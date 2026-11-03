Amancio Ortega vuelve a liderar el ranking de los más ricos de España con una fortuna de 125.200 millones de euros: le siguen su hija y Juan Roig

Amancio Ortega, Sandra Ortega y Juan Roig, los tres españoles más ricos. (Montaje Infobae con imágenes de Europa Press)

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Amancio Ortega, fundador de Inditex, se mantiene como la mayor fortuna de España según el ranking anual elaborado por Forbes España, un liderazgo que sostiene desde 2014. Su patrimonio creció un 13,9% respecto a 2025 y alcanzó los 125.200 millones de euros, cifra que también lo ubica entre las diez mayores fortunas del mundo según el ranking global de Forbes Estados Unidos.

El listado completo de las 100 mayores fortunas del país sumó en 2026 un patrimonio conjunto de 300.530 millones de euros, un 16,1% más que el año anterior y un máximo histórico desde la creación de la lista. En segundo lugar de esta lista aparece Sandra Ortega, hija del empresario gallego, con un patrimonio de 11.500 millones de euros. Es la única mujer que figura entre los cinco primeros puestos de la clasificación.

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El tercer lugar corresponde a Juan Roig, presidente de Mercadona, cuya fortuna escaló un 24% hasta los 9.800 millones de euros. Lo sigue Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca, con 8.100 millones de euros, tras un incremento del 31% respecto al ejercicio anterior, el mayor crecimiento porcentual entre los cinco primeros clasificados. El presidente de Ferrovial, Rafael del Pino Calvo-Sotelo, cerró el quinto puesto con una fortuna valorada en 7.800 millones de euros, tras ceder dos posiciones respecto al listado anterior.

(Noticia en ampliación)