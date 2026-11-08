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Cuatro posturas de yoga para combatir el estrés y mejorar el descanso en otoño: son sencillos y aptos para todos los niveles

Estos ejercicios permiten liberar tensión acumulada y mejorar tu descanso

Mujer feliz. (Magnific)
Mujer feliz. (Magnific)
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El otoño trae consigo cambios en el ritmo de vida. Los días se acortan, las horas de luz disminuyen y, con la carga de la rutina, es habitual acumular más estrés y dejar en un segundo plano los momentos de descanso. Esta transición también puede afectar a los hábitos de sueño, por lo que encontrar pequeños espacios para desconectar cobra especial importancia.

En este contexto, el yoga puede convertirse en un buen aliado para relajar el cuerpo y la mente al final del día. Algunas posturas ayudan a liberar tensiones musculares y favorecen un estado de calma que facilita la preparación para el descanso. Incorporarlas a una rutina sencilla puede ser una forma de cuidarse durante los meses de otoño.

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Postura del niño

Alivia la espalda
Postura del niño, ejercicio de yoga. (Imagen generada con IA)

Es una de las posiciones más conocidas del yoga y resulta especialmente útil para relajar el cuerpo al final del día. Ayuda a estirar suavemente la espalda, los hombros y la zona lumbar, además de favorecer una respiración pausada que contribuye a crear una sensación de calma.

Para realizarla, hay que arrodillarse en el suelo, juntar los dedos gordos de los pies y separar ligeramente las rodillas. Desde ahí, se lleva el tronco hacia delante hasta apoyar el abdomen entre los muslos y la frente sobre la esterilla. Los brazos se mantienen extendidos hacia delante, con las palmas de las manos apoyadas en el suelo. Se recomienda permanecer en la posición durante varias respiraciones, sin forzar el estiramiento.

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Postura del cocodrilo

El Makarasana, popularmente conocido como la postura del cocodrilo, es una postura que trae innumerables beneficios a nivel físico
Un mujer haciendo el Makarasana, popularmente conocida como la postura del cocodrilo

La postura del cocodrilo es una posición de relajación que permite descansar el cuerpo y centrar la atención en la respiración. Al realizarla, se relaja la musculatura de la espalda y se libera parte de la tensión acumulada en los hombros y la zona lumbar.

Para practicarla, hay que tumbarse boca abajo sobre una esterilla, separar ligeramente las piernas y dejar que los pies caigan hacia los lados. Después, se doblan los brazos y se colocan las manos una sobre otra para apoyar la frente sobre ellas. El pecho y el abdomen permanecen en contacto con el suelo, mientras se respira de forma lenta y controlada. Mantener la postura durante unos minutos ayuda a crear un momento de pausa y desconexión.

Postura del perro boca abajo

Mujeres practicando la postura del perro boca abajo en una clase de yoga (AdobeStock)
Mujeres practicando la postura del perro boca abajo en una clase de yoga (AdobeStock)

Este ejercicio permite estirar distintas zonas del cuerpo al mismo tiempo. Su práctica ayuda a trabajar la flexibilidad de la espalda, los hombros y la parte posterior de las piernas, además de favorecer la movilidad general.

Para realizarla, hay que colocarse a cuatro patas, con las manos apoyadas en el suelo y separadas a la anchura de los hombros. Desde ahí, se elevan las caderas hacia arriba y hacia atrás hasta formar una especie de triángulo con el cuerpo. Las piernas se mantienen estiradas, aunque se pueden flexionar ligeramente las rodillas si existe demasiada tensión. La cabeza queda relajada entre los brazos y los talones se acercan al suelo sin necesidad de llegar a tocarlo.

Postura del árbol

Postura del árbol, una de las mejores para mejorar tu cadera
Postura del árbol. (Unión argentina de yoga)

La postura del árbol es un ejercicio de equilibrio que ayuda a trabajar la estabilidad, la concentración y el control corporal. Mantenerse sobre una sola pierna exige prestar atención a la respiración y al propio cuerpo, lo que permite dedicar unos minutos a dejar de lado las preocupaciones cotidianas.

Para realizarla, hay que colocarse de pie, con la espalda recta y los pies juntos. Después, se apoya la planta de un pie en la parte interna del muslo o de la pantorrilla contraria, evitando colocarla directamente sobre la rodilla. Una vez conseguido el equilibrio, se juntan las palmas de las manos frente al pecho o se elevan los brazos por encima de la cabeza.

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