuentros con los cuatro principales candidatos a la presidencia del Gobierno —Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Ada Colau y Abascal— enmarcada en la precampaña electoral del 29N. Wild había anunciado públicamente desde el inicio del proyecto que todos los participantes firmarían un contrato mediante el cual el programa se comprometía a publicar las conversaciones sin modificar “ni un solo píxel”, mientras que los candidatos renunciaban a exigir cortes posteriores. Vox fue el último en suscribir ese acuerdo, alegando inicialmente que el partido no firma contratos con terceros, aunque finalmente aceptó las condiciones.

Vox pedía grabar la entrevista y retener los derechos

El conflicto se desencadenó la tarde del martes, mientras Wild grababa la entrevista con Sánchez. Su asistenta le comunicó que Vox quería firmar un nuevo contrato que reforzara el compromiso de no alterar el contenido. Wild aceptó sin reservas. Sin embargo, la petición fue escalando: el equipo del partido exigió a continuación que fueran ellos quienes realizaran la grabación de la entrevista y que dispusieran de los derechos audiovisuales en exclusiva. Wild rechazó esta condición de forma rotunda.

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El jefe de campaña de Vox justificó la posición del partido invocando la decisión de su departamento jurídico de cambiar el “paradigma” en la gestión de las entrevistas de su candidato. El detonante, según trasladó al creador de contenido, fue la polémica suscitada por la entrevista de Abascal en La Revuelta, el programa de David Broncano en TVE, de la que el partido denunció que se eliminaron cerca de 40 minutos de contenido sin su conocimiento ni participación.

El lider de VOX, Santiago Abascal (i) y el presentador David Broncano, durante la entrevista que ha ofrecido este lunes en el programa de La Revuelta en RTVE, en Madrid. (EFE/ RTVE)
El lider de VOX, Santiago Abascal (i) y el presentador David Broncano, durante la entrevista que ha ofrecido este lunes en el programa de La Revuelta en RTVE, en Madrid. (EFE/ RTVE)

Wild rechazó la comparación. “¿Qué tiene que ver Broncano conmigo? Yo soy otro mundo. Yo no soy una productora, yo no soy una cadena de televisión", respondió durante su conversación con el jefe de campaña. El presentador insistió en que ceder los derechos audiovisuales resultaba “absolutamente imposible” y suponía “una falta de respeto” a su trabajo y a los acuerdos alcanzados.

Wild ofreció grabar desde cero con garantías y no encontró respuesta

Durante las negociaciones de la noche del martes, Wild propuso diversas fórmulas para que Abascal pudiera acudir al programa con plenas garantías. Entre ellas, ofreció que el equipo de Vox trajera sus propias cámaras o grabadoras para registrar el encuentro por su cuenta, además de firmar cuantos contratos adicionales fueran necesarios. “Podría haberse dicho: ‘Esperáis unas horitas, hago la entrevista y luego hacemos el comunicado sobre el nuevo paradigma’”, señaló. El partido, según su relato, no consideró ninguna de esas vías.

La grabación estaba prevista para las 11:00 horas del miércoles. Wild indicó que en ese momento tendría que haber estado sentado frente a Abascal. Además de los días invertidos en la preparación de la entrevista —que, según explicó, incluye documentación extensa, reuniones y el diseño de preguntas específicas para cada candidato—, el presentador había contratado verificadores externos desplazados para la ocasión, cuyos gastos de alojamiento quedaron igualmente en nada.

El creador atribuye la retirada al riesgo de afrontar preguntas sobre el programa económico de Vox

Más allá de las explicaciones oficiales, Wild planteó su propia interpretación de los hechos, aunque advirtió expresamente de que carece de pruebas para sostenerla. A su juicio, Vox optó por la cancelación para evitar un formato de entrevista que habría expuesto a Abascal a preguntas incómodas sobre política económica y exterior, ámbitos en los que el presentador tenía previsto poner a prueba al candidato. “Mi opinión es que, después de salir tan reforzado de La Revuelta, venir aquí era un riesgo. La sensación que me da es que lo que quieren es minimizar riesgos”, afirmó.

Wild recordó que Abascal, como máximo responsable del partido, tenía la última palabra sobre su asistencia. “Si hubiera querido venir, estaría aquí, de eso no hay ninguna duda”, sostuvo.

Vox, por su parte, aclaró en un comunicado que la cancelación no responde a ningún incumplimiento por parte del creador de contenido. El partido justificó la decisión en la necesidad de proteger la imagen y las declaraciones de sus candidatos durante la campaña electoral.

Pese al contratiempo, el proyecto continúa adelante. Wild agradeció públicamente a Feijóo que mantenga su compromiso de acudir al programa, pese a que el presentador le comunicó lo sucedido y el candidato del Partido Popular (PP) podría haberse descolgado del proyecto. Las conversaciones con Sánchez, Colau y Feijóo se publicarán el viernes 13 de noviembre en The Wild Project, coincidiendo con el inicio de la campaña electoral del 29N.

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