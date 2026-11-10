La tarifa de la luz en España para este 11 de noviembre

La tarifa del servicio de la luz se actualiza diariamente (Europa Press)

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¿No sabes cuál es el precio dela luz en España?Consulta aquí la tarifa promedio del día, así como las más caras y más baratas de hoy miércoles 11 de noviembre.

Al cambiar continuamente, es importante estar actualizado sobre los precios de la energia eléctrica.

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Precio del servicio de electricidad

El servicio eléctrico tendrá un precio promedio en territorio español de 212.01 euros por megavatio hora para este miércoles, de acuerdo con los datos del OMIE.

El operador europeo publicó que la tarifa más caro de la luz será de 255.4 euros por megavatio hora.

Mientras, el precio más barato del servicio eléctrico en España llegará a los 168.4 euros por megavatio hora.

El precio de la electricidad cada hora

La OMIE da a conocer todos los días la tarifa del servicio eléctrico (Europa Press)

A lo largo de este miércoles 11 de noviembre, el precio de la electricidad por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la electricidad será de 202.93 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la luz será de 195.8 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 179.14 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 168.4 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 168.48 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la luz será de 179.14 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la luz será de 201.74 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la electricidad será de 220.3 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 253.35 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la electricidad será de 255.4 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 224.86 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de 224.0 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la luz será de 222.04 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 224.71 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 224.86 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 222.98 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la luz será de 223.92 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 220.3 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 219.25 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la electricidad será de 220.0 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 221.1 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 221.1 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 208.37 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 185.99 euros por megavatio hora.