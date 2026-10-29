España

Avance de ‘Valle Salvaje’ del viernes 30 de octubre: Victoria amenaza con revelar la verdad sobre la muerte de Pilara

La ficción de TVE retoma su emisión con un capítulo marcado por los chantajes, las presiones por una boda no deseada y una confesión que podría poner en peligro a toda la familia

Victoria decidida a contarle la verdad al duque en 'Valle Salvaje' (RTVE).
Victoria decidida a contarle la verdad al duque en 'Valle Salvaje' (RTVE).
Guardar

Los secretos y las tensiones familiares continúan complicando la vida de los protagonistas de Valle Salvaje. Mientras Alejo y Luisa intentan mantener a flote su relación frente a quienes quieren separarlos, José Luis se encuentra cada vez más acorralado por las exigencias de Victoria. La situación de Lucas también mantiene a Rafael sumido en la angustia, y Bárbara sigue sin aceptar que Genaro pueda esconder una identidad peligrosa.

En medio de tantos conflictos, una decisión amenaza con alterar el equilibrio de palacio: Victoria está dispuesta a contar lo que sabe sobre la muerte de Pilara.

PUBLICIDAD

La ficción diaria de La 1 afronta el final de la semana con varios frentes abiertos y personajes obligados a tomar decisiones difíciles. Tras la suspensión de la emisión del miércoles, el capítulo previsto para el jueves pasa a ocupar el espacio del viernes 30 de octubre. Estas son las claves de lo que sucederá en la entrega.

Viernes 30 de octubre: Victoria pierde la paciencia y amenaza con destapar el secreto

Victoria recibe la visita de José Luis en 'Valle Salvaje' (RTVE).
Victoria recibe la visita de José Luis en 'Valle Salvaje' (RTVE).

La tensión entre Victoria y José Luis alcanza un punto crítico. Cansada de que sus planes no avancen como esperaba, ella está dispuesta a dar un paso que podría tener consecuencias irreversibles. Su objetivo es conseguir que José Luis anuncie su compromiso con Enriqueta, pero el antiguo duque no parece dispuesto a plegarse sin más a sus exigencias.

PUBLICIDAD

Victoria ya le ha advertido de que, si no cumple sus condiciones, revelará que él la obligó a asesinar a Pilara. Ahora, ante la falta de avances, decide llevar la amenaza más lejos y presentarse en palacio para contar la verdad sobre aquella muerte. La confesión podría hacer saltar por los aires la tranquilidad familiar, aunque también situaría a la propia Victoria en una posición comprometida. ¿Está realmente preparada para asumir las consecuencias de sacar a la luz un secreto de semejante gravedad?

Mientras tanto, Leonor teme que la creciente cercanía entre Rosalía y Rafael termine provocando sufrimiento a su hermana. Rosalía intenta tranquilizarla, pero sus sentimientos por el duque son cada vez más difíciles de disimular. La delicada situación de Lucas, además, mantiene a Rafael especialmente vulnerable y convierte ese acercamiento en un asunto todavía más complejo.

Alejo y Luisa acuerdan seguir luchando en 'Valle Salvaje' (RTVE).
Alejo y Luisa acuerdan seguir luchando en 'Valle Salvaje' (RTVE).

En el terreno sentimental, Alejo acaba derrumbándose ante Luisa, agotado por las presiones para aceptar una boda que no desea. Él quiere seguir luchando por su relación, pero desconoce que ella también está soportando las amenazas de Manuela y ha decidido guardar silencio para no preocuparlo. La promesa de permanecer unidos no elimina los obstáculos que se interponen entre ambos.

Lo que viene después: una llegada inesperada inquieta a Bárbara

Los problemas tampoco dan tregua a Bárbara. Pese a las advertencias de Matilde y Atanasio, todavía le cuesta aceptar que Genaro pertenezca al Santo Oficio y que su confianza pueda haberla colocado en una situación peligrosa. La revelación de su verdadera identidad amenaza con cambiar la forma en que contempla todo lo ocurrido entre ellos.

Rosalía, ilusionada, cuenta a Leonor lo que le dijo el duque en 'Valle Salvaje' (RTVE).
Rosalía, ilusionada, cuenta a Leonor lo que le dijo el duque en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Y cuando parece que la joven empieza a asimilar lo sucedido, una llegada inesperada a Valle Salvaje amenaza con alterar de nuevo su tranquilidad. ¿Quién regresa y qué relación tiene con los conflictos que sacuden a los habitantes del valle? La respuesta promete abrir una nueva incógnita justo cuando los secretos de Victoria también están a punto de estallar.

Temas Relacionados

Valle SalvajeRTVETVETelevisión EspañaEspaña-noticiasEspaña-entretenimientoÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: ascienden a 74 las víctimas mortales por el choque en Urda

En el lugar del siniestro continúan las labores de búsqueda y rescate, mientras se trabaja en retirar los vagones que cayeron por el terraplén

Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: ascienden a 74 las víctimas mortales por el choque en Urda

Los animales a los que podrías ganar en una carrera: desde mamíferos pequeños hasta una especie mucho más grande que nosostros

La distancia, la aceleración y la capacidad de mantener la velocidad son algunos de los factores que determinan quién tendría ventaja

Los animales a los que podrías ganar en una carrera: desde mamíferos pequeños hasta una especie mucho más grande que nosostros

Más de la mitad de compradores de vivienda necesita vender su casa para comprar otra: cómo evitar problemas con contratos e hipotecas

La subida de los precios y la necesidad de financiación hacen que el 56% de las operaciones correspondan a propietarios que se ven obligados a vender su piso para adquirir otro, frente al 34% de 2025

Más de la mitad de compradores de vivienda necesita vender su casa para comprar otra: cómo evitar problemas con contratos e hipotecas

Mariano, carnicero: “El error que mucha gente comete es pensar que todas las carnes se cocinan igual; en algunas, la sal se echa después y en otras antes”

En una de sus últimas publicaciones, el carnicero se animaba a aclarar uno de los grandes debates que rodean a la elaboración de carne en casa: el añadido de la sal

Mariano, carnicero: “El error que mucha gente comete es pensar que todas las carnes se cocinan igual; en algunas, la sal se echa después y en otras antes”

El economista español “centrista con sesgo de paloma” que se perfila como uno de los favoritos para presidir el BCE tras la marcha de Lagarde

Los sondeos entre economistas sitúan al antiguo gobernador del supervisor bancario nacional como el mejor posicionado para tomar las riendas de la máxima entidad monetaria comunitaria

El economista español “centrista con sesgo de paloma” que se perfila como uno de los favoritos para presidir el BCE tras la marcha de Lagarde
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las joyas de Zapatero esconden una sorpresa de 203.000 euros: las piedras rojas de uno de los conjuntos no son rubíes, según el informe de la joyería Yanes

Las joyas de Zapatero esconden una sorpresa de 203.000 euros: las piedras rojas de uno de los conjuntos no son rubíes, según el informe de la joyería Yanes

Confirmada la muerte de Fátima Báñez a los 59 años, primera ministra de Trabajo y artífice de la reforma laboral de 2012: viajaba en uno de los trenes del accidente de Toledo

Feijóo exige al Gobierno que asuma “responsabilidades” por el choque de los trenes en Toledo: “Son imprescindibles”

El CEO de Iryo se quejó en el Senado de que los fallos del sistema ZBE paraban sus trenes y “costaba mucho” reconectarlos

Antonio Acedo, el maquinista de AVE que ha muerto en el accidente de Toledo y su implicación política ante el “abandono” y las “carencias” de los trenes

ECONOMÍA

Más de la mitad de compradores de vivienda necesita vender su casa para comprar otra: cómo evitar problemas con contratos e hipotecas

Más de la mitad de compradores de vivienda necesita vender su casa para comprar otra: cómo evitar problemas con contratos e hipotecas

El economista español “centrista con sesgo de paloma” que se perfila como uno de los favoritos para presidir el BCE tras la marcha de Lagarde

El accidente ferroviario en Toledo amenaza el turismo de Sevilla: cancelaciones en cadena y pérdidas millonarias

El BCE cumple las previsiones y mantiene los tipos de interés en el 2,5% a la espera de una nueva subida en diciembre

Las energéticas disparan su beneficio un 47% hasta septiembre por el alza del crudo: ganan 14.542 millones y Repsol lidera con una subida del 325%

DEPORTES

El sueño de un campeón contra el parte médico: Jorge Martín se la juega en Malasia con el radio fracturado para quitar la corona a Marc Márquez

El sueño de un campeón contra el parte médico: Jorge Martín se la juega en Malasia con el radio fracturado para quitar la corona a Marc Márquez

Nico Williams da las gracias a Nahuel Molina por empujarle en el gol de Ferran Torres en la final del Mundial 2026: “No llego ni en mil vidas”

Antonio Lobato advierte a Fernando Alonso por sus críticas a Albon: “Tiene que tener cuidado, hay límites que no se deben sobrepasar”

El exjugador del FC Barcelona Mathieu habla de su depresión: “Me quedaba en casa 24 horas al día. Me levantaba del sofá, daba una vuelta por la casa y suspiraba”

Borja Iglesias responde a las críticas tras compartir los teléfonos de ayuda por el accidente ferroviario de Toledo: “No quieren que ayudemos, quieren otra cosa”