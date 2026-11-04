España

Mariano Rajoy carga desde Argentina contra Sánchez y exige un cambio para España: “No tengo calificativos. Están ocurriendo cosas que era imposible pensar”

El expresidente del Gobierno ha reprochado al Ejecutivo gobernar sin presupuestos desde 2022 y haber polarizado el país, y ha señalado que, para el relevo, “quedan dos partidos”: el PP y Vox

Dos hombres frente a micrófonos en una cabina de radio con rótulos informativos en la parte inferior
El expresidente del Gobierno de España Mariano Rajoy dialoga con el periodista Eduardo Feinmann en los estudios de Radio Mitre.
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El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha cargado contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez en una entrevista con el periodista Eduardo Feinmann en la emisora argentina Radio Mitre. “Hoy la prioridad es que haya un cambio de gobierno en España. Esa es la prioridad”, ha afirmado el exlíder del Partido Popular.

Rajoy, a semanas de las elecciones, ha descrito la situación política española con dureza. “Lo de España es algo verdaderamente inaudito, yo no tengo calificativos para expresar lo que pasa en España. Están ocurriendo cosas que era imposible pensar que podían ocurrir. Ya no digo que era imposible que ocurrieran, sino ni siquiera pensar que podían ocurrir”, ha señalado.

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“Así no se puede gobernar”

Rajoy acusó a Sánchez de debilitar la posición política e institucional de España. (Europa Press)
Rajoy acusó a Sánchez de debilitar la posición política e institucional de España. (Europa Press)

El expresidente ha centrado buena parte de sus críticas en la falta de nuevas cuentas públicas. “El último presupuesto que se aprobó en España fue en el 2022, llevamos sin presupuestos desde 2022 y así no se puede gobernar”, ha lamentado.

Rajoy ha vinculado esa situación a los socios del Ejecutivo. “Eso es lo que pasa habitualmente cuando uno se alía con lo mejor de cada casa, la extrema izquierda, los partidos independentistas, los populistas”, ha sostenido.

El exjefe del Ejecutivo ha defendido las fortalezas del país, aunque con una salvedad. “España es una democracia, está en la Unión Europea, tiene una sociedad civil muy fuerte, tiene buenas empresas, en fin... Pero tenemos un déficit de calidad democrática”, ha afirmado.

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A su juicio, el problema reside en una concepción limitada de la democracia. “Hay quien se cree que la democracia es: yo me presento a las elecciones, me eligen presidente y ahí se acabó la democracia. Y a partir de ahí hago lo que estimo oportuno y conveniente”, ha criticado.

Rajoy ha responsabilizado al Gobierno de la fractura social. “Han conseguido convertir España en un país actualmente polarizado y dividido, porque claro, el radicalismo lleva irremediablemente a más radicalismo”, ha señalado.

En esa línea, ha fijado la tarea que, a su entender, tendrá el próximo Ejecutivo. “En España, el nuevo gobierno que llegue, una de sus primeras obligaciones es intentar unir a la gente, cada uno con su forma de pensar diferente. Pero no se puede vivir durante mucho tiempo con un país absolutamente dividido y polarizado. Ese es el principal error de este gobierno que no ha gobernado”, ha asegurado.

“Quedan dos partidos, el Partido Popular y Vox”

El expresidente ha insistido en que la alternancia es la prioridad y ha marcado distancia de una lectura partidista. “Yo no lo digo porque yo sea militante del Partido Popular, lo digo porque lo creo, porque no podemos seguir así. Eso es evidente, ¿no?”, ha planteado.

Para Rajoy, ese relevo pasa por desalojar al Ejecutivo actual. “Tiene que haber un cambio, y el cambio solamente puede venir apartando de sus responsabilidades al actual gobierno Frankenstein, le llaman, ¿no? Y quedan dos partidos, el Partido Popular y Vox”, ha explicado.

El exlíder popular ha expresado su preferencia por un PP fuerte. “A mí me gustaría que el Partido Popular tuviera muchos más apoyos, porque creo que hay que apostar por la moderación, la sensatez y no por el enfrentamiento. Y algún punto de encuentro habremos de tener todos los españoles, cosa que no hay ahora”, ha dicho. Y ha añadido: “En las autonomías ya hay varios gobiernos PP-Vox, pero no pasa absolutamente nada”.

Rajoy también ha respondido a quienes critican los acuerdos de su partido con Vox, una formación que, ha admitido, no le gusta. “Algunos te dan lecciones, algunos que están pactando con partidos de extrema izquierda que quieren irse de España, que no quieren la Constitución, te dan lecciones porque llegas a entendimiento con un partido que a mí no me gusta, pero que por lo menos respeta las reglas de juego y la Constitución. Bueno, eso es lo básico”, ha zanjado.

La acampada de la Puerta del Sol

Efectivos de la Policía Nacional con cascos e indumentaria antidisturbios intervienen en la acampada de Sol

Preguntado por Feinmann por la ausencia de banderas españolas y la presencia de banderas palestinas en la acampada de Madrid, Rajoy ha atribuido la protesta a la extrema izquierda. “Allí los acampados eran fundamentalmente la extrema izquierda”, ha respondido.

El expresidente ha defendido el derecho de protesta, aunque con condiciones. “Yo estoy a favor de la libertad, del derecho de manifestación, reunión, etcétera, pero pidiendo los permisos reglamentarios y no perjudicando a tus compatriotas. Porque claro, aquella es una zona muy turística donde hay muchos comercios, muchas empresas de servicios que han perdido muchísimo dinero”, ha argumentado. A su juicio, quienes participaron eran “gente muy radicalizada, muy a la izquierda”.

Rajoy ha dirigido también sus críticas al Gobierno por permitir la concentración. “Lo que no se comprende ni se entiende es que el Gobierno autorice esas concentraciones. Porque claro, si en lugar de hacerlo en la Puerta del Sol lo hacen en veinticinco plazas de Madrid, pues aquella ciudad se convierte en un caos”, ha advertido.

“Conviene recordar que una de las obligaciones fundamentales del Gobierno es que se cumpla la ley. Y ahí, pues se ha incumplido la ley”, ha subrayado. Sobre el final de la protesta, ha señalado: “Ahora se han levantado, se han ido. Bueno, eso es una de las cosas que tenemos ahí, igual que tenemos convocada en España una huelga general”.

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