España

Tana, la perrita rescatada que pasó de malvivir entre sus propios excrementos a encontrar un hogar en Barcelona

Una vecina alertó del maltrato, las autoridades intervinieron y hoy el animal deja atrás meses de abandono para vivir con una familia

Tana, la perra rescatada en Girona. (FAADA)
Tana, la perra rescatada en Girona. (FAADA)
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Durante meses, el mundo de Tana se redujo a cuatro paredes asfixiantes y al hedor de sus propios excrementos. Hoy, esa pesadilla ha dado paso a caricias, paseos y un sofá propio. Tras ser rescatada de unas condiciones deplorables en Campdevànol (Girona) gracias a la perseverancia de una vecina, Tana ha encontrado por fin un hogar definitivo junto a una familia de Maresme (Barcelona).

La realidad de la perra transcurría oculta tras los muros de una finca. El animal vivía confinado en unas instalaciones con graves deficiencias higiénicas y de mantenimiento: sin paseos, sin atenciones veterinarias y pisando a diario la suciedad acumulada por la negligencia y el abandono de su dueño. Pese a que estas situaciones suelen quedar invisibilizadas, su destino dio un giro radical cuando una vecina de la localidad se negó a mirar hacia otro lado y decidió pasar a la acción.

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Consciente de la gravedad del escenario, la mujer recopiló y documentó los hechos antes de trasladar la alerta al departamento legal de la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA). Tras analizar las pruebas, la entidad se puso de inmediato a disposición del Ayuntamiento de Campdevànol para articular una respuesta basada en la normativa de protección animal vigente.

Tana, la perra rescatada en Girona gracias a la alerta de una vecina. (FAADA)
Tana, la perra rescatada en Girona gracias a la alerta de una vecina. (FAADA)

La alerta de una vecina ayudó a rescatar a Tana

Desde FAADA ofrecieron asesoramiento jurídico integral al consistorio, solventando la falta de recursos técnicos que suele afectar a los municipios pequeños. La pieza clave llegó de la mano de una veterinaria colaboradora, cuyo dictamen pericial certificó que el entorno en el que malvivía Tana resultaba del todo incompatible con su salud y bienestar. Respaldados por este informe, el Ayuntamiento y los agentes de la Policía Local ejecutaron el decomiso formal del animal, retirándole la custodia definitiva al propietario.

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Tras la incautación ejecutada en junio, Tana ingresó de urgencia en el Refugi d’Animals del Ripollès. En las instalaciones del centro comenzó su proceso de rehabilitación física y emocional, recibiendo atención veterinaria continuada, cuidados específicos y el afecto necesario para sanar las secuelas del aislamiento severo y aprender, paso a paso, a confiar de nuevo en los humanos.

Tana, la perra rescatada en Girona gracias a la alerta de una vecina. (Instagram/refugiripolles)
Tana, la perra rescatada en Girona gracias a la alerta de una vecina. (Instagram/refugiripolles)

Cinco meses después de aquel rescate, la historia tiene un final feliz. Tana ha sido adoptada por una familia del Maresme, donde ha dejado atrás las rejas para disfrutar de una vida digna y libre de explotación. “Hoy Tana ya no espera ser rescatada. Ahora disfruta de la vida que siempre mereció, rodeada de una familia que la quiere y la cuida”, celebran desde la fundación, agradeciendo también al consistorio que demostraran que “la falta de medios de un municipio pequeño no tiene por qué ser un impedimento para proteger a los animales”.

“Las denuncias ciudadanas siguen siendo una herramienta imprescindible para activar los mecanismos de protección previstos por la legislación vigente”, recuerdan desde FAADA. La historia de Tana es la mejor prueba de ello: una sola llamada vecinal fue suficiente para movilizar a policías, veterinarios y administraciones, cambiando para siempre el destino de un animal indefenso.

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