Receta de pastel de carne murciano, una delicia tradicional con una crujiente cobertura de hojaldre

Pastel de carne murciano, una receta tradicional a base de hojaldre y masa quebrada (Wikimedia Commons)

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Crujiente por fuera, muy jugoso por dentro y con un relleno intenso a base de ternera, chorizo y huevo duro. El pastel de carne es uno de los bocados más reconocibles de la gastronomía de la Región de Murcia, un pastel con base de masa quebrada y una cobertura de hojaldre que se puede encontrar en cualquiera de las pastelerías de la zona.

De importantes raíces árabes, estos pasteles son típicos de la zona de la Huerta de Murcia, especialmente de la ciudad de Murcia y municipios cercanos como Alcantarilla, Cieza, Abanilla y Orihuela.

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Aunque es un clásico de las confiterías murcianas, lo cierto es que podemos preparar en casa una versión de este pastel de carne siguiendo unas sencillas indicaciones. Una de sus características más señaladas es su cobertura superior, de hojaldre muy fino en forma de espiral. Como conseguir esta forma es complicado, simplificaremos el proceso con una capa de hojaldre y algunos cortes que le darán un aspecto y textura crujiente.

Receta de pastel de carne murciano

El pastel de carne murciano es una empanada individual elaborada con una base crujiente, un relleno de ternera, chorizo, huevo duro y especias, y una cubierta de hojaldre. La técnica principal consiste en montar las capas y hornearlas hasta que la tapa quede dorada y crujiente.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora y 15 minutos Preparación: 35 minutos Cocción: 40 minutos



Ingredientes

2 láminas de masa quebrada

2 láminas de hojaldre

400 g de carne picada de ternera

100 g de chorizo fresco

2 huevos

1 huevo adicional para pintar

2 cucharadas de aceite de oliva

1 pizca de nuez moscada

Sal

Pimienta negra molida

Cómo hacer pastel de carne murciano, paso a paso

Cuece los 2 huevos en agua durante 10 minutos. Enfríalos, pélalos y córtalos en cuartos. Calienta el aceite de oliva en una sartén e incorpora la carne de ternera. Salpimienta y añade la nuez moscada. Cocina la carne durante 8-10 minutos, hasta que cambie de color y pierda parte de su líquido. Retira la sartén del fuego y deja que el relleno se temple. El relleno no debe estar caliente al montar los pasteles, porque puede ablandar la masa. Precalienta el horno a 200 ºC, con calor arriba y abajo. Corta la masa quebrada en 4 círculos ligeramente más grandes que los moldes individuales. Forra los moldes con la masa quebrada. Ajusta bien la base y los bordes. Reparte la carne en los moldes. Añade el chorizo cortado en trozos pequeños y coloca los cuartos de huevo duro en el interior. Cubre cada pastel con un círculo de hojaldre. Presiona los bordes para sellarlos. Forma una pequeña espiral de hojaldre sobre la tapa o realiza cortes finos para imitar el acabado tradicional. Bate el huevo restante y pinta la superficie. No presiones demasiado el hojaldre, ya que necesita espacio para subir. Hornea durante 30-35 minutos, hasta que la tapa esté bien dorada y crujiente. Deja reposar los pasteles durante 10 minutos antes de desmoldarlos. Sírvelos calientes o templados.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 pasteles individuales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación aproximada por pastel:

Calorías: 700 kcal

Proteínas: 28 g

Grasas: 45 g

Hidratos de carbono: 45 g

Grasas saturadas: 16 g

Fibra: 3 g

Sal: 2,1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda los pasteles en la nevera, dentro de un recipiente hermético, durante un máximo de 2 días. Para recuperar el crujiente de la masa, caliéntalos en el horno a 180 ºC durante 8-10 minutos. Evita el microondas, porque puede dejar el hojaldre blando. También se pueden congelar una vez horneados. Envuélvelos de forma individual y consúmelos en un plazo máximo de 1 mes. Descongélalos en la nevera antes de recalentarlos.