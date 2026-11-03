España

Eurojackpot: esta es la combinación ganadora del sorteo de este martes 3 de noviembre

Con Eurojackpot no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Solo necesitas 2 euros para participar en el sorteo de Eurojackpot. (Infobae/Jovani Pérez)
Solo necesitas 2 euros para participar en el sorteo de Eurojackpot. (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

Este martes, Loterías y Apuestas del Estado divulgó los resultados del sorteo más reciente de Eurojackpot. Tenemos el número ganador enseguida.

El sorteo millonario se lleva a cabo dos veces a la semana, todos los martes y viernes. Los resultados se publican a las 19:00 horas.

PUBLICIDAD

El sorteo millonario del Eurojackpot se lleva a cabo dos veces a la semana, todos los martes y viernes. Los resultados se publican a las 19:00 horas.

Resultados ganadores del último sorteo

Fecha: martes 3 de noviembre 2026.

Combinación ganadora: 02 05 12 32 43.

Soles: 01 03.

Recuerda que todos los boletos premiados cuentan con un plazo de caducidad, que se encuentra en el reverso. En el caso de Eurojackpot, únicamente tienes 30 días naturales contados a partir del día siguiente después del sorteo para cobrarlo.

Este plazo puede ampliarse sólo si el último del periodo fuera festivo. Pasado este periodo se perderá el derecho a recibir el premio y dicho importe quedaría en beneficio del Tesoro Público.

PUBLICIDAD

Procura que el boleto no se deteriore, ya que es el principal comprobante válido para solicitar el pago.

Eurojackpot: cómo se gana

Como cada martes, se llevó a cabo un sorteo de Eurojackpot (Loterías y Apuestas del Estado)
Como cada martes, se llevó a cabo un sorteo de Eurojackpot (Loterías y Apuestas del Estado)

Para ganar en el Eurojackpot solo necesitas dos euros y elegir al menos siete números que formarán parte de tu combinación ganadora.

Esta combinación ganadora está dividida en dos: la primera parte son cinco dígitos que debes elegir entre el 1 y el 50. Mientras que la segunda parte, los dos números restantes llamados “soles”, los tienes que escoger entre el 1 y el 12.

Para aumentar la posibilidades de ganar, tienes la oportunidad de elegir una combinación múltiple, para tener una combinación ganadora de hasta 15 números, 10 de tu combinación base y cinco de soles.

Si no sabes qué combinación ganadora elegir, puedes escoger la opción de “modo aleatorio” y así se te dará una serie de números al azar para tu apuesta.

Finalmente, selecciona el número de sorteos consecutivos en los que quieras participar y espera la publicación de los resultados.

Se gana el premio mayor quien acierte a los siete números de la combinación ganadora, sin embargo, se entregan premios desde los tres aciertos.

Recuerda que el Eurojackpot se juega cada martes y viernes, con un premio mayor de al menos 10 millones de euros.

Eurojackpot se juega en once países del continente europeo que incluyen Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, Lituania, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa y Polonia.

¿Qué es Loterías y Apuestas del Estado?

Los pasos para jugar Eurojackpot son muy sencillos. (Pixabay)
Los pasos para jugar Eurojackpot son muy sencillos. (Pixabay)

Tan solo en 2022, Loterías y Apuestas del Estado superaron los 9.687 millones de euros en ventas, entregaron 6.148 millones de euros en premios, mientras que 3.486 millones de euros fueron ingresados por el tesoro público.

Lotería y Apuestas del Estado es una Sociedad Estatal que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y recopila casi una decena de sorteos entre lo que se incluyen La Primitiva, BonoLoto, El Gordo de la Primitiva, La Quiniela, el Lototurf, el Quinigol, la Quíntuple Plus, la Lotería Nacional y los Euromillones.

Las ganancias de esta empresa pública ha destinado 25,5 millones de euros a fines sociales, sumando 1.072.748 de beneficiarios, mientras que sus proveedores se han llevado 229 millones de euros, a la vez que da empleo a 516 personas.

El origen de esta empresa del Estado se remonta a más de 200 años, en 1763, cuando el entonces Rey Calos III instauró la llamada “Lotería Real”, cuyas ganancias se destinaban al beneficio de hospitales, hospicios y a demás obras públicas.

El primer sorteo que se celebró era similar a La Primitiva, medio siglo después comenzó a jugarse la Lotería Nacional.

Fue entonces cuando se le cambió el nombre de Lotería Real a Lotería Primitiva Nacional, para unas décadas más tarde, cerca de cumplir su primer siglo de creación, se renombró como Lotería Nacional.

Durante el siglo XX comenzó a tomar una forma más parecida a lo que se conoce actualmente. Se sumó el sorteo de la Cruz Roja, La Quiniela, La Primitiva, El BonoLoto y El Gordo.

Las novedades continuarían en el siglo XXI, con la llegada de nuevos sorteos como Euromillones, Lototurf, Quíntuple Plus y El Quinigol.

Llegó entonces el 3 de diciembre de 2010, cuando un decreto de ley creó a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado como la conocemos en la actualidad.

Temas Relacionados

EurojackpotJackpot ONCE EspañaResultado Lotería Eurojackpot hoyLoterías de EspañaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Como cada martes, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Óscar Puente dimite como ministro de Transportes y como candidato a las listas de las elecciones generales del 29-N: “No puedo continuar con dos accidentes de esta gravedad”

El hasta este martes responsable de Transportes ha anunciado su dimisión y también a formar parte de las listas del próximo 29 de noviembre

Óscar Puente dimite como ministro de Transportes y como candidato a las listas de las elecciones generales del 29-N: “No puedo continuar con dos accidentes de esta gravedad”

Óscar Puente comparece por el accidente de trenes de Urda, en directo | El ministro de Transportes agradece a Pedro Sánchez su “confianza sin límite”: informó al presidente minutos antes de anunciar su dimisión

La actividad política española vuelve a su curso después de los días de duelo por el accidente de tren. El ministro de Transportes comparece con un respaldo mínimo entre los socios de Gobierno, que al igual que la oposición exigen su salida del cargo

Óscar Puente comparece por el accidente de trenes de Urda, en directo | El ministro de Transportes agradece a Pedro Sánchez su “confianza sin límite”: informó al presidente minutos antes de anunciar su dimisión

Construyeron una casa autosuficiente en el desierto y explican cómo seguir sus pasos: tierra, energía solar y agua de lluvia

La familia de Tiny Shiny Home levantó desde cero una vivienda que no depende de los suministros convencionales en el desierto

Construyeron una casa autosuficiente en el desierto y explican cómo seguir sus pasos: tierra, energía solar y agua de lluvia

Un tren de mercancías descarrila en Martorell (Barcelona) y choca contra una locomotora: el maquinista ha sido hospitalizado

El tren estaba en plena maniobra en una vía privada cuando se produjo el incidente

Un tren de mercancías descarrila en Martorell (Barcelona) y choca contra una locomotora: el maquinista ha sido hospitalizado
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Óscar Puente dimite como ministro de Transportes y como candidato a las listas de las elecciones generales del 29-N: “No puedo continuar con dos accidentes de esta gravedad”

Óscar Puente dimite como ministro de Transportes y como candidato a las listas de las elecciones generales del 29-N: “No puedo continuar con dos accidentes de esta gravedad”

Óscar Puente comparece por el accidente de trenes de Urda, en directo | El ministro de Transportes agradece a Pedro Sánchez su “confianza sin límite”: informó al presidente minutos antes de anunciar su dimisión

PP y Vox cuestionan la gestión de Puente por su “falta de empatía” tras el accidente ferroviario de Urda: “Usted hablando de su calvario mientras móviles estaban sonando en esos vagones”

CAF, gobiernos y empresas iberoamericanas se unen en Madrid para pedir más inversión ante catástrofes naturales: “Jamaica perdió en una sola tarde el 40% de su PIB”

Bruselas actualiza su plan ante las crisis y vuelve a recomendar kits de emergencia para tres días

ECONOMÍA

Subastan 20 fincas en ocho pueblos de Soria: precios entre 19 y 20.000 euros y terrenos de hasta casi siete hectáreas

Subastan 20 fincas en ocho pueblos de Soria: precios entre 19 y 20.000 euros y terrenos de hasta casi siete hectáreas

El ajo español se enfrenta a un doble golpe en Reino Unido y Marruecos: en juego, más de 30.000 toneladas de exportaciones

Los trabajadores ferroviarios preparan varios días de huelga en Adif y Renfe: “No serán solo el 17 de noviembre, irán a mayores y antes de las elecciones generales”

España vuelve a la carga contra Apple y Amazon por incumplir las órdenes que acompañan a su multa de 194 millones

El FMI alerta de los empleos que la inteligencia artificial puede poner en peligro: los jóvenes, entre los más afectados

DEPORTES

FC Barcelona - Aston Villa, en directo: Lamine Yamal adelanta a los suyos en el marcador tras un gran robo de balón

FC Barcelona - Aston Villa, en directo: Lamine Yamal adelanta a los suyos en el marcador tras un gran robo de balón

Atlético de Madrid - Bayern de Múnich, en directo: las ocasiones más claras, para Julián Álvarez, Sorloth y Harry Kane

Cientos de personas despiden a Jesús de Miguel en la puerta 9 del estadio del Tenerife entre flores, lluvia y silencio: “Siempre serás un chicharrero”

La muerte de Jesús de Miguel puede acabar con Owono en el banquillo por homicidio imprudente: “No hace falta intención de causar daño”

La posible sanción deportiva que le puede caer a Jesús Owono por la roja recibida tras la acción con Jesús de Miguel: de ocho a doce partidos