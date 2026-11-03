España

Babette y Alain, el matrimonio que cambió Lyon por España tras jubilarse: “El coste de vida es increíble, pagamos menos que en Francia”

A sus 75 años, compraron un chalet con piscina en Vinaròs (Castellón) por 420.000 euros para huir del frío

Babette y Alain, de 75 años, en su nueva casa de Vinaròs tras mudarse desde Francia. (YouTube/J'achète en Espagne)
Babette y Alain, de 75 años, en su nueva casa de Vinaròs tras mudarse desde Francia. (YouTube/J'achète en Espagne)
Guardar

A sus 75 años, cambiar por completo de vida parecía un desafío reservado a unos pocos valientes, pero el clima dictó sentencia. Hartos de unos inviernos grises que los obligaban a recluirse entre cuatro paredes, Babette y Alain tomaron la decisión de dejar atrás Lyon (Francia) para empezar de cero a orillas del Mediterráneo. Su destino: Vinaròs (Castellón), donde han encontrado una vivienda con calidades inaccesibles en su país natal por el mismo presupuesto y un coste de vida mucho más asequible.

“Al cabo de diez años nos cansamos un poco y tuvimos ganas de cambiar de vida”, confiesa Babette en una entrevista con J’achète en Espagne, explicando que durante su vida laboral ejerció como contable. Alain, ingeniero jubilado, coincide con la necesidad de dar el salto: “Eso es, necesitábamos cambiar de aires”. “Queríamos ver otra cosa y vivir más al aire libre, porque el invierno, a medida que uno envejece, se hace más difícil”, añade ella entre risas.

PUBLICIDAD

La cercanía de la playa supuso el verdadero detonante de su nueva rutina: “Aquí estamos muy, muy a gusto porque tenemos el mar al lado, algo que en Lyon no teníamos. Eso es lo más importante: el mar, el sol”. Para afrontar el traslado a más de 800 kilómetros y sortear la barrera legal y administrativa, recurrieron a la ayuda de profesionales sobre el terreno.

Babette y Alain, de 75 años, en su nueva casa de Vinaròs tras mudarse desde Francia. (YouTube/J'achète en Espagne)
Babette y Alain, de 75 años, en su nueva casa de Vinaròs tras mudarse desde Francia. (YouTube/J'achète en Espagne)

La búsqueda inmobiliaria se resolvió casi de inmediato. “Solo visitamos tres casas y tuvimos este flechazo”, recuerda Alain. Tras formalizar la compra, el resultado no ha podido ser más satisfactorio: “Hace tres meses que vivimos aquí y tenemos la sensación de haber estado aquí toda la vida. No nos arrepentimos en absoluto de nuestra decisión”.

PUBLICIDAD

Un chalet con piscina por 420.000 euros

La propiedad que adquirieron es un chalet independiente de cuatro dormitorios —incluyendo un despacho integrado—, cocina cerrada, un salón-comedor muy amplio y luminoso, y dos cuartos de baño. “El precio de esta casa fue de 420.000 euros, sin necesidad de reformas. Estaba todo impecable”, detalla Babette. En el exterior, disponen de una parcela de 980 metros cuadrados cuidada por un jardinero, con barbacoa y una piscina privada que “incluso está climatizada en invierno”.

Ese espacio se ha convertido en el punto de encuentro de toda la familia, disipando cualquier temor a que la distancia debilitara los lazos. “Hemos disfrutado de este sitio todas las vacaciones con nuestros hijos y nietos. No os imagináis lo contentos que estaban de venir aquí”, explica Alain con emoción.

Más allá de tener más metros y luz natural, la pareja destaca el alivio en la cesta de la compra y las facturas. “En cuanto al coste de vida, es increíble”, enfatiza Alain. Por su parte, Babette desglosa ese ahorro cotidiano: “La electricidad no es tan cara como dice todo el mundo; pagamos menos que en Francia”. Su marido ratifica sus palabras: “Y además, lo que resulta muy interesante es el precio de la gasolina, lógicamente, porque hay una diferencia bastante grande”.

Babette y Alain, de 75 años, en su nueva casa de Vinaròs tras mudarse desde Francia. (YouTube/J'achète en Espagne)
Babette y Alain, de 75 años, en su nueva casa de Vinaròs tras mudarse desde Francia. (YouTube/J'achète en Espagne)

Ese ahorro les permite entregarse al ocio sin mirar el reloj ni el bolsillo: “Todos los domingos vamos a comer fuera e incluso entre semana. De hecho, el domingo es sagrado”. La pareja aprovecha además los servicios de una localidad de 30.000 habitantes provista de hospital, farmacias y comercios que cubren todas sus necesidades del día a día.

Asimismo, han derribado algunos de los tópicos más extendidos en Francia sobre el estilo de vida español: “Es una calle donde casi todas las casas están habitadas. La gente no es nada ruidosa. Al contrario de lo que todo el mundo dice sobre que los españoles hacen mucho ruido, nosotros estamos muy tranquilos”. Con las calas a un paso y el agua de la piscina templada, Babette resume su única aspiración: “Poder seguir disfrutando muchos años más de una vida de descanso, tranquilidad y bienestar”.

Temas Relacionados

Jubilación EspañaFranciaCastellónEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados del Super Once del Sorteo 4

Como cada martes, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados del Super Once del Sorteo 4

Avance de ‘Valle Salvaje’ del miércoles 4 de noviembre: la amenaza de Hernando a Rafael y el plan que puede cambiar el futuro de Rosalía

La ficción de TVE eleva la tensión con el enfrentamiento entre el marqués y el duque por la relación de Luisa y Alejo, mientras Rafael plantea a Rosalía una decisión que podría unirlos para siempre

Avance de ‘Valle Salvaje’ del miércoles 4 de noviembre: la amenaza de Hernando a Rafael y el plan que puede cambiar el futuro de Rosalía

Óscar Puente comparece en el Congreso por el accidente de trenes de Urda, en directo: el ministro explica cuál fue la secuencia de hechos el día del siniestro y asegura que “la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía no está abandonada”

La actividad política española vuelve a su curso después de los días de duelo por el accidente de tren. El ministro de Transportes comparece con un respaldo mínimo entre los socios de Gobierno, que al igual que la oposición exigen su salida del cargo

Óscar Puente comparece en el Congreso por el accidente de trenes de Urda, en directo: el ministro explica cuál fue la secuencia de hechos el día del siniestro y asegura que “la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía no está abandonada”

Los trabajadores ferroviarios preparan varios días de huelga en Adif y Renfe: “No serán solo el 17 de noviembre, irán a mayores y antes de las elecciones generales”

Los sindicatos reclaman medidas sobre seguridad, plantilla, protocolos de actuación y organización del sistema

Los trabajadores ferroviarios preparan varios días de huelga en Adif y Renfe: “No serán solo el 17 de noviembre, irán a mayores y antes de las elecciones generales”

España vuelve a la carga contra Apple y Amazon por incumplir las órdenes que acompañan a su multa de 194 millones

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia abre un nuevo expediente sancionador al considerar que ambas compañías tardaron casi dos años en retirar las cláusulas que restringían la presencia de vendedores y la publicidad de marcas rivales en Amazon España

España vuelve a la carga contra Apple y Amazon por incumplir las órdenes que acompañan a su multa de 194 millones
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Óscar Puente comparece en el Congreso por el accidente de trenes de Urda, en directo: el ministro explica cuál fue la secuencia de hechos el día del siniestro y asegura que “la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía no está abandonada”

Óscar Puente comparece en el Congreso por el accidente de trenes de Urda, en directo: el ministro explica cuál fue la secuencia de hechos el día del siniestro y asegura que “la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía no está abandonada”

Tres razones por las que no debes conducir en reserva y que muy pocas personas conocen

Un sindicato ferroviario denuncia a Óscar Puente ante la Fiscalía del Supremo después de que admitiera haber escuchado las grabaciones del accidente de Urda

Reino Unido intensifica su actuación contra Rusia con tres buques seguidos en octubre y el estreno del dron ‘Protector RG1′ para vigilar los barcos desde el cielo

Seis vuelos en Europa reciben amenazas de bomba y se activan protocolos de seguridad en varios aeropuertos

ECONOMÍA

Los trabajadores ferroviarios preparan varios días de huelga en Adif y Renfe: “No serán solo el 17 de noviembre, irán a mayores y antes de las elecciones generales”

Los trabajadores ferroviarios preparan varios días de huelga en Adif y Renfe: “No serán solo el 17 de noviembre, irán a mayores y antes de las elecciones generales”

España vuelve a la carga contra Apple y Amazon por incumplir las órdenes que acompañan a su multa de 194 millones

El FMI alerta de los empleos que la inteligencia artificial puede poner en peligro: los jóvenes, entre los más afectados

Europa puede terminar el invierno con las reservas de gas en mínimos históricos y los precios disparados

Los supermercados más rentables de Madrid no están donde más dinero hay: Vallecas gana a Recoletos en rentabilidad comercial

DEPORTES

Un experto en emergencias cuestiona los protocolos en los estadios de fútbol tras la muerte de Jesús de Miguel: “¿Por qué no se inician maniobras de resucitación en el campo?"

Un experto en emergencias cuestiona los protocolos en los estadios de fútbol tras la muerte de Jesús de Miguel: “¿Por qué no se inician maniobras de resucitación en el campo?"

La Policía Nacional de España ha abierto una investigación sobre la muerte del futbolista Jesús de Miguel

Jesús Owono, el portero del Andorra, devastado con la muerte de Jesús de Miguel: quiere disculparse en privado por lo ocurrido

Suspendidos los partidos de Copa del Rey por segunda vez tras la muerte de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, a raíz del duro golpe con el portero del Andorra

El caso del portero del Andorra Jesús Owono tras la muerte del delantero del Tenerife Jesús de Miguel: ¿cuándo puede una jugada de fútbol convertirse en delito?