España

La tarifa de la luz en España para este 11 de noviembre

El contexto económico internacional ha provocado un incremento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

La tarifa del servicio de la luz se actualiza diariamente (Europa Press)
La tarifa del servicio de la luz se actualiza diariamente (Europa Press)
Guardar

¿No sabes cuál es el precio dela luz en España?Consulta aquí la tarifa promedio del día, así como las más caras y más baratas de hoy miércoles 11 de noviembre.

Al cambiar continuamente, es importante estar actualizado sobre los precios de la energia eléctrica.

PUBLICIDAD

Precio del servicio de electricidad

El servicio eléctrico tendrá un precio promedio en territorio español de 212.01 euros por megavatio hora para este miércoles, de acuerdo con los datos del OMIE.

El operador europeo publicó que la tarifa más caro de la luz será de 255.4 euros por megavatio hora.

Mientras, el precio más barato del servicio eléctrico en España llegará a los 168.4 euros por megavatio hora.

El precio de la electricidad cada hora

La OMIE da a conocer todos los días la tarifa del servicio eléctrico (Europa Press)
La OMIE da a conocer todos los días la tarifa del servicio eléctrico (Europa Press)

A lo largo de este miércoles 11 de noviembre, el precio de la electricidad por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la electricidad será de 202.93 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la luz será de 195.8 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 179.14 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 168.4 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 168.48 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la luz será de 179.14 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la luz será de 201.74 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la electricidad será de 220.3 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 253.35 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la electricidad será de 255.4 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 224.86 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de 224.0 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la luz será de 222.04 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 224.71 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 224.86 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 222.98 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la luz será de 223.92 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 220.3 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 219.25 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la electricidad será de 220.0 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 221.1 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 221.1 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 208.37 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 185.99 euros por megavatio hora.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesPrecio de la luz en EspañaPrecio de la luz en España hoy

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo presenta en Madrid el programa electoral del PP

A 19 días de las elecciones generales del 29 de noviembre, uno de la huelga general y menos de 48 horas del arranque de la campaña, las encuestas mantienen su tendencia: PP y Vox sumarían mayoría absoluta, mientras el PSOE remonta ligeramente y sin compensar la caída de los grupos a su izquierda

Elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo presenta en Madrid el programa electoral del PP

Nuevo revés judicial para Zapatero: la Audiencia Nacional rechaza apartar de la causa el informe sobre los 200.000 euros que cobró por sus gestiones en Bolivia

La Sala de lo Penal considera que las conversaciones intervenidas a su secretaria y la documentación incautada en su despacho justifican investigar si el expresidente medió ante las autoridades bolivianas en favor del conglomerado peruano Grupo Gloria

Nuevo revés judicial para Zapatero: la Audiencia Nacional rechaza apartar de la causa el informe sobre los 200.000 euros que cobró por sus gestiones en Bolivia

El castillo medieval manchego que resistió asedios, guerras y el incendio de las tropas napoleónicas

El Castillo de Consuegra y sus molinos de viento conforman uno de los paisajes más reconocibles de la ruta de Don Quijote

El castillo medieval manchego que resistió asedios, guerras y el incendio de las tropas napoleónicas

Avance de ‘La Promesa’ del miércoles 11 de noviembre: Pía confiesa a Manuel que exhumó el cuerpo de Jana y Martina propone confesar su embarazo

La ficción de RTVE mantiene en vilo a la audiencia con las últimas revelaciones de la criada y la misteriosa carta de Lorenzo

Avance de ‘La Promesa’ del miércoles 11 de noviembre: Pía confiesa a Manuel que exhumó el cuerpo de Jana y Martina propone confesar su embarazo

Guiso de cerdo cocido con maíz, una receta reconfortante inspirada en la tradición cubana

La combinación de cerdo, patatas, pimientos y mazorcas de maíz da como resultado un plato reconfortante y lleno de sabor

Guiso de cerdo cocido con maíz, una receta reconfortante inspirada en la tradición cubana
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Nuevo revés judicial para Zapatero: la Audiencia Nacional rechaza apartar de la causa el informe sobre los 200.000 euros que cobró por sus gestiones en Bolivia

Nuevo revés judicial para Zapatero: la Audiencia Nacional rechaza apartar de la causa el informe sobre los 200.000 euros que cobró por sus gestiones en Bolivia

Elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo presenta en Madrid el programa electoral del PP

El PP hará que las becas de educación las reciban los alumnos con mejores notas: “Estudiar dependerá del talento, no de la renta”

Los dos agentes fallecidos en la explosión en Oviedo: Juan José, el veterano subinspector de Guías Caninos, y Deny, su pastor alemán de tres años

Feijóo se compromete a redactar una nueva Ley de Nacionalidad “con un trato preferente para los países de la Hispanidad”

ECONOMÍA

El PP anuncia sus propuestas económicas para el 29-N: los jóvenes de 18 a 35 años no pagarán IRPF en su primer año como contribuyentes y los alimentos básicos tendrán IVA cero

El PP anuncia sus propuestas económicas para el 29-N: los jóvenes de 18 a 35 años no pagarán IRPF en su primer año como contribuyentes y los alimentos básicos tendrán IVA cero

Calles más anchas, mejor iluminadas y rutas más seguras: qué es el urbanismo con perspectiva de género que critica Abascal en ‘La Revuelta’

Este es el precio de la gasolina este 10 de noviembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Huelga general del 11N: cuánto pueden descontarte de la nómina si la secundas y qué represalias de la empresa puedes denunciar

Si las horas que trabajas o el sueldo que cobras no coinciden con lo que dice tu contrato, guarda pruebas: “Los tribunales valoran las condiciones reales”

DEPORTES

Un sociólogo explica lo que tendrá que enfrentar Owono tras la muerte de Jesús De Miguel: “La sociedad siempre va a buscar a quien echarle la culpa y crear una figura del malo”

Un sociólogo explica lo que tendrá que enfrentar Owono tras la muerte de Jesús De Miguel: “La sociedad siempre va a buscar a quien echarle la culpa y crear una figura del malo”

La reflexión de Rafa Nadal sobre los jóvenes de hoy en día: “La vida siempre ha sido difícil y no lo es más hoy que ayer”

Diego Poncelet, el skater que ha pulverizado el récord de velocidad a 151,83 km/h: “Una tranquilidad muy profunda, me parecía que iba más lento”

Julián Álvarez sale aún más señalado del Metropolitano

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga