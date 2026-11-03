Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

El precio del servicio eléctrico se actualiza diariamente (Europa Press)

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Antes de encender la televisión, conectar el ordenador, jugar con la consola, poner la lavadora o activar el aire acondicionado,checa cuál es el mejor momento del día para usar laluz.

Aquí están las tarifas de la luz, así como las horas del día más caras y más bajas del servicio para este miércoles 4 de noviembre.

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Precio de la luz

Día: 4 de noviembre

Precio promedio: 246.01 euros por megavatio hora

Precio más alto: 307.08 euros por megavatio hora

Precio más bajo: 180.91 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad por hora

El precio medio, máximo y mínimo del servicio de la luz (EFE)

A lo largo de este miércoles 4 de noviembre, la tarifa del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la luz será de 239.24 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 234.74 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 223.18 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 221.43 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 225.22 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 242.06 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la electricidad será de 267.77 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 296.17 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 299.85 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la luz será de 266.49 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de 199.14 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 181.2 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 180.91 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 181.6 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de 183.08 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la electricidad será de 189.95 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 250.97 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la luz será de 284.67 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 307.08 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 304.09 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la luz será de 288.95 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 284.13 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 277.67 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 274.55 euros por megavatio hora.