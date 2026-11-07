La borrasca Bruna dejará fuertes lluvias, tormentas, viento y mala mar en España: la Aemet alerta de posibles inundaciones y crecidas súbitas de los ríos

Imagen de archivo de varias personas cubriéndose de la lluvia y el viento con paraguas. (Juanma Serrano/Europa Press)

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Este sábado, la influencia de la borrasca Bruna ya comenzará a hacer notar sus efectos en España, con chubascos fuertes o muy fuertes tanto en la Península como en las islas Canarias. El archipiélago será este día la región más afectada, donde las precipitaciones pueden ser localmente persistentes y acompañadas de tormenta.

Por el momento, las islas más afectadas serán las del oeste, aunque ya el domingo se extenderá el temporal al resto del archipiélago. Además de un aviso amarillo por fenómenos costeros en Cádiz, las Canarias se presentan este sábado con alertas tanto amarillas como naranjas.

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La isla más afectada será La Palma, que se encuentra con riesgo importante por viento y lluvia, así como con riesgo leve por mala mar y tormentas. Además, La Gomera, El Hierro y Tenerife están en aviso por viento, en esta última isla en nivel naranja. De hecho, se esperan rachas muy fuertes de viento (superiores a 70 kilómetros por hora) de componente sur en las islas más occidentales.

El sistema de bajas presiones también afectará a la Península desde este sábado, debido a que la borrasca Bruna se situará al oeste. Sin embargo, todavía este día las precipitaciones en la mayor parte del centro norte y noroeste se espera que sean débiles, a excepción de en Galicia, donde serán abundantes e intensas. Durante los siguientes días, además de los chubascos y las tormentas, su proximidad y su sistema de frentes asociado dejarán rachas de viento muy fuertes y temporal marítimo.

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Una persona protegiéndose de la lluvia con un paraguas. (Joaquín Corchero/Europa Press)

“Se pueden dar inundaciones locales en zonas bajas, crecidas en los ríos y es probable que las precipitaciones sean persistentes en zonas afectadas recientemente por los incendios estivales”, ha explicado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha matizado que existe cierta incertidumbre todavía sobre la magnitud del impacto en las zonas más afectadas.

Con respecto a las temperaturas, este sábado se espera que las máximas desciendan en el cuadrante nordeste peninsular, pero que aumenten en Canarias y las vertientes atlántica y cantábrica. Mientras tanto, en las regiones mediterráneas no se producirán grandes cambios.

Las mínimas subirán en la mayor parte de la Península, siendo de forma acusada en el cuadrante noroeste, donde se llegará a producir un aumento notable en amplias zonas. Con esto, las heladas van a quedar restringidas a los Pirineos y de forma local a la Ibérica y Cantábrica.

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La borrasca Bruna afectará a la Península y Canarias

A partir de la tarde del domingo y por lo menos hasta el miércoles, la borrasca Bruna incidirá con más fuerza sobre la Península, donde sus sucesivos sistemas frontales dejarán chubascos fuertes o muy fuertes en el oeste. Además, habrá una intensificación de los vientos del sur-suroeste que provocará rachas muy fuertes en el oeste de Galicia y en zonas altas.

Nieblas matinales este lunes en Lugo. (Eliseo Trigo/EFE)

“Los mayores acumulados se esperan en zonas de realce de la vertiente atlántica peninsular expuestas a los vientos húmedos del suroeste, donde las precipitaciones se caracterizarán además por su persistencia, destacando áreas del oeste del sistema Central y del oeste y sur de Galicia, en donde a lo largo del episodio se podrían superar los 200 mm”, ha explicado la Aemet, que ha indicado que las precipitaciones también llegarán a las vertientes cantábrica y mediterránea, pero de forma más dispersa y ocasional.

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Con respecto a las islas Canarias, se espera que la borrasca Bruna dé una tregua tanto el lunes como el martes. Sin embargo, a partir del miércoles se podrían volver a intensificar allí las precipitaciones y el viento.

Ya a partir del jueves, aunque todavía hay incertidumbre al respecto, se espera que las precipitaciones pierdan intensidad, aunque no se puede descartar que continúen los chubascos fuertes en algunas zonas de la península Ibérica.

La dana Adam mantiene la situación de emergencia en la Comunidad Valenciana tras dejar cuatro víctimas mortales y más de 1.700 incidentes.

Temporal costero por la borrasca Bruna

Además de las lluvias, las tormentas y el viento, la borrasca Bruna también traerá a España un fuerte temporal costero, tanto en la Península como en Canarias. En el archipiélago, ya a partir de finales de esta jornada y también durante el domingo, habrá vientos fuertes, y a partir del lunes, mar de fondo de 3 a 4 metros.

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La Aemet ha indicado que en la costa occidental de Galicia las olas van a alcanzar alturas de 5 a 6 metros a partir del domingo por la tarde, mientras que en la zona occidental de Andalucía se prevé oleaje perpendicular a la costa con olas cercanas a los 4 metros.