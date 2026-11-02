Estupefacción por la expulsión de Ivana Icardi de ‘Supervivientes All Stars 3’: “Era finalista, lo ha dado todo en las pruebas”

Omar e Ivanna se han enfrentado en la final. (Telecinco)

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La recta final de Supervivientes All Stars 3 ha sufrido un giro inesperado que pocos espectadores parecían anticipar. Ivana Icardi se ha convertido en la última expulsada del concurso tras perder su duelo frente a Omar Sánchez, una decisión que ha provocado una oleada de indignación en las redes sociales.

Para buena parte de la audiencia, la argentina había demostrado méritos suficientes para llegar a la final, tanto por su rendimiento físico como por su implicación en las pruebas. Su marcha, a las puertas de la última fase del reality, ha dejado un sabor amargo entre quienes la consideraban una de las grandes protagonistas de esta edición.

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La propia Sandra Barneda había advertido al comienzo del debate de que la expulsión sería especialmente dolorosa. Y así ha sido. Cuando se conoció el nombre de la concursante que debía abandonar la aventura, la sorpresa dio paso a las críticas de quienes no entendían que una de las supervivientes más competitivas se quedara fuera de la lucha por la victoria.

Ivana Icardi, fuera de la final pese a su rendimiento en las pruebas

Ivanna se ha despedido de Omar, su rival en el enfretamiento de nominado. (Telecino)

El duelo definitivo enfrentó a Ivana Icardi con Omar Sánchez, que logró el apoyo necesario para continuar en el concurso y agradeció públicamente a “Canarias y España” su salvación. La argentina, por su parte, se quedó sin palabras ante una eliminación que pone fin a su recorrido en esta edición de Supervivientes All Stars.

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Uno de los argumentos que más se han repetido entre los espectadores tiene que ver con su desempeño en las pruebas. Icardi ha sido, junto a Damián, la concursante que más collares de líder ha conseguido en esta edición, un dato que ha alimentado la sensación de que su salida resulta difícil de entender desde el punto de vista deportivo.

En las redes sociales, los usuarios se han sorprendido con la salida de Ivanna. (Telecinco)

Las redes sociales se llenaron de mensajes críticos tras conocerse el resultado. “De chiste, la concursante con más collares de líder de la edición, expulsada por un mueble”, escribía un espectador. Otros lamentaban que se marchara alguien que, a su juicio, había contribuido activamente al desarrollo del programa. “Era finalista”, resumía otro usuario, mientras que también se podían leer comentarios como “se va una gran superviviente que lo ha dado todo en las pruebas” y “qué injusto ha sido”.

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La permanencia de otros concursantes también apareció en las críticas. Algunos espectadores compararon la marcha de Ivana con la continuidad de Chiqui y cuestionaron que la argentina no hubiera conseguido el respaldo suficiente para seguir avanzando. Otros apuntaron a sus enfrentamientos con Yola Berrocal como un factor que podría haber perjudicado su imagen ante parte de la audiencia.

María Lamela y Sandra Barneda destacan su paso por el concurso

En su despedida, María Lamela quiso reconocer públicamente la entrega de la concursante y la importancia de su participación en el formato. “Ha sido una maravilla contar contigo. Te has entregado en cuerpo y alma en este formato. Gracias por tu carácter, sensibilidad y fuerza, por ser una jabata en las pruebas y en la vida”, le dedicó la presentadora.

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Asraf, Chiqui y Yola son los nuevos nominados. (Telecinco)

Sandra Barneda también tuvo unas palabras de ánimo para Ivana, a quien recordó que debía valorarse y que “vales mucho”. Un reconocimiento que contrasta con la decepción expresada por quienes esperaban verla competir por el triunfo hasta el último momento.

Con la salida de Ivana, Supervivientes All Stars 3 se aproxima todavía más a su desenlace. Chiqui, Asraf y Yola Berrocal protagonizarán las últimas nominaciones, una ronda especialmente importante porque uno de ellos se quedará a las puertas de la final.