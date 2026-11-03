Los servicios de limpieza de Madrid terminan de retirar los restos de la acampada de Sol

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Madrid, 3 nov (EFE).- Los servicios de limpieza terminan esta mañana de limpiar y retirar lo que queda de la acampada en la Puerta del Sol, instalada por más de un mes en la céntrica plaza madrileña, después de que esta noche la Policía Municipal y Nacional hayan desalojado a los acampados.

A las 10 de la mañana de este martes, la Puerta del Sol luce ya sin tiendas de campaña, carteles en favor de la vivienda y los hilos que colgaban del tendido de la plaza para dar estructura a la acampada, y tan solo queda un pequeño montón de residuos que las excavadoras han juntado en el centro de la plaza para facilitar su recogida final.

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Todo lo demás ha sido retirado por los servicios de limpieza municipales, un operativo en el que han participado alrededor de 50 trabajadores, según fuentes del Ayuntamiento de Madrid, con la ayuda de camiones de limpieza y excavadoras que han ido haciendo varios montones con los enseres que han quedado de la acampada.

Asimismo, los operarios han limpiado la plaza con mangueras de agua tras la retirada de las tiendas y el resto de residuos que ha dejado la acampada.

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Los accesos a la Puerta del Sol han sido vallados por la Policía Nacional, en los alrededores decenas de curiosos se han acercado para grabar y fotografiar la retirada de la acampada, que comenzó el pasado 26 de septiembre tras el desalojo de su vivienda de Maricarmen Abascal, y llegó a contar con 1.800 tiendas de campaña.

Las policías Nacional y Municipal han comenzado el desalojo de Sol hacia las tres de la madrugada, en una intervención sin incidentes importantes salvo la detención de dos personas por resistencia a la autoridad.

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Según las mismas fuentes, alrededor de 300 personas se encontraban durmiendo en la acampada en el momento del desalojo, que se ha desarrollado sin disturbios ni episodios de violencia y que, en el transcurso de la actuación, "se ha desalojado a 334 personas y se han practicado dos detenciones por desobediencia y resistencia".

La operación, según estas fuentes, la han desarrollado 220 agentes de Policía Nacional y 180 de Policía Municipal de Madrid, con la participación de bomberos y Servicios Sociales. EFE

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