Grison reflexiona sobre su época como estudiante: “Salí de secundaria completamente perdido, sin saber lo que quería, repetí y lo pasé muy mal ”

Grison en 'La Revuelta' (RTVE)

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Marcos Martínez, conocido por todos como Grison, se ha consolidado como una de las figuras más indispensables y carismáticas de la televisión actual. Como colaborador estrella de La Revuelta, programa que esta misma semana ha acaparado todos los titulares tras sentar en su plató a líderes políticos como Santiago Abascal. Su destreza musical y su afilado sentido del humor le han otorgado un lugar de privilegio en el panorama mediático. Sin embargo, detrás del exitoso músico y cómico de 42 años se esconde una historia de profunda reinvención personal.

Como ocurre con muchos rostros conocidos del entretenimiento, el camino de Grison hacia la primera línea televisiva estuvo plagado de baches. Mucho antes de poder saborear las mieles de la fama y de permitirse los lujos derivados de una cuenta bancaria saneada, el colaborador atravesó una juventud marcada por la más absoluta desorientación. La sociedad acostumbra a idealizar las trayectorias de los artistas, pero tiende a olvidar la angustia que acompaña a quienes no encajan en los moldes académicos tradicionales durante la adolescencia.

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Lejos de su habitual fachada humorística, el colaborador ha decidido abrirse en canal recientemente para compartir estos capítulos tan vulnerables de su vida. En un ejercicio de honestidad poco habitual en la pequeña pantalla, Grison ha relatado las duras realidades de colgarse la etiqueta de “mal estudiante” en un sistema que no comprendía su talento. A través de sus últimas apariciones en formatos digitales y prensa escrita, el beatboxer ha ofrecido una radiografía exacta de su impresionante transformación vital, no solo a nivel educativo, sino también físico y nutricional, demostrando cómo aquel joven repetidor sin rumbo logró forjar su propio destino.

“Salí completamente perdido”

Durante una reciente y reveladora charla en el conocido pódcast ‘Eh!’, Grison decidió despojarse del humor para relatar abiertamente el calvario que supuso para él la etapa escolar. Aunque confesó que durante la educación primaria logró mantenerse a flote sin grandes contratiempos, el verdadero muro llegó con el salto al instituto. “La secundaria, muy mal, tío”, reconoció sin paños calientes ante los micrófonos del formato. Lejos de romantizar el tropiezo, el músico quiso visibilizar el estigma y el sufrimiento que conlleva quedarse atrás académicamente cuando se es tan joven. “He repetido y lo pasé mal”, confesaba, rememorando la frustración de sentirse estancado.

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La Revuelta es un programa de entrevistas y humor presentado por David Broncano en La 1 de RTVE. Emitido en directo desde el Teatro Príncipe Gran Vía, combina improvisación, actualidad y entrevistas sorpresa. Cuenta con colaboradores como Jorge Ponce y Grison, y busca atraer a una audiencia joven en la franja de access prime time.

El final de aquella etapa obligatoria no trajo consigo ningún tipo de alivio ni epifanía vocacional, sino un vacío absoluto frente a un futuro incierto. “Yo salí de la secundaria completamente perdido, sin saber lo que quería hacer en mi vida ni nada de nada”, admitió con total crudeza. A sus 42 años, y analizando aquel bache con la perspectiva que otorga la madurez, Grison lanzó en el pódcast una profunda reflexión sobre las carencias estructurales de la educación en aquella época para guiar a los perfiles más creativos. “No había tantas herramientas para intentar dirigir a una persona”, aseguraba.

“Nos tienen envenenados cuando vas justo de dinero”

Aquel adolescente desorientado es hoy una figura mediática consolidada que ha experimentado una transformación abismal a todos los niveles. Más allá de su cambio físico, el verdadero giro en la vida de Marcos Martínez se encuentra en sus hábitos, impulsados por una nueva y holgada realidad económica fruto de su éxito en la televisión. En una sincera entrevista concedida recientemente al diario El Mundo, el colaborador ha desgranado cómo su relación con la alimentación ha mutado de forma radical. “Antes me pegaba unos atracones de cojones y ni saboreaba, ni lo valoraba ni nada. Quién me iba a decir a mí que el truco era ser comedido”, declaraba al citado periódico.

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Grison en los Premios Ondas (RTVE)

Hoy en día, su mayor capricho no son los coches de alta gama ni las excentricidades, sino la calidad extrema de lo que pone en su mesa. “Comer es en lo que más pasta me gasto. No en restaurantes, sino en materia prima para cocinar. Cocino yo y todo me lo busco bien”, explicaba a El Mundo. Para lograrlo, el músico ha tejido una exclusiva red de proveedores directos: “Un coleguita que me manda la carne de Galicia, otro el pescado, otro el pollo ecológico… Ese es mi lujo ahora que tengo dinero".

Sin embargo, Grison aprovechó este altavoz periodístico para ir más allá de la anécdota y lanzar una contundente crítica social sobre el clasismo alimentario que impera en la actualidad. Consciente de su posición de privilegio, confesó que “de lo mejor que tiene ir un poco más holgado con la pasta, es poder entrar en un supermercado sin tener que estar mirando los precios de las cosas”. “Ahí te das cuenta de lo cara que es la comida buena y qué barata la insana, de lo bestia que es la brecha de la alimentación y cómo nos tienen envenenados cuando vas justo de dinero”.

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