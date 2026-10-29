Avance de ‘Valle Salvaje’ del viernes 30 de octubre: Victoria amenaza con revelar la verdad sobre la muerte de Pilara

Victoria decidida a contarle la verdad al duque en 'Valle Salvaje' (RTVE).

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Los secretos y las tensiones familiares continúan complicando la vida de los protagonistas de Valle Salvaje. Mientras Alejo y Luisa intentan mantener a flote su relación frente a quienes quieren separarlos, José Luis se encuentra cada vez más acorralado por las exigencias de Victoria. La situación de Lucas también mantiene a Rafael sumido en la angustia, y Bárbara sigue sin aceptar que Genaro pueda esconder una identidad peligrosa.

En medio de tantos conflictos, una decisión amenaza con alterar el equilibrio de palacio: Victoria está dispuesta a contar lo que sabe sobre la muerte de Pilara.

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La ficción diaria de La 1 afronta el final de la semana con varios frentes abiertos y personajes obligados a tomar decisiones difíciles. Tras la suspensión de la emisión del miércoles, el capítulo previsto para el jueves pasa a ocupar el espacio del viernes 30 de octubre. Estas son las claves de lo que sucederá en la entrega.

Viernes 30 de octubre: Victoria pierde la paciencia y amenaza con destapar el secreto

Victoria recibe la visita de José Luis en 'Valle Salvaje' (RTVE).

La tensión entre Victoria y José Luis alcanza un punto crítico. Cansada de que sus planes no avancen como esperaba, ella está dispuesta a dar un paso que podría tener consecuencias irreversibles. Su objetivo es conseguir que José Luis anuncie su compromiso con Enriqueta, pero el antiguo duque no parece dispuesto a plegarse sin más a sus exigencias.

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Victoria ya le ha advertido de que, si no cumple sus condiciones, revelará que él la obligó a asesinar a Pilara. Ahora, ante la falta de avances, decide llevar la amenaza más lejos y presentarse en palacio para contar la verdad sobre aquella muerte. La confesión podría hacer saltar por los aires la tranquilidad familiar, aunque también situaría a la propia Victoria en una posición comprometida. ¿Está realmente preparada para asumir las consecuencias de sacar a la luz un secreto de semejante gravedad?

Mientras tanto, Leonor teme que la creciente cercanía entre Rosalía y Rafael termine provocando sufrimiento a su hermana. Rosalía intenta tranquilizarla, pero sus sentimientos por el duque son cada vez más difíciles de disimular. La delicada situación de Lucas, además, mantiene a Rafael especialmente vulnerable y convierte ese acercamiento en un asunto todavía más complejo.

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Alejo y Luisa acuerdan seguir luchando en 'Valle Salvaje' (RTVE).

En el terreno sentimental, Alejo acaba derrumbándose ante Luisa, agotado por las presiones para aceptar una boda que no desea. Él quiere seguir luchando por su relación, pero desconoce que ella también está soportando las amenazas de Manuela y ha decidido guardar silencio para no preocuparlo. La promesa de permanecer unidos no elimina los obstáculos que se interponen entre ambos.

Lo que viene después: una llegada inesperada inquieta a Bárbara

Los problemas tampoco dan tregua a Bárbara. Pese a las advertencias de Matilde y Atanasio, todavía le cuesta aceptar que Genaro pertenezca al Santo Oficio y que su confianza pueda haberla colocado en una situación peligrosa. La revelación de su verdadera identidad amenaza con cambiar la forma en que contempla todo lo ocurrido entre ellos.

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Rosalía, ilusionada, cuenta a Leonor lo que le dijo el duque en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Y cuando parece que la joven empieza a asimilar lo sucedido, una llegada inesperada a Valle Salvaje amenaza con alterar de nuevo su tranquilidad. ¿Quién regresa y qué relación tiene con los conflictos que sacuden a los habitantes del valle? La respuesta promete abrir una nueva incógnita justo cuando los secretos de Victoria también están a punto de estallar.