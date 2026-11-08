Avance semanal del ‘Valle Salvaje’ del lunes 9 al viernes 13 de noviembre: Manuela pierde los nervios con Luisa y don Hernando planea el gran anuncio

Manuela a punto de pegar a Luisa en 'Valle Salvaje' (RTVE).

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La tensión seguirá creciendo en Valle Salvaje durante los próximos capítulos. El enfrentamiento entre Luisa y don Hernando alcanzará un nuevo nivel después de que la doncella desafíe abiertamente la autoridad del marqués durante una cena en la Casa Grande. Una situación que amenaza con complicar todavía más la relación entre Alejo y Manuela, mientras Rafael decide intervenir para proteger a la joven.

Pero no será el único frente abierto. Rosalía tendrá que comunicar al duque la respuesta a su propuesta de matrimonio, una decisión que puede cambiar el rumbo de sus vidas. Además, una misteriosa carta llegada desde la Corte pondrá en alerta a los habitantes del valle y Hernando podría estar preparando una jugada inesperada para la fiesta en honor a Lucas. Por su parte, Enriqueta sorprenderá a Victoria y Mercedes con un proyecto empresarial que podría darles una influencia decisiva sobre las tierras de la zona.

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Capítulo 519 del lunes 9 de noviembre

La semana comenzará con una propuesta que dejará desconcertadas a Victoria y Mercedes. Enriqueta quiere ponerse al frente de un molino y plantea la posibilidad de adquirir uno. Aunque la idea parece poco habitual, las dos mujeres terminarán interesándose por el proyecto. Tanto es así que invitarán a Enriqueta a cenar en la Casa Pequeña, una muestra de la confianza que ha ido creciendo entre ellas.

En la Casa Grande, sin embargo, el ambiente será mucho menos cordial. Luisa protagonizará un enfrentamiento con don Hernando al desafiar sus normas durante la cena y dejar en evidencia a Manuela delante de los presentes. Su atrevimiento no pasará inadvertido y tanto ella como Alejo saben que el marqués no se quedará de brazos cruzados.

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Luisa lleva a cabo la transgresión definitiva en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Hernando intentará recomponer a su hija, muy afectada por lo ocurrido, y le garantizará que nada impedirá su boda. Braulio también tratará de animarla, recordándole que merece estar con alguien que la quiera de verdad. Pero el marqués no verá con buenos ojos la cercanía entre ambos. Mientras tanto, Rafael pedirá explicaciones a José Luis por el trato que recibe Luisa y Rosalía tendrá que enfrentarse a una cuestión mucho más personal: comunicar al duque si acepta o no casarse con él. Leonor será su principal apoyo en una decisión que le ha hecho aflorar sentimientos que creía olvidados.

Capítulo 520 del martes 10 de noviembre

La espera de Rafael llegará a su fin cuando Rosalía le haga saber qué ha decidido sobre su propuesta. Sin embargo, la contestación de la joven no será la que el duque esperaba y sus palabras provocarán una decepción que afectará a la relación entre ambos.

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Después de la conversación, Leonor intentará consolar a su hermana. Rosalía terminará confesándole algo que nunca pensó que volvería a experimentar, dejando entrever que sus sentimientos han cambiado y que la decisión no ha sido sencilla.

La respuesta de Rosalía no le gusta a Rafael en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Mientras tanto, la desaparición del reloj relacionado con el misterioso baúl empieza a generar inquietud. Nadie sabe dónde está el objeto ni quién puede habérselo llevado. La incertidumbre alcanza también al servicio, que teme que la pérdida termine teniendo consecuencias para los criados.

Por otro lado, Braulio consigue que Manuela acepte reunirse con Alejo en el pajar. La joven acude sin conocer las verdaderas intenciones de su primo, que parece tener un propósito oculto para ese encuentro. Además, Mercedes y Victoria comienzan a contemplar con otros ojos la propuesta de Enriqueta: controlar un molino podría permitirles gestionar el agua que llega a los cultivos y, con ello, ganar una posición de fuerza en el valle.

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Capítulo 521 del miércoles 11 de noviembre

Rafael dará un paso al frente para defender a Luisa y advertirá a don Hernando de que la doncella cuenta con su protección. El duque no está dispuesto a tolerar que el marqués siga intimidándola por su relación con Alejo. Mientras tanto, el joven continuará acercándose a Manuela para obtener información, aunque sus movimientos podrían responder a una estrategia que todavía no ha desvelado.

La preocupación aumentará cuando Francisco anuncie que ha llegado una comunicación procedente de la Corte para don Hernando. La reacción que provoca la noticia despierta inquietud entre quienes conocen los conflictos que atraviesa la familia. El contenido de la misiva podría alterar los planes del marqués y cambiar el futuro de Alejo y Luisa.

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Enriqueta confiesa que ha falsificado una firma en 'Valle Salvaje' (RTVE).

En otro frente, Enriqueta hará una confesión inesperada: ha falsificado una firma. Una revelación que añade nuevas incógnitas a sus movimientos y puede complicar el proyecto que comparte con Victoria y Mercedes.

Capítulo 522 del jueves 12 de noviembre

José Luis continúa preparando la celebración en honor a Lucas y quiere que la fiesta tenga una presencia destacada de la nobleza. Por eso, pedirá a Hernando que incluya entre los invitados a varios representantes de la Corte.

La organización del evento volverá a enfrentar a Rosalía con la actitud del antiguo duque. La joven teme que María no reciba el mismo reconocimiento que Lucas y se sincerará con Rafael sobre su preocupación. No quiere que su hija siga siendo apartada ni que se la trate como alguien ajeno a la familia.

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La tensión también se trasladará a la relación entre Luisa y Manuela. La doncella volverá a plantar cara a la hija del marqués, que terminará perdiendo los nervios. La discusión llegará a tal extremo que Manuela estará a punto de golpearla, en una escena que amenaza con hacer todavía más difícil cualquier posibilidad de reconciliación.

El plan de las mujeres progresa adecuadamente en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Capítulo 523 del viernes 13 de noviembre

José Luis aparentará aceptar las condiciones que Rafael ha planteado para Rosalía y María de cara a la celebración. Sin embargo, no todos los movimientos de la familia serán tan transparentes. Braulio conseguirá remover la conciencia de Manuela y hacerla reflexionar sobre la situación que está viviendo.

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Mientras tanto, Hernando demostrará que todavía tiene sus propias cartas por jugar. El marqués sorprenderá a su hija con unos planes relacionados con la fiesta de Lucas que podrían cambiar por completo el rumbo de los acontecimientos. Después de insistir en que su boda con Alejo seguirá adelante, queda por descubrir si pretende aprovechar el evento para imponer definitivamente su voluntad.

Hernando planea anunciar la boda de su hija en 'Valle Salvaje' (RTVE).

La gran incógnita será qué consecuencias tendrá la carta de la Corte y si el marqués conseguirá utilizar la celebración para acercarse a sus objetivos. Los sueños de Alejo y Luisa siguen en peligro, mientras Rosalía y Rafael tendrán que asumir las consecuencias de una decisión que puede marcar su futuro.

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