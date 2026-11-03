El juez Calama encarga a la UDEF averiguar quién está detrás de la marca de la T grabada en las joyas de Zapatero y abre la puerta a recurrir a Interpol y Europol

La identificación de las joyas de José Luis Rodríguez Zapatero de una T mayúscula, el número 18 a un lado y la letra K al otro. (Infobae)

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El juez José Luis Calama ha encargado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que averigüe quién fabricó las joyas intervenidas a José Luis Rodríguez Zapatero que concentran buena parte de su valor. La investigación parte de una pequeña marca grabada en las piezas, un punzón con una T mayúscula, el número 18 y una K que se repite en varias de las alhajas y que los expertos de la joyería Yanes no han conseguido vincular a ningún fabricante. El juez añade que la unidad policial podrá solicitar, si lo considera necesario, la colaboración de Interpol y Europol.

La diligencia pretende despejar una de las incógnitas que sigue abierta en torno a las piezas halladas durante el registro del despacho profesional del expresidente del Gobierno, el pasado 19 de mayo: su procedencia. El informe de Yanes ha permitido avanzar en la descripción de los materiales, la técnica de fabricación y una posible antigüedad, pero no ha conseguido identificar al autor de la marca ni determinar con certeza dónde se hicieron las joyas.

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Una T, un 18 y una K sin fabricante conocido

El punzón es uno de los elementos que más llaman la atención del examen pericial. Se trata de una marca rectangular, de bordes redondeados, en la que aparece una T en el centro, acompañada del número 18 a un lado y una K al otro. El grabado figura en las piezas de los tres primeros lotes analizados por Yanes, los correspondientes a las joyas de mayor valor.

El número y la letra permiten interpretar la referencia a los 18 quilates del oro, pero el conjunto del grabado no ha servido para identificar una firma concreta. La T podría corresponder a la inicial de un fabricante, aunque el informe no permite afirmarlo ni atribuir la marca a un taller determinado.

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La coincidencia del punzón constituye, en cambio, un indicio de que las piezas podrían proceder de un mismo origen de fabricación. Es una pista que la Policía deberá tratar de desarrollar, no una identificación ya resuelta.

En su informe, de 138 páginas y al que tuvo acceso Infobae, la joyería considera que una investigación internacional más exhaustiva podría permitir localizar al fabricante a partir de ese distintivo. De ahí que Calama haya abierto la puerta a la cooperación policial europea e internacional.

Los tres conjuntos de joyas de Zapatero. (Infobae)

Una tasación de más de un millón de euros

Las pesquisas sobre el punzón llegan después de que el juez encargara a Yanes una nueva pericial sobre las joyas encontradas en el despacho de Zapatero. El objetivo era examinar las piezas, determinar su composición, antigüedad aproximada y posible procedencia geográfica, además de establecer su valor económico.

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La firma cifra el valor de reposición del conjunto en 1.023.320 euros. La cantidad es inferior a la estimación anterior de la joyería Ansorena, que situó el ajuar en 1.323.915 euros, una diferencia de unos 300.000 euros entre ambas valoraciones.

El núcleo de mayor valor lo componen doce piezas de alta presencia de metales y gemas: tres collares, tres sortijas, tres pares de pendientes y tres pulseras, con oro blanco, diamantes y piedras de distintos colores. El resto del material intervenido incluye otras joyas y objetos.

El informe cuestiona su posible origen

Zapatero sostiene que las joyas se las entregó como obsequio personal el rey saudí Abdalá bin Abdulaziz durante una visita a España en junio de 2007, cuando él presidía el Gobierno. La defensa ha defendido esa procedencia y ha pedido que se recabara información de las autoridades saudíes para corroborarla.

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Sin embargo, el análisis de Yanes apunta a que las piezas no se habrían fabricado antes de 2007 y considera que su origen asiático es muy probable. La firma menciona como posibles áreas de producción India, Tailandia, China o países de Asia central, además de Turquía, sin atribuir las joyas a ninguno de esos territorios.

La conclusión se apoya, entre otros elementos, en el contenido de níquel de las aleaciones y en las características de los punzones. Yanes relaciona sus resultados con la entrada en vigor de la normativa europea REACH en junio de 2007 y con la progresiva reducción del níquel en determinados artículos en contacto con la piel.

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El líder del partido político cuestiona la explicación del expresidente sobre el origen de las joyas y sostiene que no ha acreditado que fueran un regalo privado del rey Abdalá durante su visita a La Moncloa en 2007.

El razonamiento de los peritos no permite fechar las joyas en un año concreto. Tampoco demuestra por sí solo que se fabricaran fuera de Arabia Saudí ni determina cuándo fueron adquiridas o entregadas. La posible fabricación posterior a 2007 es una conclusión técnica del informe, no una fecha acreditada de manera independiente.

Los expertos señalan además la ausencia de firma de fabricante, certificados de autenticidad o calidad y estuches originales, elementos que, a su juicio, resultarían llamativos en piezas de ese valor. Son características que alimentan sus dudas sobre una posible producción de alta joyería europea o saudí, pero no resuelven la identidad de quien las hizo.

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