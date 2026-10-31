Sarah Santaolalla se despide de RTVE y ficha por La Séptima con su propio programa: “¡Que viva la tele pública y que ojalá nunca entren los lanzallamas!”

Sarah Santaolalla sale de RTVE. (EFE)

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La periodista y analista política Sarah Santaolalla ha anunciado de manera oficial su salida definitiva de Radio Televisión Española tras un tiempo de intensa presencia en los platós y mesas de debate de la corporación estatal. A través de un extenso y sentido comunicado difundido en su perfil de la red social X, la comunicadora ha confirmado el cierre de su etapa en Prado del Rey para emprender un salto profesional de primer orden: ponerse al frente de su propio formato televisivo diario en el canal La Séptima, cuya emisión arrancará en cuestión de días.

Su marcha supone una baja notable en la oferta de actualidad de La 1, donde en los últimos meses se había consolidado como una de las voces habituales y más enérgicas en programas de referencia como Mañaneros 360 y Malas lenguas. La dedicación en exclusiva que requerirá su nuevo reto profesional al frente de En Línea con Sarah Santaolalla, un espacio que se emitirá de lunes a viernes, ha precipitado la imposibilidad de compatibilizar ambas pantallas, poniendo fin a sus colaboraciones regulares en la televisión pública para asumir la conducción en solitario de una franja diaria.

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Lejos de tratarse de una despedida aséptica o puramente formal, el mensaje de la periodista ha resonado con fuerza en el sector audiovisual por su tono emocional, su encendida defensa del servicio público y una llamativa advertencia ante el futuro institucional. Santaolalla ha querido condensar sus años de trabajo en la cadena estatal reivindicando el papel de la información libre y lanzando una frase que no ha tardado en viralizarse: “Ahora toca cerrar esta puerta y abrir otras. Me voy con gratitud, con emoción y con muchísima ilusión por todo lo que está por venir. ¡Qué viva la tele pública! Ojalá nunca entren los lanzallamas".

Su agradecimiento expreso a José Pablo López

En su escrito de despedida, la comunicadora ha puesto especial énfasis en visibilizar el engranaje humano que sostiene la televisión pública fuera del tiro de cámara, agradeciendo a todos los equipos técnicos y de soporte su implicación profesional. “Gracias a las azafatas, personal de limpieza, equipo de maquillaje, peluquería, redacción, guion, realización, cámaras, producción y a todas esas personas que hacen posible que la televisión salga adelante cada día”, ha destacado la periodista, recordando que durante estos años ha vivido “momentos de muchísimo trabajo, de directos, de nervios, de días históricos, de noticias inesperadas, de risas contagiosas y de lágrimas eternas”.

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Hasta pronto, @rtve ❤️



Hoy toca despedirse. Y no es facil poner en palabras lo que significa cerrar una etapa de tantos años en Televisión Española.

Me voy con el corazón lleno de recuerdos, de experiencias, de aprendizajes y, sobre todo, de personas. Han sido años de muchísimo… pic.twitter.com/JLVujzu6zg — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) October 30, 2026

Asimismo, el mensaje ha incluido un reconocimiento directo y personal hacia la cúpula directiva de RTVE, con palabras de gratitud explícitas dirigidas a la presidencia de la corporación. “Un agradecimiento especial al presidente de la Corporación, José Pablo López, por la confianza, libertad y cariño que siempre ha tenido conmigo. Sé que a veces mi cabezonería ha puesto difícil las cosas, pero nunca habéis dejado de batallar a mi lado”, admitió la analista, sellando con afecto una relación laboral marcada por el respaldo editorial en un periodo de máxima exigencia informativa en el que, según afirma, se ha «dejado la piel para contar las noticias desde la verdad, el corazón y la empatía".

El salto a La Séptima como presentadora

El adiós a Prado del Rey marca un punto de inflexión en la carrera de Santaolalla, que abandona el rol de colaboradora para asumir el liderazgo absoluto de una emisión en La Séptima. Con el lanzamiento de En línea con Sarah Santaolalla, la comunicadora pasará a pilotar un espacio informativo de periodicidad semanal que se apoyará en su perfil combativo, su agilidad dialéctica y su conocimiento de los temas sociales y políticos de mayor calado en la agenda pública.

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Los presentadores de La Séptima en el FesTVal 2026. (Europa Press)

Esta nueva aventura profesional sitúa a la periodista en primera línea de la competencia televisiva, permitiéndole construir un relato con sello de autor tras haberse fogueado en algunos de los debates más tensos y seguidos de la parrilla matinal y vespertina. Con la vista puesta en su debut inminente, Santaolalla encara su desembarco en La Séptima reivindicando su compromiso con la audiencia: «Espero que podáis perdonar los cabreos, los días grises y si alguna vez fallé (...) Ha sido un auténtico privilegio».