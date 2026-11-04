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Javier Milei se reunirá esta noche en Madrid con Abascal: su agenda no incluye su asistencia a la inauguración de la Cumbre Iberoamericana ni la cena con los reyes

El presidente argentino aterriza a las 17:00 de la tarde en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas

El Presidente Javier Milei brindó una clase magistral ante alumnos de la Universidad Torcuato Di Tella
Presidencia de la Nación
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El presidente de Argentina, Javier Milei, no participará este miércoles de la inauguración oficial de la Cumbre Iberoamericana en Madrid ni de la cena de gala que ofrecerán los reyes de España. Así lo ha confirmado la Oficina de la Presidencia argentina al difundir su agenda.

Milei tiene prevista su llegada a la capital española a las 17:00 y, a las 22:30, mantendrá un encuentro con el líder de Vox, Santiago Abascal. La XXX Cumbre Iberoamericana comenzará con un acto en el Teatro Real, al que asistirán los diez jefes de Estado y de Gobierno presentes esta semana en Madrid.

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Allí tomarán la palabra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand. Luego se realizará una cena en el Palacio Real, ofrecida por los reyes. El mandatario argentino sí tiene previsto asistir mañana a la sesión plenaria de jefes de Estado y de Gobierno, prevista en la Galería de las Colecciones Reales.

*Noticia en ampliación

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