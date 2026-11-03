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Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

El contexto económico internacional ha provocado un aumento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

El precio del servicio eléctrico se actualiza diariamente (Europa Press)
El precio del servicio eléctrico se actualiza diariamente (Europa Press)
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Antes de encender la televisión, conectar el ordenador, jugar con la consola, poner la lavadora o activar el aire acondicionado,checa cuál es el mejor momento del día para usar laluz.

Aquí están las tarifas de la luz, así como las horas del día más caras y más bajas del servicio para este miércoles 4 de noviembre.

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Precio de la luz

Día: 4 de noviembre

Precio promedio: 246.01 euros por megavatio hora

Precio más alto: 307.08 euros por megavatio hora

Precio más bajo: 180.91 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad por hora

El precio medio, máximo y mínimo del servicio de la luz (EFE)
El precio medio, máximo y mínimo del servicio de la luz (EFE)

A lo largo de este miércoles 4 de noviembre, la tarifa del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la luz será de 239.24 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 234.74 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 223.18 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 221.43 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 225.22 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 242.06 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la electricidad será de 267.77 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 296.17 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 299.85 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la luz será de 266.49 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de 199.14 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 181.2 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 180.91 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 181.6 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de 183.08 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la electricidad será de 189.95 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 250.97 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la luz será de 284.67 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 307.08 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 304.09 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la luz será de 288.95 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 284.13 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 277.67 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 274.55 euros por megavatio hora.

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