La Séptima ya tiene rostro: los nueve fichajes con los que Javier Ruiz y José Miguel Contreras quieren revolucionar la televisión

Los presentadores de La Séptima en el FesTVal 2026. (Europa Press)

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La televisión en abierto se prepara para recibir a un nuevo jugador. La Séptima ultima su desembarco en la TDT con la intención de hacerse un hueco en un panorama cada vez más fragmentado y competitivo. El canal, impulsado por José Miguel Contreras, comenzará sus emisiones el próximo jueves 5 de noviembre, apenas seis meses después de hacerse con una nueva licencia en concurso público. Para afrontar este reto, la cadena ya ha puesto nombres y caras a una de sus principales bazas: una plantilla de nueve presentadores con trayectorias muy diferentes, pero con un denominador común, su experiencia frente a las cámaras.

La actualidad será el eje sobre el que se construya buena parte de la programación. La Séptima pretende desarrollar una televisión generalista basada en “formatos conversacionales”, con cuatro grandes bloques que recorrerán la jornada: unas mañanas marcadas por el pulso informativo, sobremesas centradas en el análisis, tardes de acción y un prime time destinado tanto a la reflexión como al balance. Todo ello bajo una premisa que Contreras ha definido como esencial para el proyecto: que “la vida real de la gente” tenga un papel protagonista y que la conversación sea “abierta a todos”.

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El proyecto fue presentado oficialmente en el FesTVal 2026, donde se pudo conocer también la primera fotografía de equipo de sus principales rostros. La nómina está encabezada por Javier Ruiz, que además asumirá la dirección del canal, y se completa con Rocío Delgado, Alba Carrillo, Marta Márquez, Héctor de Miguel ‘Quequé’, Luján Argüelles, Sarah Santaolalla, Noor Ben Yessef y Verónica Sanz. Nueve nombres que llegan desde ámbitos y cadenas diferentes para dar forma a la nueva apuesta televisiva.

Javier Ruiz, al frente del proyecto

El primer fichaje de La Séptima fue también toda una declaración de intenciones. Javier Ruiz se incorporó al proyecto coincidiendo con su salida de Mañaneros 360 de RTVE y se convirtió en una de las piezas fundamentales de la nueva cadena. El propio Contreras había explicado que la intención era que el periodista fuera “el inspirador para encabezar un proyecto renovador”.

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El periodista Javier Ruiz en una imagen de archivo.

Ruiz llega además después de una etapa especialmente destacada en la televisión pública. Su incorporación al espacio matinal de La 1 junto a Adela González contribuyó a impulsar sus audiencias hasta alcanzar el liderazgo. El periodista será ahora uno de los principales responsables de poner en marcha esta nueva televisión y ocupa el puesto de director.

Rocío Delgado, la voz de Galicia

El segundo fichaje fue Rocío Delgado, periodista procedente de la Televisión de Galicia, donde estaba al frente de O Termómetro. También presentó Xuntos en directo y anteriormente había formado parte de diferentes proyectos de RTVE, como Curiosity y la primera versión de Mañaneros. Buena parte de su carrera, sin embargo, estuvo ligada a Telemadrid, donde ejerció como reportera y posteriormente presentó Telenoticias 2.

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Rocío Delgado en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @rociodelgadotv)

Su llegada a La Séptima estuvo acompañada de cierta polémica por un comentario publicado en redes sociales por Juan Soto Ivars, que ella misma calificó de “indiscutiblemente machista”. Delgado será uno de los rostros encargados de representar esa apuesta del canal por incorporar voces procedentes de distintos territorios.

Alba Carrillo y Marta Márquez, juntas en ‘Fuera de control’

La Séptima también ha apostado por Alba Carrillo, que compartirá protagonismo con Marta Márquez en Fuera de control. Carrillo compaginará este proyecto con El sótano club, mientras que Márquez se suma al nuevo canal después de una extensa trayectoria televisiva.

La madrileña cuenta con experiencia tanto en entretenimiento como en realities y programas de actualidad. Participó en espacios como Supervivientes, Gran Hermano VIP, Sálvame, Ya es mediodía o Fiesta, además de haber presentado Hable con ellas en Telecinco. Márquez, por su parte, ha pasado por cadenas autonómicas y nacionales y ha participado en formatos como El Intermedio, Aquí la Tierra, Torres en la cocina, Ilustres ignorantes o Cero en Historia.

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El regreso de Quequé

El presentador de televisión Quequé. (Gustavo Valiente / Europa Press)

Entre los nombres más reconocibles está también Héctor de Miguel ‘Quequé’, que regresa a la televisión después de anunciar una retirada temporal a comienzos de año.

El humorista será uno de los encargados de aportar el componente de entretenimiento y humor a la nueva cadena, una faceta que ha desarrollado durante años en espacios como La Resistencia, Late Motiv, LocoMundo, Órbita Laika, El club de la comedia o Noche Hache.

Luján Argüelles y la apuesta por el fin de semana

Luján Argüelles será otro de los rostros destacados de La Séptima. La presentadora conducirá un programa durante las mañanas del fin de semana, con la actualidad como eje. Su incorporación supone además el regreso a un formato televisivo ligado a la actualidad después de una trayectoria especialmente vinculada al entretenimiento y los concursos.

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Argüelles se hizo popular al frente de Password en Cuatro y posteriormente presentó programas como Granjero busca esposa, ¿Quién quiere casarse con mi hijo?, Hijos de papá o Tienes un minuto.

Sarah Santaolalla, de las tertulias a su primer programa

Sarah Santaolalla. (EFE)

La analista política Sarah Santaolalla dará un paso más en su trayectoria al ponerse por primera vez al frente de un programa propio.

Su experiencia televisiva se ha desarrollado principalmente en tertulias de actualidad, después de pasar por 7NN, Cuatro, En boca de todos, Espejo Público, Todo es mentira y los espacios de RTVE Mañaneros 360 y Malas lenguas.

Noor Ben Yessef y Verónica Sanz completan el equipo

La periodista Noor Ben Yessef, uno de los rostros vinculados durante los últimos años a las mañanas de Antena 3, será la encargada de conducir un programa de actualidad en prime time. Su trayectoria se ha desarrollado principalmente en Atresmedia, donde trabajó en los informativos de Antena 3 y posteriormente acompañó a Manu Sánchez en Las noticias de la mañana y pasó por Espejo Público.

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Verónica Sanz en LaSexta Xplica. (Atresmedia)

El noveno y último fichaje anunciado ha sido Verónica Sanz, cuyo salto a La Séptima se confirmó este domingo 6 de septiembre después de su etapa en laSexta. La periodista catalana cuenta con una larga trayectoria televisiva, que comenzó vinculada a espacios deportivos en Barça TV y continuó en programas como Las mañanas de Cuatro, Punto Pelota, Buenos días, Madrid, laSexta Noche, laSexta Xplica y laSexta Clave.