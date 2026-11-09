Laura Argal, española que vivió en Reino Unido: “Creo que los españoles somos un poco directos y rudos cuando decimos las cosas”

Laura Argal vivió seis años en Reino Unido y esto fue lo que más le costó asumir al volver a España. (Youtube/Gutentag en Español)

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Laura Argal, una joven española de 31 años, vivió seis años en Reino Unido antes de volver a instalarse en España. Tras esa temporada viviendo fuera, le fue inevitable la comparación entre ambas culturas y la forma de comportarse de ambos países. “Creo que los españoles somos un poco directos y rudos cuando decimos las cosas”, reconoció en una conversación con el canal de YouTube Guten Tag en Español.

Argal llegó a Manchester con una maleta y la intención de quedarse solo unos meses. Antes, durante dos años, había trabajado como au pair en Reino Unido e Irlanda, una etapa que despertó su interés por vivir fuera de España. Al terminar la universidad decidió probar suerte en el extranjero porque veía que muchos compañeros con su misma formación encadenaban prácticas mal pagadas en España antes de lograr cierta estabilidad.

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En Manchester, en cambio, la adaptación fue rápida. “A las dos semanas encontré trabajo limpiando en un hotel”, recordó. Dos meses después ya tenía un puesto de oficina, un cambio que atribuye a la autonomía que desarrolló al vivir sola en otro país. “Cuando estás solo nadie va a hacer las cosas por ti y tienes que aprender a hacerlas solo o a preguntar”, explicó.

Laura, 31 años, confesó lo que pensó al regresar a España tras seis años en Reino Unido. (Instagram/ Laura Argal)

“La mentalidad laboral aquí [España] es muy distinta porque hay pocas oportunidades”

Después de seis años fuera, Argal decidió volver a España porque deseaba tener una casa propia y porque parte de su entorno había decidido marchar por el Brexit. Para entonces ya tenía hábitos y comportamientos ingleses interiorizados y tuvo un choque cultural al llegar al país.

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Esa diferencia cultural se notó también en el trato laboral. Argal describió un ambiente de trabajo marcado por una vigilancia constante sobre su desempeño diario. “Nos vigilaban casi como a niños de colegio, con reuniones diarias para fiscalizar qué hacías en cada minuto”, relató sobre su experiencia como analista de datos en Málaga. A esa supervisión se sumaba una exigencia que calificó de desproporcionada frente a lo que había conocido en Reino Unido. “La mentalidad laboral aquí es muy distinta porque hay pocas oportunidades, siempre tienes que ser el mejor, hacer horas extra está bastante normalizado”, apuntó.

Esa combinación de factores terminó afectando su bienestar. “Todo eso va generando un entorno que si no estás acostumbrado te puede afectar bastante. Yo trataba de repetirme que mi valor no estaba en el trabajo”, añadió.

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Nueve meses sin empleo tras volver a España

La actriz Penélope Cruz asistió al BFI London Film Festival en Londres para la presentación de la película 'La bola negra'. Durante su paso por la alfombra roja, la intérprete ofreció declaraciones a Reuters sobre la problemática del acceso a la vivienda en España.

El regreso a España no fue sencillo tampoco en el plano laboral. Pese a contar con experiencia internacional y un buen nivel de inglés, Argal tardó nueve meses en encontrar un puesto de trabajo tras instalarse de nuevo en el país. “Después de todo lo que había conseguido en Reino Unido fue algo bastante difícil darme cuenta de que me quería volver a España. Cuando llegué a España llegué totalmente agotada porque me costó 9 meses encontrar trabajo y lo recuerdo una época bastante dura”, relató.

Su experiencia se enmarca en una tendencia más amplia entre los jóvenes españoles que residen en el extranjero. Según el estudio Trayectorias, elaborado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el 75% de ese colectivo tiene intención de regresar a España, aunque las dificultades para acceder al empleo y a la vivienda complican esa decisión.

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Argal también comparó la organización del trabajo entre ambos países. “En Reino Unido el trabajo de una persona lo hacía una persona; en España sentía que el trabajo de dos o tres lo hacía solo uno”, afirmó. Finalmente, decidió marcharse de nuevo, esta vez a Nueva Zelanda, donde optó por empleos alejados de su trayectoria profesional previa, como la reposición en supermercados y el trabajo en tiendas de ropa, mientras prepara ahora una nueva etapa en Australia.