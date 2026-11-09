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Qué es y cómo funciona Wegovy, la pastilla contra la obesidad de la misma familia de Ozempic que acaba de llegar a las farmacias de España

El fármaco está sujeto a prescripción médica, pero sin financiación pública

Imagen de archivo de una caja de Wegovy oral, de la farmacéutica Novo Nordisk (REUTERS/Tom Little)
Imagen de archivo de una caja de Wegovy oral, de la farmacéutica Novo Nordisk (REUTERS/Tom Little)
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La revolución de Ozempic ha llegado para quedarse. Los fármacos de semaglutida, el principio activo indicado para el tratamiento de la obesidad, se encuentran desde hace meses en el centro del debate, en ocasiones en conversaciones que se alejan de la dimensión puramente médica. El consumo de estos medicamentos por parte de múltiples celebridades de Hollywood y las cuestiones de fertilidad asociadas han empañado la conversación en torno a la verdadera utilidad de fármacos como Wegovy, que acaba de llegar en forma oral a las farmacias de España.

Administrado en cajas de 30 pastillas, el medicamento de Novo Nordisk debe tomarse una vez al día, preferiblemente por la mañana, después de un ayuno recomendado de al menos 8 horas. Este Wegovy oral está sujeto a prescripción médica, aunque sin financiación pública: la caja de 35 mg por comprimido es de 236,20 euros.

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La farmacéutica danesa lleva desde 2024 en conversaciones con el Ministerio de Sanidad para dar con una “ecuación favorable” para una futura financiación. En España no existe ningún medicamento indicado para la obesidad que esté cubierto por la Seguridad Social.

Medicamentos en una farmacia (Shutterstock)
Medicamentos en una farmacia (Shutterstock)

Así funciona Wegovy, el fármaco que regula el apetito

Como Ozempic, el principio activo de Wegovy es la semaglutida, un fármaco que pertenece al grupo de agonistas del receptor GLP-1. “Su mecanismo de acción consiste en reproducir determinados efectos de una hormona que nuestro organismo produce de manera natural, principalmente en el intestino, en respuesta a la ingesta de alimentos”, explica para Infobae la doctora Montse Prados, miembro del área de Obesidad de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN).

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Esta misma hormona participa en la comunicación entre el aparato digestivo y el cerebro, interviniendo en la regulación del apetito, la saciedad y el metabolismo de la glucosa. De esta manera, como señala la experta, uno de los principales efectos del medicamento se produce a nivel cerebral, “donde actúa sobre circuitos implicados en la regulación del hambre y de la ingesta alimentaria”, especialmente en regiones del hipotálamo y del tronco encefálico.

La acción de estas pastillas consiste en ofrecer una mayor sensación de saciedad y disminuir el hambre, lo que nos empuja a comer menos cantidad y con menos frecuencia. Además, puede modular circuitos cerebrales relacionados con la recompensa alimentaria, es decir, aquellos que intervienen en el deseo de comer por placer, incluso cuando no existe una necesidad energética real, matiza la doctora Prados.

Esta capacidad de la semaglutida es especialmente relevante porque “la regulación del peso corporal no depende únicamente de decisiones conscientes o de la fuerza de voluntad, sino de complejos mecanismos neurohormonales que condicionan nuestras sensaciones de hambre y saciedad”.

Para la endocrinóloga, estos medicamentos no actúan simplemente suprimiendo el apetito, sino modulando los mecanismos fisiológicos que participan en su regulación. Esto puede ayudar a “comprender que la obesidad no es simplemente una cuestión de voluntad, sino una enfermedad con una importante base neurobiológica”.

La obesidad severa es una enfermedad crónica, compleja y con una alta prevalencia, que se asocia frecuentemente con otras enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, la diabetes o enfermedades cardiovasculares.

Un medicamento que no sustituye un estilo de vida saludable

Los medicamentos de semaglutida ofrecen una ayuda complementaria para millones de personas que sufren de obesidad. En España, afecta aproximadamente al 15% al 16% de la población adulta, mientras que el exceso de peso (que incluye sobrepeso y obesidad) afecta a más de la mitad de la población. Puesto que se trata de una enfermedad crónica, compleja y multifactorial, el tratamiento farmacológico ha de entenderse como una herramienta más dentro de un abordaje integral. Eso significa que “no sustituyen la necesidad de mantener hábitos saludables ni permiten abordar por sí solos todos los factores que intervienen en la obesidad”.

Para garantizar que, durante la pérdida de peso, el organismo reciba los nutrientes necesarios, llevar una alimentación equilibrada es fundamental. “Esto adquiere especial importancia porque, al disminuir el apetito y la cantidad de alimentos ingeridos, puede existir el riesgo de que algunas personas no cubran adecuadamente sus necesidades nutricionales”.

Del mismo modo ocurre con la actividad física, concretamente el entrenamiento de fuerza, ya que desempeña un papel esencial para preservar la masa muscular, explica la doctora Prados. Dado el carácter crónico y recurrente de la obesidad, el seguimiento médico debe mantenerse a largo plazo. La evidencia demuestra que, tras la suspensión de los tratamientos farmacológicos, puede producirse recuperación ponderal (el llamado “efecto rebote”), “por lo que resulta imprescindible establecer una estrategia de mantenimiento individualizada”.

A ojos de la endocrinóloga, Wegovy puede ayudar a regular el hambre y la saciedad, pero la nutrición, la actividad física y los cambios de hábitos son fundamentales. “El tratamiento debe adaptarse a las características clínicas de cada paciente y orientarse no solo a reducir peso, sino también a mejorar las complicaciones metabólicas, la capacidad funcional y la calidad de vida”, concluye.

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