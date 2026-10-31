España

El puente de Todos los Santos estará pasado por agua en algunas zonas de España: la Aemet prevé lluvias y más frío en varias regiones

El organismo público ha pronosticado que a partir del martes podría llegar a nuestro país una pequeña DANA que aumentase la inestabilidad atmosférica

Imagen de una mujer caminando bajo la lluvia en Ronda, Málaga. (Jon Nazca/Reuters)
Imagen de una mujer caminando bajo la lluvia en Ronda, Málaga. (Jon Nazca/Reuters)
Guardar

Comienza el puente de Todos los Santos y son muchas las personas que esperan que, en estos días de descanso, el tiempo acompañe. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado que, en general, el fin de semana el ambiente será estable. Será así en la mayor parte de la península, mientras que en el área mediterránea y en las islas Baleares, se esperan chubascos localmente fuertes.

Los termómetros van a experimentar descensos ya a partir de este fin de semana, una situación que podría acentuarse en los días siguientes. “A partir del martes, podrían registrarse heladas nocturnas en zonas del norte peninsular, mientras que las precipitaciones seguirían afectando al área mediterránea, también a Baleares y además se extenderían a otras zonas del territorio a partir del martes o del miércoles”, ha explicado Rubén del Campo, portavoz de la Aemet, que ha añadido que la incertidumbre aumenta con respecto a este día.

PUBLICIDAD

Este sábado, la posición del anticiclón sobre las islas Británicas va a provocar la llegada de vientos del este húmedos procedentes del Mediterráneo que traerán consigo nuevas precipitaciones en zonas de las regiones peninsulares bañadas por este mar. Estas, según señala Del Campo, podrán ser más intensas en las provincias de Valencia y Alicante. En Baleares también habrá chubascos, mientras que en el resto de la península se esperan cielos poco nubosos y temperaturas sin grandes cambios, aunque sí algo más bajas que en los días previos en el este.

Mujer con paraguas. (Europa Press)
Mujer con paraguas. (Europa Press)

Para esta jornada, la Aemet ha activado alertas amarillas por lluvias en cuatro provincias: Almería, Granada, Mallorca y Valencia. A estas se suman otras cuatro provincias, todas de Castilla-La Mancha, que hasta las 12.00 horas de este sábado estarán bajo aviso por nieblas: Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo.

PUBLICIDAD

Lluvias en las mismas zonas y más frío el resto del puente

Noviembre empezará este domingo con una situación parecida al día anterior: cielos poco nubosos o despejados en la península, a excepción del área mediterránea, donde volverán a producirse chubascos, especialmente de madrugada. Estos, según prevé la Aemet, irán a menos a lo largo de la jornada.

Con respecto a las temperaturas, se iniciará un descenso térmico que dará como resultado que, por ejemplo, en la Meseta norte se amanezca con menos de 5 grados. “La madrugada será fría y Salamanca, por ejemplo, no estará lejos de la helada”, ha explicado el portavoz del organismo público.

Varias personas hacen cola, bajo la lluvia.
Imagen de archivo de varias personas bajo la lluvia. (H.Bilbao/Europa Press)

Situación similar en el inicio de la próxima semana, el lunes festivo: las altas presiones sobre el norte de Europa favorecerán la llegada de vientos húmedos a la fachada mediterránea, por lo que lloverá nuevamente en zonas de Cataluña y de la Comunidad Valenciana, especialmente en áreas costeras, sin descartarlo en puntos de la Región de Murcia ni de Baleares.

Las temperaturas serán aún más bajas, incluso con algunas heladas en zonas de montaña y de la Meseta norte. “En el sur, Sevilla todavía podría rondar los 28 a 30 grados, mientras que Madrid no pasará de 18 grados y Pamplona se quedará en unos 13 o 14 grados”.

Una pequeña DANA podría llegar a España el martes

La posible aproximación de una pequeña DANA a partir del marte al entorno del norte peninsular se espera que provoque un incremento de la inestabilidad atmosférica, con una intensificación de las precipitaciones en el litoral mediterráneo peninsular y en Baleares, pudiendo ser localmente fuertes tanto ese día como el siguiente.

La dana Adam mantiene la situación de emergencia en la Comunidad Valenciana tras dejar cuatro víctimas mortales y más de 1.700 incidentes.

La incertidumbre en este sentido aumenta, pues aún no es posible precisar con exactitud la ubicación y la trayectoria de esta DANA, según ha explicado la Aemet. Sin embargo, se prevé que el miércoles las precipitaciones puedan extenderse a amplias zonas del este, del centro y del norte de la península, pudiendo ser en forma de nieve en áreas de altas montañas.

“Las temperaturas descenderán todavía más y el ambiente será frío en el norte, con heladas nocturnas y máximas que podrían quedarse entre los 10 y los 15 grados”. ha explicado Del Campo. “En el sur se superarán aún los 20 grados”.

Temas Relacionados

Tiempo en EspañaAemetClimaMeteorologíaPronóstico del tiempoÚltima Hora EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo | Aumenta la presión sobre Óscar Puente mientras continúa la búsqueda de restos biológicos en Urda

PP y Vox piden la dimisión del ministro, pero también el Frente Amplio, principal aliado del PSOE en las elecciones generales

Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo | Aumenta la presión sobre Óscar Puente mientras continúa la búsqueda de restos biológicos en Urda

Se empiezan a conocer los nombres de las víctimas mortales del accidente ferroviario de Toledo: un guardia civil y un reconocido inspector de Hacienda, entre los fallecidos

“Por el momento, los indicios apuntan a que lo ocurrido se debe a un fallo en el centro de control de mando de Adif”, explicó el ministro de Transportes, Óscar Puente, en una rueda de prensa este viernes

Se empiezan a conocer los nombres de las víctimas mortales del accidente ferroviario de Toledo: un guardia civil y un reconocido inspector de Hacienda, entre los fallecidos

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Con las loterías de Juegos Once no solo podrías ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Esto expulsarán al aire las dos chimeneas de 70 metros de la nueva incineradora de Titulcia y que respirarán 122.000 vecinos: dióxido de azufre, monóxido de carbono, amoníaco, mercurio...

El Gobierno local de esta pequeña localidad madrileña da marcha atrás y decide no apoyar el futuro centro de tratamiento de residuos. Otros cinco municipios del entorno también se oponen

Esto expulsarán al aire las dos chimeneas de 70 metros de la nueva incineradora de Titulcia y que respirarán 122.000 vecinos: dióxido de azufre, monóxido de carbono, amoníaco, mercurio...

Marta Camín, experta en moda, sobre el estilo de la princesa Leonor y la infanta Sofía: “Tienen miedo a pasarse y defraudar a una parte de la sociedad”

La autora del libro ‘Vístete para quererte’ analizó para ‘Infobae’ el estilo de la heredera y la infanta, que en ocasiones se tacha de poco juvenil

Marta Camín, experta en moda, sobre el estilo de la princesa Leonor y la infanta Sofía: “Tienen miedo a pasarse y defraudar a una parte de la sociedad”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Esto expulsarán al aire las dos chimeneas de 70 metros de la nueva incineradora de Titulcia y que respirarán 122.000 vecinos: dióxido de azufre, monóxido de carbono, amoníaco, mercurio...

Esto expulsarán al aire las dos chimeneas de 70 metros de la nueva incineradora de Titulcia y que respirarán 122.000 vecinos: dióxido de azufre, monóxido de carbono, amoníaco, mercurio...

Una T, un 18 y una K: el enigma grabado en las joyas de Zapatero que la joyería Yanes no ha logrado resolver tras examinarlas

España tiene la red de trenes de alta velocidad más extensa de Europa, pero también la que menos invierte de entre las grandes economías de la zona euro

Entrevista a Miriam González, la candidata de Democracia 21 que pide evitar “obsesiones ideológicas” y fija la salida de Sánchez como condición irrenunciable: “Yo no pactaría con Bildu”

Renfe licita un día después del accidente un “servicio de apoyo al empleado” para ayudarles en “su bienestar psicológico” por 60.439 euros: pero no será presencial

ECONOMÍA

España está más dividida más por el pago de impuestos y las herencias de los ricos que por la sanidad o la inflación

España está más dividida más por el pago de impuestos y las herencias de los ricos que por la sanidad o la inflación

Los heridos y familiares de las víctimas del accidente ferroviario de Toledo ya pueden solicitar los primeros anticipos de las indemnizaciones

Fraude en el aceite de oliva: 12 detenidos por vender aceite de calidad inferior como virgen extra ecológico

La banca española no toca techo: sus beneficios se disparan y rozan los 30.000 millones hasta septiembre, un 15% más

La economía española pierde fuelle y baja en el tercer trimestre hasta el 0,6%: el consumo se enfría y la inversión se estanca

DEPORTES

Una leyenda del Bayern de Múnich carga contra Vinícius Jr: “El Real Madrid funciona mejor sin él”

Una leyenda del Bayern de Múnich carga contra Vinícius Jr: “El Real Madrid funciona mejor sin él”

Un ex del Real Madrid y Balón de Oro confiesa cómo fue su fichaje por el Real Madrid: “Lloré a mares camino al aeropuerto pensando qué había hecho”

El Dakar 2027 regresa a África tras un paso ‘fantasma’ por España: Fernando Alonso ya calienta motores en el desierto de Marruecos

Quién fue Michel Pineda, el ‘monsieur’ del Espanyol de la UEFA del 88, amigo íntimo de Eric Cantona y que lloró tras condenar a su exequipo

Muere Francesco Forti, el joven de 29 años con distrofia muscular que cumplió su sueño de correr a 200 km/h en un Ferrari: “No podíamos rechazar el intento”