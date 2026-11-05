La Fiscalía noruega deniega la libertad a Marius Borg Høiby, hijo de la reina Mette Marit, tras dar positivo en consumo de sustancias

Marius Borg Hoiby sale del lugar donde se celebró el funeral del rey Harald de Noruega en 2026. (REUTERS/Dylan Martinez)

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El hijo de Mette-Marit llegó a tener la libertad en sus manos, pero finalmente no podrá ser. Y es que cuando parecía que estaba a punto de conseguir un cambio en su situación judicial, el Tribunal de Apelación de Noruega ha dado marcha atrás a la resolución que permitía a Marius Borg Høiby abandonar el arresto domiciliario. Por tanto, el joven deberá continuar bajo vigilancia electrónica en Skaugum, la residencia oficial de los príncipes herederos Haakon y Mette-Marit.

La decisión del Tribunal de Distrito de Oslo, que había estimado su petición para poner fin a esta medida, ha quedado revocada. Los magistrados consideran que todavía existe un peligro de que pueda volver a cometer delitos, especialmente contra las personas que figuran como víctimas en el procedimiento. Un argumento que ha pesado más que las razones planteadas por la defensa y que prolonga la situación que atraviesa el joven.

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La resolución ha sido recibida con decepción por sus representantes legales. Alexander Greaker y Daniel Storrvik han trasladado su malestar a través de un comunicado difundido por la televisión pública noruega, NRK. “Nos hubiera gustado un resultado diferente”, han reconocido. Los abogados han explicado que analizarán con detenimiento los motivos expuestos por el tribunal antes de decidir, junto a su cliente, cuáles serán los siguientes pasos de su estrategia jurídica.

Marius Borg Hoiby abandona el funeral del rey Harald de Noruega en la catedral de Oslo, en Oslo, Noruega, el 9 de septiembre de 2026. REUTERS/Dylan Martinez

La postura de la Fiscalía es muy distinta. Oda Karterud, representante del Ministerio Público, considera que las circunstancias del caso justifican que continúe sometido a control. A su juicio, impedir que se produzcan nuevos delitos debe prevalecer sobre cualquier otra cuestión. La fiscal también ha puesto el foco en la situación personal del acusado y en el riesgo de que vuelva a consumir sustancias si desaparecen las limitaciones actuales.

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Marius sigue dando positivo en sustancias

Precisamente, los episodios relacionados con el alcohol han tenido un papel destacado en las últimas actuaciones judiciales. En una serie de pruebas realizadas de forma inesperada, Marius habría obtenido resultados positivos en tres aparatos diferentes. Los controles se llevaron a cabo en un intervalo de poco más de dos horas, entre las 10:10 y las 12:21, y todos reflejaron indicios de consumo.

El hijo de Mette-Marit negó haber incumplido las normas de su arresto y ofreció una explicación alternativa: aseguró que estaba utilizando un colutorio para curar una herida en la boca y que también había bebido zumo de manzana fermentado. No obstante, los documentos del procedimiento cuestionaron la credibilidad de esta versión. Para la Fiscalía, los resultados apuntan a un quebrantamiento de las condiciones impuestas, ya que tenía prohibido consumir sustancias intoxicantes.

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Marius Borg Hoiby leaves the funeral service of Norway's King Harald at Oslo Cathedral, in Oslo, Norway, September 9, 2026. REUTERS/Dylan Martinez

Karterud llegó a defender que este comportamiento podía justificar su traslado de nuevo a una prisión convencional. También advirtió de que una excarcelación en este momento podría favorecer una recaída en sus problemas de adicción y elevar las posibilidades de reincidencia. Finalmente, el Tribunal de Apelación ha optado por no concederle la libertad, aunque tampoco ha ordenado su regreso a un centro penitenciario.

Una situación excepcional

Skaugum se ha convertido durante los últimos meses en el lugar donde Marius cumple esta medida. En total, suma nueve meses bajo custodia y ha pasado allí las últimas 16 semanas. No se trata de un encarcelamiento en las condiciones habituales de una prisión: puede mantener contacto con el exterior mediante el teléfono y el acceso a internet, además de recibir visitas. Sin embargo, sus movimientos están sometidos a importantes limitaciones y no puede abandonar libremente la propiedad.

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Esta fórmula de detención ha sido muy cuestionada por sus abogados, que han descrito las condiciones como difíciles de soportar. La Fiscalía, en cambio, entiende que mantenerlas es necesario para evitar nuevos riesgos mientras se resuelve el caso.

La próxima fecha clave ya está marcada en el calendario. El 9 de febrero comenzará el nuevo juicio ante el Tribunal de Apelación de Borgarting, después de que tanto la acusación como la defensa recurrieran la pena de cuatro años de prisión impuesta el pasado 15 de junio. La condena está relacionada con delitos que incluyen la violación de dos mujeres y los episodios de violencia contra su expareja, Nora Haukland. Hasta entonces, Marius seguirá en Skaugum y sin poder recuperar la libertad que creyó tener al alcance de la mano.

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