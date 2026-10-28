España

Un posible fallo humano o un error en la seguridad figuran entre las hipótesis del accidente de tren de Toledo

Aún es pronto para conocer las causas del accidente, pero no se descarta un posible error humano, ya fuera del maquinista o de la persona encargada de controlar y autorizar la circulación de los trenes

Dos trenes de alta velocidad han chocado a la altura de Los Yébenes (Toledo).

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El accidente en el que han colisionado dos trenes a la altura de la estación de Urda (Toledo) ha dejado al menos 30 fallecidos, según han confirmado fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha, después de que dos vagones descarrilaran y cayeran por un terraplén. Los primeros indicios apuntan a que un AVE ha alcanzado a un tren Iryo por detrás que se encontraba parado. Tras el grave accidente, Renfe ha suspendido la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, mientras que el Gobierno ha cancelado su agenda.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112, el suceso ha tenido lugar a las 8.54 horas, cuando el tren AVE 2080 con salida de Madrid y destino Sevilla chocó con el tren Iryo 6076 que iba por delante. En el lugar están trabajando bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, Protección Civil de varios pueblos de los alrededores, tres helicópteros sanitarios y dos UVI, entre otros medios.

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Por el momento se desconocen las causas del accidente, aunque una de las hipótesis apunta a un posible fallo humano. “Podría haber sido un fallo del maquinista o de quien regula el tráfico, pero aún es pronto para saberlo y no podemos confirmar qué ha sucedido exactamente”, indica a Infobae la secretaria general del sector ferroviario de CCOO, Pepa Páez.

Por otro lado, fuentes oficiales han indicado a la Cadena Ser que el sistema que vigila automáticamente la distancia entre trenes y los frena si hay peligro, el llamado Linienzugbeeinflussung (o LZB), ha fallado durante unos minutos y, aunque el bloqueo de seguridad lateral se ha activado, el maquinista habría recibido orden desde el centro de control de Atocha de que podía continuar la marcha, rebasando así el semáforo en rojo.

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Los sistemas de señalización instalados en la vía están diseñados para evitar que dos trenes coincidan en el mismo tramo. Alertan al convoy que circula detrás cuando hay otro detenido por delante y, si es necesario, pueden activar el frenado automático o emitir avisos en la cabina, informa Europa Press. Además, en el centro de control de Adif en Atocha se vigila la ubicación de todos los trenes. Cuando uno se para, aparece en la pantalla que ese tren está ocupando un tramo en concreto, por lo que no debería ser ocupado por otro tren que viene por detrás.

Imagen de alguno de los vagones afectados. (Europa Press)
Imagen de alguno de los vagones afectados. (Europa Press)

Desde el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) señalan que aún es pronto para emitir un pronunciamiento y aseguran que están tratando de recabar toda la información posible sobre lo ocurrido. “Estamos intentando conocer los hechos, su alcance y afectación a profesionales y viajeros”, indican en un comunicado.

Por el momento, Adif ha anunciado que va a situar un punto de atención a los afectados en Atocha, Sevilla-Santa Justa y Córdoba Julio Anguita, donde estaba previsto que el AVE de Renfe llegase a las 9.44 horas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado “consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo”. En redes sociales, Sánchez ha enviado su “cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias”.

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