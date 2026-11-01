La Aemet activa el aviso naranja en Canarias por fuertes lluvias frente a una jornada estable y cálida en el resto de España

Varias personas recorren en bici el paseo de la Playa de la Patacona en Alboraya, Valencia. (EFE/Manuel Bruque)

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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos de nivel naranja, por riesgo importante, ante las fuertes lluvias previstas durante toda la jornada de este domingo en La Palma y Tenerife, en Canarias.

La previsión apunta a acumulados de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora en las cumbres de La Palma, en el oeste de la isla, y en el área metropolitana de Tenerife.

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El resto de La Palma y Tenerife, junto con Gran Canaria, La Gomera y El Hierro, permanecerán bajo aviso amarillo por precipitaciones intensas y tormentas. En esas zonas podrían registrarse hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Avisos meteorológicos de Aemet para las las islas Canarias.

El mapa de avisos para este domingo también incluye el litoral de la provincia de Girona, donde se esperan rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora y olas de hasta tres metros.

Cielos despejados en el resto del país

Pese a que el calendario ya marca 1 de noviembre, buena parte de España registrará este domingo temperaturas inusualmente altas para esta época del año. Los termómetros alcanzarán hasta 29 grados en Sevilla y 28 en Badajoz, en una jornada dominada por la estabilidad atmosférica y los cielos despejados.

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Las temperaturas máximas subirán en el Levante, los Pirineos y la costa occidental gallega, pero descenderán de forma ligera en las mesetas, el alto Ebro, Andalucía y Canarias. Las mínimas bajarán en buena parte de la península y Baleares, con heladas débiles en el Pirineo y puntos de la meseta norte.

España, un líder mundial en turismo, se enfrenta a un nuevo desafío: las olas de calor. Un estudio revela que los turistas que sufren temperaturas extremas son menos propensos a regresar, obligando al sector a adaptarse para no perder su atractivo.

El viento soplará flojo del este en gran parte de la península, aunque el nordeste registrará cierzo en el valle del Ebro y tramontana en el Ampurdán. También habrá rachas fuertes en el Estrecho y Galicia, mientras que Canarias tendrá viento variable que ganará intensidad y pasará a ser moderado del este.

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(Con información de agencias)