La Aemet prevé tiempo estable en el puente de Todos los Santos, pero con lluvias y chubascos en algunas zonas de España

Un hombre se protege de la lluvia en A Coruña. (Europa Press)

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Este viernes comienza el puente de Todos los Santos para muchos españoles, que emprenden su viaje para pasar unos días de descanso en distintos puntos del país. Según ha señalado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el tiempo en los próximos días será en general estable, con predominio de sol en la península, aunque puede haber algo de inestabilidad en la zona del Mediterráneo.

Sin embargo, en las islas Baleares se esperan chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta tanto el viernes como el sábado. En Canarias ocurrirá lo mismo, pero el sábado, el domingo y el lunes. Junto a todo esto, las temperaturas máximas se situarán por encima de lo normal para esta época del año.

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Mientras que ayer España amanecía sin ningún aviso meteorológico, este viernes solamente se observa uno amarillo en Ibiza y Formentera por lluvias, por previsiones de precipitación acumulada de 20 mm en una hora.

Varias personas se protegen de la lluvia en Palma. (Miquel A. Borràs/EFE)

Lluvias y chubascos este viernes en el Mediterráneo

La Aemet prevé que este tiempo estable no durará mucho tiempo en todas las regiones. La llegada de vientos húmedos procedentes del Mediterráneo a la fachada oriental peninsular y a las islas Baleares van a dejar lluvias en estas zonas. Esto se deberá al hecho de que el centro del anticiclón que ha provocado un predominio de altas presiones en los últimos días se irá desplazando hacia las islas Británicas, provocando que, desde esta posición, se favorezcan estos vientos húmedos.

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Según ha señalado Rubén del Campo, portavoz del organismo público, de cara al fin de semana se intensificarán, pudiendo ser “persistentes y dejar acumulaciones significativas”. Así, en las costas catalana y valenciana, al igual que en la islas Baleares, se podrán producir lluvias y chubascos. Este día en general serán dispersos, según ha señalado la Aemet.

Las temperaturas nocturnas este viernes van a subir ligeramente, mientras que se producirán descensos en las diurnas en el norte. En el resto del país no se prevén grandes cambios. “Se superarán los 20 grados en buena parte del centro, este y sur de la península y en Baleares. Y Sevilla podría rozar de nuevo los 30 grados”.

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Qué tiempo hará el puente de Todos los Santos

A partir del sábado 31 de octubre, la llegada de vientos húmedos se reforzará, provocando que las precipitaciones sean persistentes en el este de Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en la Región de Murcia, en la provincia de Almería, en el sur de Andalucía y en la islas Baleares. Tanto el domingo como el lunes podrían continuar estas lluvias, aunque ya se espera que en menor medida.

La dana Adam mantiene la situación de emergencia en la Comunidad Valenciana tras dejar cuatro víctimas mortales y más de 1.700 incidentes.

“En el resto del territorio no habrá precipitaciones y las temperaturas bajarán ligeramente en el norte y este de la península”, ha explicado Del Campo. “No obstante, seguirán los valores diurnos por encima de los propios para esta época del año, sobre todo en el oeste peninsular, donde podrán estar hasta unos 5 grados por encima de lo normal”.

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Con respecto a las islas Canarias, durante los siguientes días predominarán los intervalos nubosos y se producirán lluvias dispersas en las islas más montañosas, “precipitaciones que podrían ser en forma de chubasco, principalmente a partir del mediodía”. Los termómetros no experimentarán demasiados cambios, situándose las mínimas entre 20 y 22 grados y las máximas de entre 25 y 27 en zonas costeras.