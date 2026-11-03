El príncipe Guillermo viaja hasta el Camp Nou en Barcelona con su hijo, Jorge de Gales, para ver a su equipo favorito: estarán en el palco presidencial

El príncipe Guillermo y su hijo, Jorge, en un partido de fútbol (@walesroyalfan)

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El príncipe Guillermo de Gales ha viajado hasta Barcelona para el partido que se celebra esta noche entre el FC Barcelona y el Aston Villa en el Spotify Camp Nou. Junto a él le acompaña su hijo mayor, el príncipe Jorge de Gales. Ambos ocuparán el palco presidencial para seguir el encuentro de la fase de liga de la Champions League, según ha informado el club catalán.

La presencia del heredero al trono británico responde a su conocida afición por el equipo de Birmingham. Y es que Guillermo, hijo mayor del rey Carlos III y de Diana de Gales, siempre se ha mostrado como un gran seguidor de este deporte y en concreto de Aston Villa. El duelo reunirá en el estadio a representantes políticos, dirigentes empresariales, exfutbolistas y personalidades del deporte. La visita del príncipe y de su hijo añade un componente institucional a la jornada, en la que el conjunto inglés contará con el respaldo de uno de sus seguidores más conocidos.

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El príncipe de Gales con el presidente del FC Barcelona (Facebook)

Guillermo eligió al Aston Villa para no seguir a los equipos más populares

La afinidad de Guillermo de Gales por el Aston Villa ha despertado durante años la curiosidad de la prensa británica. En 2015, el entonces duque de Cambridge explicó en una entrevista con la BBC que su elección nació durante su etapa escolar. “Hace mucho tiempo, en el colegio, me aficioné muchísimo al fútbol. Buscaba clubes. Todos mis amigos eran del Manchester United o del Chelsea, y yo no quería seguir a los equipos de siempre”, relataba.

El príncipe indicó, en aquel momento, que buscaba un club alejado de los principales dominadores del fútbol inglés. “Quería tener un equipo más de mitad de tabla que me pudiera brindar momentos de mayor intensidad emocional”, afirmaba entonces. Guillermo también vinculó su decisión a la historia del Aston Villa y a la influencia de algunos amigos hinchas del club. Uno de sus primeros grandes recuerdos como espectador está relacionado con la Copa de Inglaterra de 2000, cuando asistió a la final que enfrentó al equipo de Birmingham con el Chelsea, según ha recogido ElNacional.cat.

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El Aston Villa perdió aquel partido, pero la experiencia dejó una marca en el príncipe. “Fue fantástico, me senté con todos los aficionados con mi gorro rojo puesto, y estuve sentado con todos los aficionados de Birmingham y lo pasé genial”, recordó. Para él, el ambiente de las tribunas y la relación entre los seguidores resultaron determinantes para consolidar su vínculo con la institución.

Raphinha y Gordon durante el entrenamiento previo al partido (REUTERS/Albert Gea)

El palco reunirá a exfiguras, dirigentes y autoridades de Cataluña

La lista de invitados del Barcelona incluye a Allan Simonsen, exjugador azulgrana y ganador del Balón de Oro de 1977. También estará Rafa Benítez, entrenador que conquistó la Champions League de 2005 al frente del Liverpool. Además, entre las autoridades anunciadas figuran José Crespín, delegado del Gobierno español en Cataluña; Òscar Ordeig, consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cataluña; y David Escudé, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona.

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El club también ha confirmado la asistencia de David Pérez, vicepresidente segundo de la Mesa del Parlamento de Cataluña; Glòria Freixa, secretaria primera de ese órgano; Pilar Díaz, delegada del Gobierno de la Generalitat en Barcelona; y Manuel Rodríguez, jefe superior de Policía en Cataluña. La representación británica contará además con Annabelle Sproat, vicecónsul del Reino Unido. Charlie Marshall, director ejecutivo de European Football Clubs, completará la nómina vinculada al fútbol continental.

En el palco habrá dirigentes empresariales como Jorge Villavecchia, director general de Grup Damm, y Marc Armengol, consejero delegado de Banc Sabadell. También fueron invitados Josep Fèlix Bentz, presidente del Reial Cercle Artístic de Barcelona, y el chef Quique Dacosta, distinguido con siete estrellas Michelin.

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