España

Laura Argal, española que vivió en Reino Unido: “Creo que los españoles somos un poco directos y rudos cuando decimos las cosas”

La joven explicó las diferencias que percibió en el trato cotidiano y las dificultades que enfrentó para conseguir trabajo

Laura Argal vivió seis años en Reino Unido y esto fue lo que más le costó asumir al volver a España. (Youtube/Gutentag en Español)
Laura Argal vivió seis años en Reino Unido y esto fue lo que más le costó asumir al volver a España. (Youtube/Gutentag en Español)
Guardar

Laura Argal, una joven española de 31 años, vivió seis años en Reino Unido antes de volver a instalarse en España. Tras esa temporada viviendo fuera, le fue inevitable la comparación entre ambas culturas y la forma de comportarse de ambos países. “Creo que los españoles somos un poco directos y rudos cuando decimos las cosas”, reconoció en una conversación con el canal de YouTube Guten Tag en Español.

Argal llegó a Manchester con una maleta y la intención de quedarse solo unos meses. Antes, durante dos años, había trabajado como au pair en Reino Unido e Irlanda, una etapa que despertó su interés por vivir fuera de España. Al terminar la universidad decidió probar suerte en el extranjero porque veía que muchos compañeros con su misma formación encadenaban prácticas mal pagadas en España antes de lograr cierta estabilidad.

PUBLICIDAD

En Manchester, en cambio, la adaptación fue rápida. “A las dos semanas encontré trabajo limpiando en un hotel”, recordó. Dos meses después ya tenía un puesto de oficina, un cambio que atribuye a la autonomía que desarrolló al vivir sola en otro país. “Cuando estás solo nadie va a hacer las cosas por ti y tienes que aprender a hacerlas solo o a preguntar”, explicó.

Laura, 31 años, confesó lo que pensó al regresar a España tras seis años en Reino Unido. (Instagram/ Laura Argal)
Laura, 31 años, confesó lo que pensó al regresar a España tras seis años en Reino Unido. (Instagram/ Laura Argal)

“La mentalidad laboral aquí [España] es muy distinta porque hay pocas oportunidades”

Después de seis años fuera, Argal decidió volver a España porque deseaba tener una casa propia y porque parte de su entorno había decidido marchar por el Brexit. Para entonces ya tenía hábitos y comportamientos ingleses interiorizados y tuvo un choque cultural al llegar al país.

PUBLICIDAD

Esa diferencia cultural se notó también en el trato laboral. Argal describió un ambiente de trabajo marcado por una vigilancia constante sobre su desempeño diario. “Nos vigilaban casi como a niños de colegio, con reuniones diarias para fiscalizar qué hacías en cada minuto”, relató sobre su experiencia como analista de datos en Málaga. A esa supervisión se sumaba una exigencia que calificó de desproporcionada frente a lo que había conocido en Reino Unido. “La mentalidad laboral aquí es muy distinta porque hay pocas oportunidades, siempre tienes que ser el mejor, hacer horas extra está bastante normalizado”, apuntó.

Esa combinación de factores terminó afectando su bienestar. “Todo eso va generando un entorno que si no estás acostumbrado te puede afectar bastante. Yo trataba de repetirme que mi valor no estaba en el trabajo”, añadió.

Nueve meses sin empleo tras volver a España

La actriz Penélope Cruz asistió al BFI London Film Festival en Londres para la presentación de la película 'La bola negra'. Durante su paso por la alfombra roja, la intérprete ofreció declaraciones a Reuters sobre la problemática del acceso a la vivienda en España.

El regreso a España no fue sencillo tampoco en el plano laboral. Pese a contar con experiencia internacional y un buen nivel de inglés, Argal tardó nueve meses en encontrar un puesto de trabajo tras instalarse de nuevo en el país. “Después de todo lo que había conseguido en Reino Unido fue algo bastante difícil darme cuenta de que me quería volver a España. Cuando llegué a España llegué totalmente agotada porque me costó 9 meses encontrar trabajo y lo recuerdo una época bastante dura”, relató.

Su experiencia se enmarca en una tendencia más amplia entre los jóvenes españoles que residen en el extranjero. Según el estudio Trayectorias, elaborado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el 75% de ese colectivo tiene intención de regresar a España, aunque las dificultades para acceder al empleo y a la vivienda complican esa decisión.

Argal también comparó la organización del trabajo entre ambos países. “En Reino Unido el trabajo de una persona lo hacía una persona; en España sentía que el trabajo de dos o tres lo hacía solo uno”, afirmó. Finalmente, decidió marcharse de nuevo, esta vez a Nueva Zelanda, donde optó por empleos alejados de su trayectoria profesional previa, como la reposición en supermercados y el trabajo en tiendas de ropa, mientras prepara ahora una nueva etapa en Australia.

Temas Relacionados

MigraciónEmpresas EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las 5 claves de un entrenador personal para no abandonar el gimnasio y mantener la constancia del ejercicio

El experto aboga por encontrar una forma de entrenar que disfrutemos y se ajuste a nuestras rutinas de vida

Las 5 claves de un entrenador personal para no abandonar el gimnasio y mantener la constancia del ejercicio

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Juegos Once divulgó la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Así está siendo el operativo de la Policía Nacional para desalojar los campamentos levantados por el Gobierno en Ceuta para acoger migrantes

La Policía ha desplegado 28 furgones de la UIP procedentes de distintos puntos de España para trasladar a cientos de personas al CATE de El Tarajal, donde se comprueba su situación administrativa antes de decidir su destino

Así está siendo el operativo de la Policía Nacional para desalojar los campamentos levantados por el Gobierno en Ceuta para acoger migrantes

Elecciones generales 29-N, en directo: el PP dice que la huelga será “un auténtico fracaso” y que es una “falta de respeto” tras el accidente en Urda

Quedan 20 días para las elecciones generales del 29-N y dos para la huelga general convocada para este miércoles, justo dos días antes del arranque oficial de la campaña electoral

Elecciones generales 29-N, en directo: el PP dice que la huelga será “un auténtico fracaso” y que es una “falta de respeto” tras el accidente en Urda

De ser una fuente de energía natural a cuidar los músculos: todos los beneficios de comer higos para la salud

Estas frutas son típicas de principios del otoño y destacan por su sabor y su composición nutricional

De ser una fuente de energía natural a cuidar los músculos: todos los beneficios de comer higos para la salud
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así está siendo el operativo de la Policía Nacional para desalojar los campamentos levantados por el Gobierno en Ceuta para acoger migrantes

Así está siendo el operativo de la Policía Nacional para desalojar los campamentos levantados por el Gobierno en Ceuta para acoger migrantes

Elecciones generales 29-N, en directo: el PP dice que la huelga será “un auténtico fracaso” y que es una “falta de respeto” tras el accidente en Urda

Delcy Rodríguez se querella contra Víctor de Aldama por acusarla de entregarle un sobre con documentos de una supuesta financiación del PSOE con petróleo venezolano

Así están las encuestas del 29-N tras el accidente ferroviario de Urda: PP y Vox conservan la mayoría absoluta pero el PSOE recorta la diferencia

Los marineros denuncian que no podrán votar el 29-N si están en alta mar durante el proceso electoral: “Somos ciudadanos de cuarta categoría”

ECONOMÍA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 9 de noviembre

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 9 de noviembre

Óscar Vara, economista: “Los europeos somos como la parte central de un bocadillo: nuestra defensa depende de EEUU y nuestra economía, en gran medida, de comprar barato a los chinos”

Consumo expedienta a una empresa de autobuses por los ‘precios por goteo’: ocultaba los gastos de gestión hasta el último paso de la compra

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si vas a dejar tu trabajo, sigue estos consejos para no perder derechos tanto con la empresa nueva como con la que dejas”

Denuncia las molestias acústicas de un estudio de grabación y consigue más de 42.000 euros

DEPORTES

La reflexión de Rafa Nadal sobre los jóvenes de hoy en día: “La vida siempre ha sido difícil y no lo es más hoy que ayer”

La reflexión de Rafa Nadal sobre los jóvenes de hoy en día: “La vida siempre ha sido difícil y no lo es más hoy que ayer”

Diego Poncelet, el skater que ha pulverizado el récord de velocidad a 151,83 km/h: “Una tranquilidad muy profunda, me parecía que iba más lento”

Julián Álvarez sale aún más señalado del Metropolitano

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga

El FC Barcelona sigue siendo el rey: un doblete de Fermín y dos errores de Julián Álvarez sentenciaron al Atlético de Madrid