El aeropuerto de Gran Canaria activa un dispositivo de emergencia por un aviso de bomba en un vuelo de Vueling

Un avión despega en el aeropuerto de Fuerteventura con calima, a 27 de diciembre de 2022, en Fuerteventura. (Europa Press)

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El aeropuerto de Gran Canaria activó este lunes por la noche un dispositivo especial de seguridad después de recibir un aviso de bomba en un vuelo de Vueling procedente de Barcelona. La aeronave, identificada como el vuelo VY3008, aterrizó sin incidencias y fue trasladada de inmediato a una zona apartada de las instalaciones para proceder con las labores de inspección.

El avión aterrizó minutos antes de las ocho de la noche. El aparato había despegado del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat a las 17.25 horas con destino a la isla canaria, donde se esperaba su llegada alrededor de las 19.50 horas, según los registros de vuelos consultados. Fuentes policiales citadas por medios locales precisaron que la toma de tierra se produjo cerca de las 19.30 horas, momento en que se puso en marcha el protocolo previsto para este tipo de incidentes.

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Tras aterrizar, la tripulación trasladó la aeronave a un área apartada de la terminal para evitar interferencias con el resto de operaciones de despegue y aterrizaje. Dos unidades de artificieros aguardaban ya en la pista para intervenir conforme al protocolo establecido.

Pasajeros y tripulación fueron trasladados a una sala aislada

Una vez estacionado el avión, se procedió al desembarque de los pasajeros y la tripulación, quienes fueron conducidos a una sala aislada dentro del recinto aeroportuario mientras se desarrollaban las tareas de revisión. El operativo contempló la inspección tanto del equipaje como de la propia aeronave para descartar la presencia de algún artefacto explosivo.

Según la información publicada por el diario digital Atlántico Hoy y recogida por RTVC, el aparato quedó rodeado por vehículos de seguridad durante el proceso de desembarque. Hasta el momento, no ha trascendido el origen de la amenaza ni se ha confirmado la localización de ningún objeto sospechoso en el interior del avión. Medios locales como La Voz de Lanzarote señalan que la principal hipótesis que se maneja es la de una falsa alarma.

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La alerta también afectó a otros vuelos en la terminal

El incidente tuvo repercusiones en la operativa general del aeropuerto. Un vuelo de Binter con destino a Lanzarote, cuyos pasajeros ya habían embarcado y se encontraban en la cola de despegue, debió aguardar después de que el piloto comunicara por megafonía la imposibilidad de despegar debido a la amenaza de bomba registrada en el recinto aeroportuario. Según el testimonio de un viajero recogido por La Voz de Lanzarote, los pasajeros permanecieron dentro de la aeronave a la espera de novedades sobre la situación.

Durante ese intervalo, varios aviones que tenían previsto aterrizar en Gran Canaria permanecieron en espera en el aire hasta que pudieron tomar tierra con normalidad. El vuelo de Binter finalmente pudo despegar unos 20 minutos después del aviso inicial del piloto.

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Aena asegura que el aeropuerto opera con normalidad

Pese al operativo de seguridad desplegado en torno al vuelo VY3008, Aena informó a Televisión Canaria que el aeropuerto mantenía su funcionamiento habitual, sin que se registraran alteraciones significativas en el resto de las operaciones aeroportuarias. Las autoridades no han comunicado, por el momento, el resultado final de la inspección realizada sobre la aeronave ni si se confirmó o descartó de manera oficial la existencia de algún riesgo real para los pasajeros.