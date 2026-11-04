España

Cinco operarios heridos tras ser arrollados por un camión en Mercamadrid: el vehículo invadió la acera donde realizaban labores de asfaltado

Las víctimas, de entre 35 y 50 años, fueron estabilizadas por los servicios de emergencias; uno de ellos ha resultado herido de gravedad

Protección Civil tras un atropello a operarios de asfaltado en Mercamadrid. (Europa Press)
Protección Civil tras un atropello a operarios de asfaltado en Mercamadrid. (Europa Press)
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Cinco trabajadores resultaron heridos de diversa consideración este miércoles tras ser atropellados por un camión de mercancías que se salió de la vía e invadió la acera en las carreteras interiores del complejo de Mercamadrid, al sur de la capital. Las víctimas, todos hombres de entre 35 y 50 años, se encontraban realizando labores de asfaltado en la calzada en el momento del impacto. La Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas.

El accidente se produjo minutos antes de las dos de la tarde. En concreto, el centro de coordinación de la Policía Municipal registró el primer aviso a las 13:43 horas, alertando de que se había producido un atropello múltiple en el recinto logístico y señalando que al menos dos de las personas afectadas se encontraban semiinconscientes sobre el pavimento.

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Según explicaron portavoces de Emergencias y Protección Civil, el camión de mercancías circulaba por una de las rotondas interiores del complejo cuando, por motivos que aún se están analizando mediante el correspondiente atestado, perdió el control, se salió del trazado de la calzada, se subió a la acera y arrolló a los operarios que desarrollaban sus tareas en ese punto de la vía. Por su parte, el conductor del vehículo pesado resultó completamente ileso.

Hasta el lugar se desplazaron rápidamente varias unidades móviles y ambulancias de Samur-Protección Civil. Los sanitarios procedieron a atender y estabilizar a los cinco trabajadores sobre el terreno para coordinar de inmediato su distribución y traslado a diferentes centros hospitalarios de la capital en función del balance de sus lesiones.

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El herido de mayor gravedad presenta un traumatismo craneoencefálico de carácter severo y fue evacuado en una unidad medicalizada al Hospital Universitario 12 de Octubre, donde quedó ingresado, según ha adelantado TeleMadrid. Asimismo, otros dos trabajadores sufrieron lesiones de pronóstico moderado y fueron conducidos en ambulancias al Hospital Clínico San Carlos y al Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Los dos operarios restantes sufrieron heridas de carácter leve y recibieron el traslado sanitario hasta el Hospital Universitario La Paz.

Fachada del Hospital 12 de Octubre, imagen de archivo. (Europa Press)
Fachada del Hospital 12 de Octubre, imagen de archivo. (Europa Press)

Un atropello y apuñalamiento en Usera

Este grave suceso en Mercamadrid se suma a otro violento episodio con vehículo implicado ocurrido en la capital en la madrugada previa. Un joven de unos 25 años resultó herido grave en la calle Marcelo Usera, dentro del distrito madrileño de Usera, tras ser víctima de un atropello y recibir cinco heridas por arma blanca.

Los hechos tuvieron lugar poco antes de las 01:30 horas a la altura del número 86 de la mencionada vía. Agentes de la Policía Nacional fueron los primeros en llegar al punto y practicaron a la víctima un torniquete en la pierna izquierda para frenar una importante hemorragia previa a la asistencia sanitaria.

Los sanitarios del Samur asistieron al joven sobre el terreno por cinco cortes: uno en el cuello, dos en el tórax, otro en el abdomen y un quinto en la pierna izquierda. A pesar de que las lesiones no eran penetrantes, los parámetros desfavorables detectados en las pruebas médicas iniciales forzaron su traslado urgente al hospital, escoltado por la Policía Municipal. Por su parte, la Policía Nacional investiga tanto el atropello como la agresión con arma blanca.

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