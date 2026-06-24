Los motivos por los que María Galiana no se quiere jubilar a los 91 años, confesados en ‘La noche de Aimar’: “¿Por qué lo voy a dejar?"

La actriz sevillana, sentada frente a Aimar Bretos, da lecciones de feminismo en La Sexta. / Captura de pantalla

La gran actriz española María Galiana (Sevilla, 91 años) ha reivindicado en La Noche de Aimar una idea de igualdad que atraviesa su biografía personal y profesional: a los jóvenes de 20 años les ha pedido ser “todos“, ”igual” y “valientes“, una consigna que enlaza con su relato sobre el machismo de su generación, su defensa del feminismo y su negativa a dejar de trabajar con 91 años.

La actriz ha resumido ese mensaje con una expresión de la Semana Santa sevillana: “Lo que dicen los capataces a los costaleros en Semana Santa en Sevilla, ‘todos por igual, valientes, eso es lo que tienen que ser, todos por igual’”. La frase, aunque ha llegado al final de la entrevista con Aimar Bretos, ha servido para poner punto y final al repaso de la carrera de la artista, su vida familiar y su visión sobre varias generaciones. En esa conversación, además, la intérprete ha recordado que, cuando empezó en la actuación, le preguntaban “qué decía” su marido. Su respuesta, según ha relatado al medio, era directa: “¿Si fuera él se lo preguntaríais?”.

PUBLICIDAD

Galiana ha vinculado esa experiencia a una crítica más amplia sobre el papel histórico asignado a las mujeres. “Siempre se ha dicho que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, una gran esclava, diría yo”, ha afirmado la actriz, conocida por su papel de Herminia en la serie de RTVE Cuéntame cómo pasó.

Feminismo, trabajo y juventud, los pilares de la entrevista con María Galiana

La actriz ha sostenido que no tuvo que aprender a ser feminista porque, según sus palabras, “siempre” lo ha sido. En la entrevista, Galiana ha explicado que se ha sentido siempre muy independiente y que ha contado con el apoyo de su marido, Rafael, cuando decidió pedirse una excedencia para aceptar un pequeño papel en Madrid, pese a tener cinco hijos.

PUBLICIDAD

Ese respaldo personal convive en su relato con una descripción muy concreta de la carga doméstica que asumía cuando era profesora. Ha contado que se iba al instituto a las siete de la mañana y que en casa ya olía a lentejas porque dejaba la comida preparada; también elegía el horario de las ocho para poder estar de vuelta a las 14 horas y dar de comer a la familia. La actriz ha añadido que, cuando sus hijos se acostaban, ella seguía corrigiendo trabajo del colegio. Aunque su marido cocinaba “alguna cosa”, entre ellas “una tortilla de patata riquísima”, ambos sabían, según ha dicho, que él “no había sido educado en eso”.

Galiana ha explicado además que se siente orgullosa de haber criado a sus hijos fuera de ese tipo de machismo y de las diferencias entre hombres y mujeres. Ese hilo aparece también en su nueva obra teatral, Solo quiero irme a Francia, que ha definido como una pieza basada en la idea de retratar a “las mujeres reprimidas”.

PUBLICIDAD

Por qué María Galiana no quiere ser joven en la época actual: por “las fiestas”

Preguntada por Bretos sobre por qué no se jubila con 91 años, María Galiana ha respondido con otra defensa del trabajo como parte central de su vida. “Para mí, y creo que para todos los de mi generación y algunos posteriores, trabajar es una cosa buenísima”, ha dicho.

La actriz ha matizado que los jóvenes de ahora protestan, en general, porque los empleos que encuentran están mal remunerados, porque les cuesta empezar en trabajos mínimos y con poco dinero y por las dificultades de madrugar. Frente a eso, ha subrayado que a ella siempre le ha alegrado tener posibilidades de trabajar.

PUBLICIDAD

Primero, ha recordado, disfrutó durante muchos años de su labor como profesora, una ocupación que ha definido como su gran vocación: la docencia. Después de jubilarse de esa etapa, se encontró con otro trabajo que también le gusta, el de actriz, y por eso ha zanjado la pregunta con una frase breve: “¿Por qué lo voy a dejar?”. En otro momento de la entrevista, al ser preguntada por si le habría gustado ser joven en la época actual, ha respondido que no lo cree porque salir de fiesta no va con ella, aunque sí le gustan “las fiestas” a su manera. Ahí ha situado una referencia muy personal a El Rocío. “Estoy hablando contigo pensando que en donde tenía que estar es en El Rocío”, ha confesado entre risas en el plató.

La llegada de 'Una chirigota en teoría' al Gran Teatro Falla caracterizados del físico Stephen Hawking

En la parte más emotiva de la conversación, Galiana se ha emocionado al hablar de Rafael, a quien ha descrito como “maravilloso” y como la persona que más disfrutaba con sus éxitos. Ha asegurado que lo que más echa de menos es hablar con él y ha recordado que solo ver la cara de su marido cuando le dieron el Goya “merecía la pena totalmente”.

PUBLICIDAD