Alerta roja en el sur de Ávila para 49.000 personas de 32 municipios y clases suspendidas

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Ávila, 09 nov (EFE).- La Junta de Castilla y León ha suspendido la actividad escolar de mañana martes en 32 municipios del sur de Ávila con una población de 49.000 habitantes, ante la alerta de nivel rojo lanzada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha llevado a declarar la situación operativa de nivel 2 desde este lunes por la tarde.

El delegado territorial de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández, ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión del Cecopi provincial que ha abordado esta situación meteorológica, marcada por las intensas lluvias y en una zona gravemente afectada por los incendios del verano, lo que puede generar abundante arrastre de cenizas y otros problemas.

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La situación operativa de nivel 2 supone que se han producido "inundaciones que superan la capacidad de atención de los medios y recursos locales en todas o alguna de las zonas afectadas o, aún sin producirse esta última circunstancia, los datos pluviométricos e hidrológicos y las predicciones meteorológicas permiten prever una extensión o agravación significativa" de la situación.

Hernández ha insistido en que se trata de "un aviso de máximo nivel de peligrosidad rojo", por lo que ha anunciado que desde la Administración autonómica se restringirán al máximo los movimientos por la zona afectada, al tiempo que ha recomendado a otras administraciones y empresas que adopten medidas similares.

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En total, la alerta afecta a 32 municipios de la zona sur de Ávila, con una población cercana a los 50.000 habitantes, si bien el delegado de la Junta en Ávila ha dado por hecho que la situación afectará a más localidades.

En el Cecopi también ha participado el Ayuntamiento de Ávila en su condición de titular de servicio provincial de prevención de incendios, según ha informado la Junta.

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La situación prevista para este martes afectara a 32 rutas escolares, con un total de 943 alumnos afectados.

Se prevé que la borrasca 'Bruna' deje acumulados 120 litros por metros cuadrado durante 12 horas, con el riesgo de poder llegar en determinadas zonas hasta "los 200 e inclusive 300 litros", por lo que se suspende la actividad escolar a los alumnos de 32 municipios que acuden habitualmente a diez centros escolares de la zona.

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José Francisco Hernández, que ha anunciado la posibilidad de que esta noche se emita un ES-Alert en la zona afectada, ha recordado que esta situación afectará a buena parte de la veintena de municipios perjudicados este verano por el segundo mayor incendio de la historia de España, con cerca de 38.000 hectáreas arrasadas.

Según los pronósticos, la peor situación se vivirá a partir de las 9:00 de este martes, con lluvias muy intensas, que se prolongarán hasta el día siguiente, aunque el nivel descenderá a amarillo, ya bajo los efectos de la borrasca 'Charles'. EFE

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agg/erbq/oli