España

Heladas, lluvias y fuertes tormentas: la Aemet prevé que siga la inestabilidad hasta el jueves como mínimo

Algunas ciudades como Zamora o Guadalajara han llegado a los -6º de madrugada y Almería, Murcia y Valencia están en alerta naranja por lluvias. Los valores nocturnos seguirán siendo más fríos de lo normal para esta época del año, aunque las temperaturas comenzarán a recuperarse este fin de semana

La Agencia Estatal de Meteorología ha anunciado lluvias fuertes y persistentes en las islas montañosas del archipiélago canario. (Foto de archivo/ EFE/ Eliseo Trigo)
La Agencia Estatal de Meteorología ha anunciado lluvias fuertes y persistentes en las islas montañosas del archipiélago canario. (Foto de archivo/ EFE/ Eliseo Trigo)
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Este miércoles, continúa la inestabilidad en distintos puntos del litoral mediterráneo, a lo que se sumará la entrada de aire subtropical por el suroeste que dejará también precipitaciones en el sur de la Península. Además, en las temperaturas encontraremos valores normales para la época en las diurnas y bajas para estas fechas en las mínimas, llegando a producirse heladas nocturnas en zonas de la mitad norte y del interior oriental.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado distintas alertas meteorológicas para esta jornada. En algunas zonas de Zamora y Guadalajara hoy han amanecido con avisos amarillos por temperaturas mínimas de -6 grados. Se han podido producir heladas moderadas en Parameras de Molina, Sanabria y otros puntos de Castilla y León.

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Además, con respecto a las precipitaciones, Almería, Murcia y Valencia están en alerta naranja por lluvias, a las que se suman en nivel amarillo Granada, Alicante y todas las islas de Canarias. Tanto por lluvias como tormentas se encuentran este miércoles Cádiz y Ceuta. A estos avisos hay que sumar uno en Girona por fenómenos costeros.

Emergencias mantiene la alerta roja por lluvias en las Pitiusas y naranja en Mallorca. (Miquel A. Borràs/EFE)
Emergencias mantiene la alerta roja por lluvias en las Pitiusas y naranja en Mallorca. (Miquel A. Borràs/EFE)

Este miércoles, por tanto, las precipitaciones seguirán siendo protagonistas, aunque ya con menor intensidad. Se esperan todavía chubascos y tormentas localmente fuertes y/o persistentes en el Estrecho, Ceuta, los litorales de Alborán, del sureste y de la Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias. “A últimas horas, las precipitaciones podrán ser localmente muy fuertes en el litoral almeriense y murciano”, ha indicado el organismo público. Además, las precipitaciones podrían ser en forma de nieve por encima de unos 1.500 metros.

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Sin embargo, Rubén del Campo, portavoz de la Aemet, ha señalado que, de cara a la recta final de la semana, “podrían llegar borrascas atlánticas al oeste de la península, con lluvias por allí”. El fin de semana, además, se espera que las temperaturas vayan recuperándose.

Ambiente más estable el jueves, pero no por mucho tiempo

Este jueves habrá una tendencia a que el tiempo comience a estabilizarse. Sin embargo, todavía en las primeras horas del día se seguirán produciendo precipitaciones en el tercio oriental peninsular, siendo localmente fuertes y con tormenta en Cataluña. En general estas irán remitiendo y los cielos irán quedando despejados. Con respecto a las Canarias, que en los últimos días han estado marcadas por las precipitaciones, se producirán lluvias débiles en las islas más montañosas.

La dana Adam mantiene la situación de emergencia en la Comunidad Valenciana tras dejar cuatro víctimas mortales y más de 1.700 incidentes.

Las temperaturas van a comenzar a subir en general a partir de esta jornada y la tendencia continuará de esta manera en los días siguientes, especialmente en el tramo final de la semana. Sin embargo, Del Campo ha indicado que las noches seguirán siendo frías, especialmente en el norte peninsular, donde habrá heladas nocturnas tanto el jueves como el viernes, aunque serán algo más débiles y menos extensas.

De cara al fin de semana, además, el portavoz de la Aemet ha indicado que no es descartable que el acercamiento de borrascas atlánticas comience de nuevo a dejar precipitaciones en el extremo occidental peninsular, especialmente en el noroeste, por lo que la estabilidad atmosférica no duraría mucho.

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