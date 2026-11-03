España

Un joven construye una casa para su madre en un terreno abandonado de 15.000 euros: “Para mí esto es una mansión”

El propietario documenta en sus redes sociales cada fase de una obra que realiza sin experiencia previa en albañilería

Imagen de archivo de una caseta de piedra en un terreno rural.
Imagen de archivo de una caseta de piedra en un terreno rural. (Canva)
Guardar

Emilio está rehabilitando dos casetas de piedra para convertirlas en una vivienda para su madre, que vive de alquiler. El joven compró por 15.000 euros una parcela rural de más de 20.000 metros cuadrados donde estaban las construcciones, sin luz, agua ni tejado, según cuenta en los vídeos de ‘Vida Inusual’, el proyecto que comparte con su pareja, Andrea.

“Mi madre vive de alquiler y le voy a construir una casa para ella”, explica Emilio al presentar el plan. Las dos edificaciones se encuentran en el mismo terreno donde la pareja instaló un contenedor marítimo que acondicionó como vivienda.

PUBLICIDAD

El proyecto parte de dos espacios deteriorados, con el suelo de tierra, restos de tejas, piedras, ramas y vegetación en el interior. Emilio muestra en sus grabaciones que las paredes se mantenían en pie, pero las construcciones carecían de cubierta e instalaciones.

“Para la mayoría de la gente esto son solo cuatro piedras, para mí esto es una mansión”, afirma al enseñar el estado inicial de las casetas.

Las dos construcciones pasarán a formar una sola vivienda

La obra prevé unir ambos espacios mediante el derribo del muro que los separaba. Emilio explica que la caseta más pequeña, de unos tres por tres metros, será el baño, con ducha y espacio de almacenaje. La otra, de unos cinco por cinco metros, concentrará la cocina, la zona de descanso y un lugar de trabajo.

PUBLICIDAD

En el lugar también había una chimenea, un mueble de piedra y una pieza circular perforada. Emilio decidió retirar parte de esos elementos para ganar espacio y avanzar con la limpieza. En la parte posterior de una de las casetas hay un antiguo horno de piedra, que plantea cerrar por dentro por no tener salida de humos. Su previsión es utilizar esa zona para colocar el termo y las baterías de los paneles solares.

La reforma continúa el modelo de vida que Emilio y Andrea muestran desde hace meses en sus redes sociales. Ambos reformaron un contenedor marítimo y lo instalaron en la parcela como vivienda. El joven explica que buscaba una alternativa al alquiler y a una hipoteca de larga duración.

“Tener un techo que sabes que es tuyo y que no te puede echar nadie… No sé si se llamará libertad, pero tranquilidad al menos”, defiende en uno de sus vídeos.

El Gobierno ha aprobado este martes destinar 201 millones de euros a ayudas directas a promotores privados para construir 2.500 viviendas asequibles en suelos públicos a través de Casa 47, mediante un nuevo modelo de colaboración público-privada que busca garantizar el control público sobre los precios y las condiciones de los alquileres. (Fuente: La Moncloa)

Materiales en carretilla y agua en garrafas

Emilio asegura que su experiencia previa en obras era “casi que nula”. Aprendió tareas básicas durante la reforma del contenedor y con tutoriales disponibles en internet. Ahora quiere completar la rehabilitación de las casetas por su cuenta, “de principio a fin”.

Los primeros trabajos incluyeron retirar los escombros, abrir el hueco de una ventana y reforzar zonas de los muros con ladrillos y piedra. También niveló el suelo con hormigón después de romper una gran roca que ocupaba parte del interior.

El acceso complica la obra. El coche no llega hasta las casetas, por lo que debe trasladar cemento, ladrillos, herramientas y otros materiales en carretilla. Para preparar el hormigón, lleva el agua en garrafas desde la zona donde tiene una pequeña piscina.

La estructura del tejado ya ha empezado a tomar forma. Emilio ha colocado vigas de hierro, que pinta con producto antioxidante, y prevé levantar un zuncho de hormigón para reforzar las paredes. Para cerrar la cubierta, su idea es usar paneles sándwich con aislamiento de lana de roca y un acabado interior de madera.

“Para mí tener un terreno es como un seguro”, explica Emilio sobre una parcela que, además de su vivienda actual, podrá albergar la futura casa de su madre.

Temas Relacionados

Compra de ViviendaVivienda EspañaConstrucciónRedes SocialesÚltima Hora EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Óscar Puente comparece en el Congreso por el accidente de trenes de Urda, en directo: El ministro promete recuperar la línea Madrid-Sevilla “en un máximo de 10 días” con menos frecuencias pero sin perder capacidad

La actividad política española vuelve a su curso después de los días de duelo por el accidente de tren. El ministro de Transportes comparece con un respaldo mínimo entre los socios de Gobierno, que al igual que la oposición exigen su salida del cargo

Óscar Puente comparece en el Congreso por el accidente de trenes de Urda, en directo: El ministro promete recuperar la línea Madrid-Sevilla “en un máximo de 10 días” con menos frecuencias pero sin perder capacidad

Los expertos dan las claves: “La mejor variedad de patata para freír es la Agria; la Monalisa tiene demasiada agua y la Kennebec es buena para guisos”

En el mundo existen unas 7.000 variedades diferentes de patata, cada una de ellas con diferentes características organolépticas y de textura

Los expertos dan las claves: “La mejor variedad de patata para freír es la Agria; la Monalisa tiene demasiada agua y la Kennebec es buena para guisos”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Cuál es el ejercicio fácil de hacer en casa que ayuda a reducir la presión arterial: un estudio demuestra que tiene efecto en solo 4 semanas

Esta actividad física ha resultado ser beneficiosa para la salud cardiovascular

Cuál es el ejercicio fácil de hacer en casa que ayuda a reducir la presión arterial: un estudio demuestra que tiene efecto en solo 4 semanas

Los españoles recelan de la IA en la sanidad pública: el 45% se sentiría “totalmente incómodo” hablando con un asistente virtual en la consulta

El CIS muestra la desconfianza de los pacientes españoles a la hora de implantar la inteligencia artificial en el Sistema Nacional de Salud

Los españoles recelan de la IA en la sanidad pública: el 45% se sentiría “totalmente incómodo” hablando con un asistente virtual en la consulta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Óscar Puente comparece en el Congreso por el accidente de trenes de Urda, en directo: El ministro promete recuperar la línea Madrid-Sevilla “en un máximo de 10 días” con menos frecuencias pero sin perder capacidad

Óscar Puente comparece en el Congreso por el accidente de trenes de Urda, en directo: El ministro promete recuperar la línea Madrid-Sevilla “en un máximo de 10 días” con menos frecuencias pero sin perder capacidad

La Guardia Civil multa a Arturo Pérez-Reverte: “Me ha calzado cien mortadelos. Les he deseado buen servicio”

Un aviso de bomba en un vuelo de Ryanair activa el protocolo de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Murcia

Cómo saber si me han llamado a mesa electoral para las elecciones generales del 29-N

El caso del portero del Andorra Jesús Owono tras la muerte del delantero del Tenerife Jesús de Miguel: ¿cuándo puede una jugada de fútbol convertirse en delito?

ECONOMÍA

Óscar Puente anuncia que cada familia de los fallecidos en Urda recibirá 144.242 euros: “Son ayudas no reembolsables y compatibles con otras indemnizaciones”

Óscar Puente anuncia que cada familia de los fallecidos en Urda recibirá 144.242 euros: “Son ayudas no reembolsables y compatibles con otras indemnizaciones”

Amancio Ortega vuelve a liderar el ranking de los más ricos de España con una fortuna de 125.200 millones de euros: le siguen su hija y Juan Roig

Cuál es la diferencia entre talón y pagaré y cómo puede afectarte

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 3 de noviembre

Comprar una vivienda exige hasta 10 años de renta a los inquilinos de Madrid, Málaga y Barcelona

DEPORTES

El caso del portero del Andorra Jesús Owono tras la muerte del delantero del Tenerife Jesús de Miguel: ¿cuándo puede una jugada de fútbol convertirse en delito?

El caso del portero del Andorra Jesús Owono tras la muerte del delantero del Tenerife Jesús de Miguel: ¿cuándo puede una jugada de fútbol convertirse en delito?

Muere Jesús de Miguel, el futbolista del Tenerife que acabó en el hospital tras un duro golpe con el portero del Andorra

El ‘Spanish Aston Villa’ de Unai Emery y la misión de acabar con el FC Barcelona en Champions

El verdugo de 1974 ante su territorio ‘maldito’: el Bayern de Múnich nunca ha ganado al Atlético de Madrid en su casa

Último parte de salud del Tenerife sobre Jesús de Miguel: el futbolista “ha empeorado neurológicamente”