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Bicarbonato de sodio y azúcar para acabar con las cucarachas: cómo preparar la mezcla y por qué es efectiva

Una alternativa económica y fácil de preparar que puede ayudar a controlar la presencia de estos insectos

Un insecto que se asocia a la suciedad
Cucaracha. (Magnific)
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La presencia de cucarachas en el hogar es uno de esos problemas que pueden convertirse en un auténtico quebradero de cabeza. Estos insectos aparecen especialmente en espacios cálidos y húmedos, como la cocina o el baño, y su capacidad para esconderse en pequeños rincones hace que acabar con ellos no siempre sea sencillo.

Si estás en esta situación y buscas alternativas caseras para mantenerlas a raya sin recurrir directamente a productos químicos, hay varios remedios efectivos. Uno de ellos es una solución con bicarbonato de sodio y azúcar, que combina dos ingredientes habituales en cualquier despensa y que se ha popularizado como una opción fiable por su bajo precio y efectividad.

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¿Por qué puede ser efectiva la mezcla de bicarbonato de sodio y azúcar?

El interés de esta combinación reside en la función que desempeña cada uno de sus ingredientes. El azúcar actúa como cebo gracias a su olor y sabor dulce, que atraen a las cucarachas. El bicarbonato de sodio, por su parte, es mortal para las cucarachas. Cuando lo consumen, entra en contacto con los jugos gástricos, lo que genera muchos gases. A diferencia de otros animales, su sistema digestivo no puede procesar cantidades tan altas y mueren un día o dos después.

Un estudio publicado en The Journal of Basic and Applied Zoology analizó el uso de bicarbonato mezclado con azúcar y crema de cacahuete. Los investigadores observaron una mayor mortalidad de cucarachas en los montajes que contenían bicarbonato que en los grupos de control.

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Cómo preparar y colocar la mezcla en casa

Para preparar este remedio casero solo hacen falta dos cucharaditas de azúcar y otras dos de bicarbonato de sodio. Ambos se mezclan directamente en seco y se deposita una pequeña cantidad sobre una tapa de plástico poco profunda. Después, basta con colocarla detrás de los electrodomésticos, debajo de los muebles de cocina o cerca de las grietas y rincones oscuros por los que suelen moverse estos insectos.

Un tarro de cristal con polvo blanco y etiqueta escrita, una cuchara metálica con polvo y una tapa sobre una mesa de madera.
Un frasco de vidrio con una mezcla de bicarbonato de sodio y azúcar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué eliminar las cucarachas adultas no siempre acaba con el problema

Ver una cucaracha y conseguir acabar con ella no significa que el problema haya desaparecido. Estos insectos tienen una gran capacidad reproductiva y algunas especies pueden dejar decenas de huevos protegidos en unas cápsulas conocidas como ootecas.

En función de la especie, cada una puede contener entre 10 y 50 huevos, de los que nacen pequeñas ninfas que comienzan a desarrollarse hasta convertirse en ejemplares adultos.

Varias cucarachas de color marrón claro y ninfas pequeñas sobre una superficie rugosa de piedra.
Cucarachas adultas y ninfas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este proceso explica por qué, en ocasiones, las cucarachas vuelven a aparecer incluso después de haber eliminado varios ejemplares. Los huevos pueden permanecer escondidos en grietas, detrás de los muebles o en otros rincones de difícil acceso. Además, las ninfas también buscan refugio y alimento, por lo que su presencia puede pasar inadvertida durante un tiempo.

Por este motivo, cuando el problema es recurrente, no basta con actuar sobre los insectos que podemos ver. Es necesario identificar los focos de reproducción y adoptar medidas de control que eviten que el problema vuelva a aparecer en nuestros hogares. En el caso de que no consigas acabar con esta situación, es recomendable hablar con un experto que pueda evaluar el caso.

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