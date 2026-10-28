España

Mapa del accidente de tren en Toledo: dónde se ha producido el choque entre el AVE y el Iryo

La colisión entre ambos convoyes se produjo cerca de la estación de Urda, en la línea de alta velocidad que conecta Madrid con el sur del país

Vagones del tren volcados tras el accidente ferroviario entre un AVE y un Iryo en Los Yébenes
Vagones del tren volcados tras el accidente ferroviario entre un AVE y un Iryo en Los Yébenes
Guardar

El accidente de tren registrado este miércoles 28 de octubre en la provincia de Toledo ha dejado 50 muertos, confirmados hasta el momento por fuentes oficiales. El choque se produjo cuando un tren AVE de Renfe colisionó por alcance contra un convoy de la compañía italiana Iryo, ambos en servicio entre Madrid y Sevilla por la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía.

La colisión se ubica entre Los Yébenes y Urda

El punto exacto del accidente se sitúa entre los municipios de Los Yébenes y Urda, en la provincia de Toledo, con mayor cercanía al entorno de la estación de esta última localidad. El impacto se registró en el punto kilométrico 118 de la vía, un dato confirmado tanto por Renfe como por Iryo en sus comunicados oficiales. El AVE habría alcanzado por detrás al tren de la compañía italiana, lo que provocó el descarrilamiento de varios vagones y la caída de dos de ellos por un terraplén adyacente a la infraestructura.

PUBLICIDAD

Mapa geográfico con nombres de municipios españoles, carreteras y un círculo rojo traslúcido sobre el área de La Cabezuela.
Dos vagones de un tren han caído por un terraplén, de momento hay 50 muertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las empresas ferroviarias confirmaron el trayecto afectado

Iryo precisó en un comunicado que el servicio siniestrado era el número 6076, que cubría el trayecto Madrid-Sevilla. “Esta mañana, el servicio 6076 que realizaba el trayecto Madrid-Sevilla ha sufrido un accidente a la altura de Urda, en el PK 118”, informó la compañía, que aseguró haber activado “todos los protocolos de emergencia” en coordinación con las autoridades competentes. Por su parte, Renfe comunicó la interrupción de la circulación entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía como consecuencia del siniestro.

La investigación apunta por ahora a un posible error del sistema

Imágenes aéreas grabadas por la Guardia Civil muestran las labores de respuesta tras el accidente de dos trenes en Toledo.

La circulación ferroviaria permanece cortada en ambos sentidos mientras los servicios de emergencia continúan con las tareas de rescate y atención a los pasajeros afectados. Las causas exactas del accidente están pendientes de determinación, aunque las primeras informaciones disponibles apuntan a la posibilidad de un error humano como factor desencadenante. Efectivos de la Guardia Civil, entre los primeros en llegar al lugar del siniestro, describieron un escenario de gran destrucción en la zona del impacto. El operativo de emergencia continúa desplegado sobre el terreno mientras avanza la identificación de las víctimas y la investigación oficial de lo ocurrido.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

TrenRenfeSucesosEspaña-NoticiasSucesos EspañaEspaña-NacionalÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Accidente de trenes en Toledo, en directo: al menos 30 muertos tras el choque entre un Iryo y un AVE en la línea de Madrid-Andalucía

El accidente de tren se ha producido a primera hora de este miércoles y ha hecho volcar dos vagones por un terraplén

Accidente de trenes en Toledo, en directo: al menos 30 muertos tras el choque entre un Iryo y un AVE en la línea de Madrid-Andalucía

Elecciones generales España 29-N, en directo | El choque de trenes en Toledo paraliza la precampaña electoral de todos los partidos excepto Vox

El BOE publica este miércoles las listas al Congreso y al Senado, en una precampaña marcada por los pactos PP-Vox y PSOE-Frente Amplio que Podemos considera “bipartidismo 2.0”.

Elecciones generales España 29-N, en directo | El choque de trenes en Toledo paraliza la precampaña electoral de todos los partidos excepto Vox

Casa Real emite un comunicado por el accidente de trenes de Toledo: “Acompañamos en su tristeza a las familias y seres queridos”

Los monarcas han mandado unas palabras de ánimo a las víctimas tras el trágico accidente que ha dejado ya 30 fallecidos

Casa Real emite un comunicado por el accidente de trenes de Toledo: “Acompañamos en su tristeza a las familias y seres queridos”

Vox no acepta la tregua política tras el accidente ferroviario en Toledo y apunta sin pruebas al mantenimiento de las vías: Abascal dará dos mítines

El Gobierno y los candidatos para el 29N expresan su solidaridad y mantienen que lo prioritario es atender a las víctimas

Vox no acepta la tregua política tras el accidente ferroviario en Toledo y apunta sin pruebas al mantenimiento de las vías: Abascal dará dos mítines

Pedro Sánchez, sobre el interés político de sus hijas: “Ellas quieren que ganemos. Están deseando votar y quieren ir al colegio electoral”

El presidente del Gobierno ha acudido en plena campaña al pódcast de Ángela Henche y Albanta San Román

Pedro Sánchez, sobre el interés político de sus hijas: “Ellas quieren que ganemos. Están deseando votar y quieren ir al colegio electoral”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales España 29-N, en directo | El choque de trenes en Toledo paraliza la precampaña electoral de todos los partidos excepto Vox

Elecciones generales España 29-N, en directo | El choque de trenes en Toledo paraliza la precampaña electoral de todos los partidos excepto Vox

Mapa del accidente de tren en Toledo: dónde se ha producido el choque

Vox no acepta la tregua política tras el accidente ferroviario en Toledo y apunta sin pruebas al mantenimiento de las vías: Abascal dará dos mítines

Begoña Gómez denuncia al PP por el vídeo con IA que le hace decir que es “zurda” porque consiguió una cátedra “gracias” a que su marido es presidente del Gobierno

Un choque entre dos trenes en Toledo provoca una tragedia ferroviaria con al menos 30 muertos en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía

ECONOMÍA

Construir una vivienda vale más que comprarla en algunos municipios: cuándo compensa hacerlo desde cero

Construir una vivienda vale más que comprarla en algunos municipios: cuándo compensa hacerlo desde cero

Ni la pausa del desayuno ni llegar 15 minutos tarde se descuentan siempre de la jornada: el Supremo confirma que pueden contar como horas trabajadas

Banco Santander eleva su beneficio un 20% y gana 12.405 millones de euros hasta septiembre gracias a la venta de su filial en Polonia

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 28 de octubre

El BCE congelará los tipos de interés en octubre, pero la tregua para los hipotecados solo durará hasta diciembre

DEPORTES

El Real Madrid también pide disculpas a China tras la polémica con Mbappé: “Nuestro club mantiene un profundo respeto por su historia, cultura y ciudadanos”

El Real Madrid también pide disculpas a China tras la polémica con Mbappé: “Nuestro club mantiene un profundo respeto por su historia, cultura y ciudadanos”

Mbappé le puede costar a LaLiga 100 millones de euros al año, pero Tebas “ha corrido demasiado”: “No entiendo por qué hay que pedir perdón a un país en una dictadura”

La brecha salarial del Balón de Oro 2026: ni Harry Kane ni Alexia Putellas reciben un euro por ganar el premio, pero les separa un abismo de 24 millones de euros

Honda ya tiene su plan para que Fernando Alonso vuelva a ser competitivo en 2027: “Podremos aplicar todo lo aprendido”

Alexia Putellas, sobre la gestión de la presión: “Mi relajación me la da estar en mi casa, con mi familia y con mis amigos. Compartir preocupaciones, conversaciones...”