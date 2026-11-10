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La Fiscalía de Menores investiga la denuncia a un alumno de 11 años por abusar sexualmente de varias niñas de 3 y 4 años en un colegio de León

Uno de los padres de las menores, que ha puesto la denuncia, explica para ‘Leonoticias’ que “nos dijo que iban al baño y tenían secretos”

La fachada del Centro Rural Agrupado Emilio Alonso de Carbajal de la Legua, en León (Google Maps)
La fachada del Centro Rural Agrupado Emilio Alonso de Carbajal de la Legua, en León (Google Maps)
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La Fiscalía de Menores investiga un presunto caso de abusos sexuales atribuido a un alumno de 11 años contra varias niñas de 3 y 4 años en el Centro Rural Agrupado (CRA) Emilio Alonso de Carbajal de la Legua, en el municipio leonés de Sariegos. La denuncia se hizo pública en Leonoticias ayer con el testimonio grabado de uno de los padres de las víctimas. “Nos dijo que iban al baño y tenían secretos; y ese secreto era hacer el amor”, expresaba.

La formalización de la querella se interpuso en la comandancia de Armunia, extremo confirmado por la Subdelegación del Gobierno, por presuntos “tocamientos a varias menores” en el colegio público. Además, cinco familias pusieron los hechos en conocimiento del centro, de la Guardia Civil y de la Inspección Educativa. Sin embargo, según ha podido saber el ABC, las diligencias del caso han llegado al Ministerio.

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Las denuncias afectan a niñas de Infantil que coinciden con el menor investigado en el transporte escolar, el comedor y los tiempos de recreo posteriores a la jornada lectiva. Según se ha podido saber, los episodios habrían ocurrido entre las 14:00 y las 16:15 horas, cuando los alumnos se desplazan desde Carbajal de la Legua hasta Lorenzana para utilizar el comedor y permanecer en el patio hasta la recogida de sus familias.

Las menores no quieren ir a clase y califican al niño como “malo” y que quiere “hacer el amor”

Antes de conocer lo que estaba pasando, los padres habían notado que una de las niñas se mostraba “reticente” a ir al colegio desde el pasado 16 de septiembre, cuando comenzaron las clases del nuevo curso. Esta actitud le parecía extraña, ya que durante el primer año de Infantil no había manifestado este rechazo. Tras hablar con ella, les confesó que había un niño en la escuela que “es muy malo, pega mucho, pero siempre está en el cole”.

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La menor también les comentó que había recibido “puñetazos en la tripa, espalda, cara y patadas en el culo”. Los padres han asegurado que su hija les contó que el niño “quiere hacer el amor, que se va a casar con ella y que le dio un beso en los labios”. No obstante, el menor se lo presentaba como “un juego y un secreto” para pedirle que no contara lo ocurrido. Todo ello le ha provocado, según han relatado sus progenitores, que “no duerma bien, tenga pesadillas, no quiera ir al cole y agresividad cuando está agobiada”.

La entrada al colegio rural de la Legua (Google Maps)
La entrada al colegio rural de la Legua (Google Maps)

En otro caso, una niña de 3 años le habría revelado a sus padres “lo del secreto en el juego y que ese niño era malo”. Asimismo, les habría relatado cómo “se llevaba a otra niña al baño”. Desde entonces la menor padece “llantos descontrolados, se despierta con pesadillas y está irritada”. Aunque han expuesto todos estos relatos en una entrevista con la administración del colegio, en la que han denunciado “tocamientos y manoseos”, consideran que las medidas son “insuficientes”.

Por este motivo se han llegado a plantear cambiar de colegio a su hija en caso de que no se aprecie una acción inmediata de vigilancia, instalación de cámaras, así como una revisión de los protocolos en el recreo. Y es que los padres no pueden evitar preguntarse: “¿Cómo es posible que no se vigile y se mezclen niños de 4 y 11 años en el mismo baño?”, se cuestionan ante el medio local.

Las medidas para evitar que los menores se relacionen en el bus o en el recreo

Nada más conocer el caso, el CRA Emilio Alonso abrió un expediente por acoso escolar. El director del centro, Héctor Viñuela, ha declarado que por el momento la investigación sigue abierta, pero que “se está siguiendo el protocolo para proteger a las menores y preservar los derechos del supuesto agresor”. Entre las medidas, según ha afirmado Viñuelas, se ha impedido el contacto entre los alumnos: “Desde que cogen el primer bus hasta que terminan la jornada no tienen ningún tipo de interacción y están supervisados en todo momento”.

Además, se ha reforzado la vigilancia del patio con una persona adicional, se ha apartado a la cuidadora que estaba a cargo y se ha dividido el patio por grupos de edad. Por su parte, la Dirección Provincial de Educación ha abierto también un expediente informativo al menor por un supuesto caso de abuso escolar.

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