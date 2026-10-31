El puente de Todos los Santos estará pasado por agua en algunas zonas de España: la Aemet prevé lluvias y más frío en varias regiones

Imagen de una mujer caminando bajo la lluvia en Ronda, Málaga. (Jon Nazca/Reuters)

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Comienza el puente de Todos los Santos y son muchas las personas que esperan que, en estos días de descanso, el tiempo acompañe. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado que, en general, el fin de semana el ambiente será estable. Será así en la mayor parte de la península, mientras que en el área mediterránea y en las islas Baleares, se esperan chubascos localmente fuertes.

Los termómetros van a experimentar descensos ya a partir de este fin de semana, una situación que podría acentuarse en los días siguientes. “A partir del martes, podrían registrarse heladas nocturnas en zonas del norte peninsular, mientras que las precipitaciones seguirían afectando al área mediterránea, también a Baleares y además se extenderían a otras zonas del territorio a partir del martes o del miércoles”, ha explicado Rubén del Campo, portavoz de la Aemet, que ha añadido que la incertidumbre aumenta con respecto a este día.

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Este sábado, la posición del anticiclón sobre las islas Británicas va a provocar la llegada de vientos del este húmedos procedentes del Mediterráneo que traerán consigo nuevas precipitaciones en zonas de las regiones peninsulares bañadas por este mar. Estas, según señala Del Campo, podrán ser más intensas en las provincias de Valencia y Alicante. En Baleares también habrá chubascos, mientras que en el resto de la península se esperan cielos poco nubosos y temperaturas sin grandes cambios, aunque sí algo más bajas que en los días previos en el este.

Mujer con paraguas. (Europa Press)

Para esta jornada, la Aemet ha activado alertas amarillas por lluvias en cuatro provincias: Almería, Granada, Mallorca y Valencia. A estas se suman otras cuatro provincias, todas de Castilla-La Mancha, que hasta las 12.00 horas de este sábado estarán bajo aviso por nieblas: Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo.

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Lluvias en las mismas zonas y más frío el resto del puente

Noviembre empezará este domingo con una situación parecida al día anterior: cielos poco nubosos o despejados en la península, a excepción del área mediterránea, donde volverán a producirse chubascos, especialmente de madrugada. Estos, según prevé la Aemet, irán a menos a lo largo de la jornada.

Con respecto a las temperaturas, se iniciará un descenso térmico que dará como resultado que, por ejemplo, en la Meseta norte se amanezca con menos de 5 grados. “La madrugada será fría y Salamanca, por ejemplo, no estará lejos de la helada”, ha explicado el portavoz del organismo público.

Imagen de archivo de varias personas bajo la lluvia. (H.Bilbao/Europa Press)

Situación similar en el inicio de la próxima semana, el lunes festivo: las altas presiones sobre el norte de Europa favorecerán la llegada de vientos húmedos a la fachada mediterránea, por lo que lloverá nuevamente en zonas de Cataluña y de la Comunidad Valenciana, especialmente en áreas costeras, sin descartarlo en puntos de la Región de Murcia ni de Baleares.

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Las temperaturas serán aún más bajas, incluso con algunas heladas en zonas de montaña y de la Meseta norte. “En el sur, Sevilla todavía podría rondar los 28 a 30 grados, mientras que Madrid no pasará de 18 grados y Pamplona se quedará en unos 13 o 14 grados”.

Una pequeña DANA podría llegar a España el martes

La posible aproximación de una pequeña DANA a partir del marte al entorno del norte peninsular se espera que provoque un incremento de la inestabilidad atmosférica, con una intensificación de las precipitaciones en el litoral mediterráneo peninsular y en Baleares, pudiendo ser localmente fuertes tanto ese día como el siguiente.

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La dana Adam mantiene la situación de emergencia en la Comunidad Valenciana tras dejar cuatro víctimas mortales y más de 1.700 incidentes.

La incertidumbre en este sentido aumenta, pues aún no es posible precisar con exactitud la ubicación y la trayectoria de esta DANA, según ha explicado la Aemet. Sin embargo, se prevé que el miércoles las precipitaciones puedan extenderse a amplias zonas del este, del centro y del norte de la península, pudiendo ser en forma de nieve en áreas de altas montañas.

“Las temperaturas descenderán todavía más y el ambiente será frío en el norte, con heladas nocturnas y máximas que podrían quedarse entre los 10 y los 15 grados”. ha explicado Del Campo. “En el sur se superarán aún los 20 grados”.

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