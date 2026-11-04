España

María Galiana (91 años) revela su rutina de las mañanas: “Desayuno una tostada con aceite y un té con leche”

La actriz sevillana apuesta por un desayuno sencillo basado en la dieta mediterránea para empezar el día

María Galiana llega al Teatro Reina Victoria para asistir a la Gala de RTVE que se celebra en el Festival de San Sebastián (Raúl Terrel / Europa Press)
La actriz sevillana María Galiana en una imagen de archivo durante el Festival de San Sebastián en 2025 (Raúl Terrel / Europa Press)
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Llegar a los 91 años y continuar trabajando como actriz es algo que está al alcance de muy pocas personas. María Galiana es un buen ejemplo de ello. La intérprete sevillana, conocida por varias generaciones de espectadores por su papel de Herminia en la serie Cuéntame cómo pasó, todavía mantiene una intensa actividad profesional y sigue demostrando que la edad no tiene por qué ser un impedimento para continuar haciendo aquello que a uno le apasiona.

A lo largo de su trayectoria, Galiana ha participado en numerosas películas, series de televisión y producciones teatrales. Un trabajo que le ha permitido recibir importantes reconocimientos, entre ellos el Premio Goya, el Premio Ondas y el Premio Iris. Gracias a su talento y su naturalidad delante de las cámaras, la actriz se ha convertido en uno de los rostros más queridos de la interpretación española.

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El secreto de Galiana para seguir encima de los escenarios a sus 91 años puede encontrarse en su rutina. Pero ¿cuáles son esos hábitos que permiten a la actriz afrontar cada jornada con energía? Durante una entrevista en El Hormiguero, compartió algunos detalles sobre su alimentación, su descanso y su relación con las nuevas tecnologías.

María Galiana y Ana Duato en 'Cuéntame cómo pasó'
María Galiana y Ana Duato en 'Cuéntame cómo pasó'

Un desayuno basado en la dieta mediterránea

Lejos de recurrir a dietas complicadas, productos especiales o suplementos, María Galiana apuesta por un desayuno tradicional que encaja perfectamente con los hábitos de la dieta mediterránea. Según explicó en el programa de Pablo Motos, su primera comida del día es bastante sencilla y no necesita grandes preparaciones para empezar la mañana. Al preguntarle por lo que desayuna habitualmente, su respuesta fue muy clara: “Yo desayuno una tostadita con aceite y un té con leche”.

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Se trata de una combinación clásica en muchos hogares españoles. El aceite de oliva, uno de los alimentos más representativos de la dieta mediterránea, aporta grasas saludables, mientras que el pan proporciona hidratos de carbono que ayudan a obtener energía. Por su parte, el té con leche completa un desayuno ligero y fácil de preparar.

Por qué es tan importante qué comemos y no tanto la hora a la que comemos

Dormir bien, otro de los secretos de la actriz sevillana

Si hay un hábito al que María Galiana concede especial importancia es el descanso nocturno. Para la actriz, dormir las horas necesarias y disfrutar de un sueño de calidad es fundamental para encontrarse bien y afrontar el día con vitalidad.

Durante su entrevista, no dudó en explicar cómo es su rutina antes de acostarse: “Duermo mucho, eso es importante. Me acuesto muy pronto. Duermo muy bien, estupendamente. Vamos, sin parar”.

La intérprete también se tomó con humor uno de los inconvenientes de su descanso: los ronquidos. De hecho, bromeó con que quizá no sea la mejor compañera para compartir habitación.

Otro aspecto llamativo de la rutina de Galiana es su relación con la tecnología. A diferencia de muchas personas que consultan constantemente sus teléfonos móviles o mantienen una actividad diaria en plataformas digitales, la actriz reconoce que no siente demasiado interés por las redes sociales. “No tengo redes sociales. No, no me gusta”, aseguró. Una postura que refleja su preferencia por mantener una vida alejada de algunas de las distracciones actuales.

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