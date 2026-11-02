Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del lunes 2 al viernes 6 de noviembre: un regreso inesperado amenaza con cambiarlo todo

Avance de ‘Valle Salvaje’ del lunes 2 al viernes 6 de noviembre. (RTVE)

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Los habitantes de Valle Salvaje afrontan una semana cargada de amenazas, decisiones difíciles y secretos que podrían cambiar el rumbo de sus vidas. Luisa y Alejo están decididos a defender su amor frente a la oposición de don Hernando, pero el marqués no está dispuesto a permitir que sus planes se vengan abajo.

Al mismo tiempo, Rafael busca una salida para su futuro junto a Rosalía, mientras Bárbara tendrá que enfrentarse a nuevas revelaciones sobre Genaro. Y cuando parece que la tensión no puede ir más lejos, una llegada inesperada amenaza con alterar la tranquilidad del valle.

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La ficción diaria de La 1 retoma su ritmo habitual tras las alteraciones de las últimas semanas y ofrecerá cinco nuevos capítulos entre el lunes 2 y el viernes 6 de noviembre, en su horario habitual de tarde. Estas son las principales tramas que marcarán la semana.

Lunes 2 de noviembre: Victoria visita la tumba de Pilara

Pedrito sorprende a Bárbara escribiendo una carta, pero su hermana trata de ocultarle su contenido y le exige, visiblemente enfadada, que se marche a la cama y la deje sola. Mientras tanto, Mercedes advierte a Enriqueta de que Victoria está a punto de cometer una locura que podría comprometer a todos los habitantes del valle. Teme que la mujer en la que tanto ha confiado vuelva a mostrar su faceta más peligrosa y provoque una desgracia.

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Avance de ‘Valle Salvaje’ del lunes 2 al viernes 6 de noviembre. (RTVE)

Victoria, por su parte, acude a la tumba de Pilara y reconoce que se equivocó al llamarla cobarde. Sus palabras dejan en el aire una pregunta inquietante: ¿qué pretende hacer ahora?

En el terreno sentimental, Rosalía intenta tranquilizar a Leonor, preocupada por lo que pueda sucederle a su hermana. Además, Manuela se enfrenta a Luisa y le advierte de que su padre acabará arrasando con todo, incluidas ella y Alejo. Luisa deja claro a su amado que no piensa criar a su hijo huyendo de don Hernando, aunque decide ocultarle las amenazas recibidas.

Martes 3 de noviembre: un regreso inesperado sacude el valle

Alejo promete a Luisa que lucharán juntos hasta el final, pero la presión familiar no da tregua. Don Hernando apremia a José Luis para que acelere la boda con Manuela, decidido a que el enlace salga adelante.

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Sin embargo, los acontecimientos dan un giro cuando una persona regresa inesperadamente a Valle Salvaje. Su llegada amenaza con destruir la paz que Bárbara creía haber recuperado y abre una nueva incógnita sobre lo que está por venir.

Miércoles 4 de noviembre: Hernando amenaza con quitarle el título a Rafael

Avance de ‘Valle Salvaje’ del lunes 2 al viernes 6 de noviembre. (RTVE)

Luisa y Alejo anuncian que Rafael apoya su relación, una noticia que desata la furia de don Hernando. El marqués amenaza al duque con arrebatarle el título, elevando el enfrentamiento a un nuevo nivel.

Mientras tanto, Rafael comparte con Rosalía un plan que podría unirlos para siempre. La joven tendrá que decidir si está preparada para dar ese paso.

Jueves 5 de noviembre: Bárbara exige respuestas a Genaro

Don Hernando acorrala a Luisa con amenazas cada vez más graves. Alejo pierde los nervios y se enfrenta tanto al marqués como a José Luis, a quien reprocha no proteger a su propio hijo. Por otro lado, Bárbara encara a Genaro y él le revela una verdad inesperada sobre su identidad.

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Avance de ‘Valle Salvaje’ del lunes 2 al viernes 6 de noviembre. (RTVE)

Viernes 6 de noviembre: una irrupción inesperada desafía al marqués

Rosalía sigue sin responder a la propuesta de Rafael, mientras Leonor teme que su hermana termine atrapada en un matrimonio sin amor. Cuando don Hernando está a punto de anunciar la fecha de la boda, una persona irrumpe en palacio y lo desafía ante todos. ¿Quién se atreverá a plantarle cara y qué consecuencias tendrá su aparición?