Cucarachas en la cocina: los rincones que debes revisar para descubrir por dónde entran

Dos cucarachas en la encimera de la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Son la pesadilla de cualquier hogar y, cuando aparece una en la cocina, la reacción inmediata suele ser pegar un grito y vaciar un bote de insecticida. Sin embargo, ver un ejemplar correteando cerca del fregadero no significa que la vivienda sufra una falta de higiene alarmante. En la mayoría de los casos, la clave del problema radica en pequeños huecos, fugas o accesos mal sellados que convierten el hogar en un refugio ideal para las plagas. Identificar exactamente por dónde entran y qué las atrae es el primer paso para poner fin a su invasión.

Para las cucarachas no hace falta una gran acumulación de suciedad; unas pocas migas tras el tostador, una gota de grasa en los azulejos o el agua estancada bastan para sostener a una colonia. La inspección debe comenzar por la zona inferior del mueble del fregadero, comprobando detalladamente el paso de las tuberías y sus juntas con la pared, ya que suelen ser vías directas desde los bajantes del edificio. Asimismo, los rodapiés despegados, las esquinas traseras de los armarios y la parte trasera de la nevera constituyen puntos críticos.

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También es necesario revisar las zonas con humedad constante. Una junta deteriorada o un leve goteo bajo la encimera proporcionan la hidratación necesaria para que se instalen definitivamente, ya que muchas especies son capaces de reproducirse dentro de la propia vivienda si encuentran las condiciones propicias.

Detectar un problema no siempre exige ver al insecto en movimiento: dejan a su paso excrementos oscuros —similares a pimienta negra o molienda de café— en cajones o estantes, así como pequeñas cápsulas marrones que contienen decenas de huevos. Dado que son de hábitos nocturnos, la prueba más reveladora consiste en encender la luz de la cocina de forma repentina de madrugada para ver hacia dónde huyen. Ver una de día no implica una plaga descontrolada, pero sí es una advertencia para tomar medidas de inmediato.

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Varias cucarachas caminan sobre la encimera de una cocina limpia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Medidas básicas de prevención

Para frenar la presencia de estos insectos, la prioridad pasa por restringir drásticamente el acceso al alimento y al agua:

Gestión de residuos y alimentos: Guardar todos los alimentos secos en recipientes herméticos de cristal o plástico duro, retirar los platos del fregadero antes de dormir y vaciar la basura a diario en cubos perfectamente sellados.

Secado de superficies: Limpiar a fondo las encimeras tras cocinar y secar cualquier resto de agua en el lavabo o coladores al finalizar la jornada.

Sellado de accesos: Aplicar silicona o masilla en las grietas de la pared, holguras de tuberías y azulejos desprendidos.

Atención a los remedios caseros: Aunque el uso de vinagre, laurel o bicarbonato es popular, los expertos advierten de que estas soluciones solo ofrecen un efecto repelente muy limitado y no eliminan una plaga.

Si a pesar de mantener una limpieza rigurosa y cerrar las vías de entrada aparentes las cucarachas continúan apareciendo, es síntoma de que el foco se encuentra en un punto inaccesible o en zonas comunitarias del inmueble. En esos casos, la intervención de una empresa especializada en control de plagas resulta imprescindible para diagnosticar la especie, aplicar geles específicos y erradicar el nido desde la raíz.