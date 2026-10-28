Mapa del accidente de tren en Toledo: dónde se ha producido el choque entre el AVE y el Iryo

Vagones del tren volcados tras el accidente ferroviario entre un AVE y un Iryo en Los Yébenes

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El accidente de tren registrado este miércoles 28 de octubre en la provincia de Toledo ha dejado 50 muertos, confirmados hasta el momento por fuentes oficiales. El choque se produjo cuando un tren AVE de Renfe colisionó por alcance contra un convoy de la compañía italiana Iryo, ambos en servicio entre Madrid y Sevilla por la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía.

La colisión se ubica entre Los Yébenes y Urda

El punto exacto del accidente se sitúa entre los municipios de Los Yébenes y Urda, en la provincia de Toledo, con mayor cercanía al entorno de la estación de esta última localidad. El impacto se registró en el punto kilométrico 118 de la vía, un dato confirmado tanto por Renfe como por Iryo en sus comunicados oficiales. El AVE habría alcanzado por detrás al tren de la compañía italiana, lo que provocó el descarrilamiento de varios vagones y la caída de dos de ellos por un terraplén adyacente a la infraestructura.

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Dos vagones de un tren han caído por un terraplén, de momento hay 50 muertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las empresas ferroviarias confirmaron el trayecto afectado

Iryo precisó en un comunicado que el servicio siniestrado era el número 6076, que cubría el trayecto Madrid-Sevilla. “Esta mañana, el servicio 6076 que realizaba el trayecto Madrid-Sevilla ha sufrido un accidente a la altura de Urda, en el PK 118”, informó la compañía, que aseguró haber activado “todos los protocolos de emergencia” en coordinación con las autoridades competentes. Por su parte, Renfe comunicó la interrupción de la circulación entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía como consecuencia del siniestro.

La investigación apunta por ahora a un posible error del sistema

Imágenes aéreas grabadas por la Guardia Civil muestran las labores de respuesta tras el accidente de dos trenes en Toledo.

La circulación ferroviaria permanece cortada en ambos sentidos mientras los servicios de emergencia continúan con las tareas de rescate y atención a los pasajeros afectados. Las causas exactas del accidente están pendientes de determinación, aunque las primeras informaciones disponibles apuntan a la posibilidad de un error humano como factor desencadenante. Efectivos de la Guardia Civil, entre los primeros en llegar al lugar del siniestro, describieron un escenario de gran destrucción en la zona del impacto. El operativo de emergencia continúa desplegado sobre el terreno mientras avanza la identificación de las víctimas y la investigación oficial de lo ocurrido.

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