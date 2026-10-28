El motivo por el que Felipe VI vestía el uniforme militar en el comunicado tras el accidente de trenes de Toledo: el ejercicio al que asistía y la cancelación de su agenda

El rey Felipe VI ha lamentado el terrible accidente de dos trenes ocurrido en Urda (Toledo). (EFE/ Kai Försterling).

Guardar

La imagen de Felipe VI vestido con uniforme militar ha marcado su primera reacción pública al grave accidente ferroviario ocurrido este miércoles 28 de octubre en la provincia de Toledo. El monarca se encontraba en la base militar Jaime I de Bétera, en Valencia, cuando tuvo conocimiento de la colisión entre dos trenes de alta velocidad en las inmediaciones de Urda.

Su indumentaria tenía una explicación: el jefe del Estado había acudido a una actividad del Ejército de Tierra que llevaba días preparándose y que estaba dedicada a mejorar la respuesta ante amenazas nucleares, biológicas y químicas.

PUBLICIDAD

El compromiso al que asistía era el ejercicio Grifo 2026, organizado por el Regimiento de Defensa NBQ (Nuclear, Biológica y Química) Valencia número 1. Según recoge la agenda oficial de la Casa Real, el entrenamiento se desarrolla entre el 20 y el 29 de octubre en distintas localizaciones de la provincia valenciana, con el campo de maniobras de Bétera como uno de sus escenarios principales.

El ejercicio militar que explica el uniforme de Felipe VI

Grifo 2026 tiene como objetivo reforzar la preparación de las unidades de la Fuerza Terrestre y del Mando de Canarias ante posibles incidentes relacionados con agentes nucleares, biológicos, radiológicos o químicos. Para ello, los participantes trabajan con simulaciones de situaciones de riesgo en escenarios diseñados para reproducir las dificultades de una emergencia real.

PUBLICIDAD

El rey Felipe VI traslada su "pésame, apoyo y cariño" a las víctimas de la tragedia ferroviaria en Toledo. (Europa Press)

Entre las tareas que se practican figuran el reconocimiento de zonas contaminadas, la toma de muestras, la descontaminación de personas y materiales y la coordinación entre unidades. El ejercicio también contempla la cooperación con otros cuerpos y fuerzas, tanto españoles como internacionales. En sus distintas fases participan unidades especializadas del Ejército, la Unidad Militar de Emergencias, la Guardia Civil y efectivos de otros países, entre ellos Italia.

Por tanto, el uniforme que lucía el Rey no respondía a una decisión tomada a raíz del accidente ferroviario, sino a la naturaleza del acto militar al que había acudido. Fue durante esa visita cuando la tragedia alteró sus planes y convirtió una jornada institucional en un día marcado por la preocupación y las condolencias.

PUBLICIDAD

La reacción del Rey tras conocer la tragedia ferroviaria

Desde Bétera, Felipe VI lamentó lo ocurrido y quiso trasladar públicamente su apoyo a las personas afectadas. “Lamentar esta desgracia terrible. Transmitir a las familias nuestro pésame, nuestra tristeza, nuestro apoyo y nuestro cariño en un momento tan duro y tan difícil”, manifestó ante los medios de comunicación.

El monarca también explicó que permanecía pendiente de las informaciones que iban llegando sobre el siniestro y que su intención era regresar cuanto antes para seguir la evolución de la emergencia. “Estoy pendiente de retornar para poder seguir la emergencia y conocer más detalles sobre lo que ha ocurrido”, señaló.

Sus palabras llegaron en una jornada de incertidumbre, mientras los equipos de emergencia trabajaban en la zona del accidente y las autoridades recababan información sobre las consecuencias de la colisión. El rey, además, mantuvo el contacto con el Gobierno regional para interesarse por lo sucedido.

PUBLICIDAD

Felipe VI cancela sus compromisos del miércoles y el jueves

La tragedia también ha obligado a modificar la agenda institucional del monarca. Para la tarde de este miércoles estaba prevista su asistencia al concierto conmemorativo del 150.º aniversario del nacimiento de Pau Casals, en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. El jueves 29, Felipe VI tenía programada la clausura institucional del World Infrastructure Forum (WIF), un encuentro internacional dedicado al futuro de las infraestructuras.

Al menos diez personas han fallecido en el choque entre dos trenes ocurrido esta mañana en Urda (Toledo), ha dejado al menos 10 fallecidos, según ha informado Esther Padilla, consejera portavoz de la Junta de Castilla-La Mancha, en declaraciones en la televisión autonómica.

Ambos compromisos figuraban en la agenda prevista de la Casa Real para esta semana. La decisión de suspender estas actividades responde a la voluntad de dedicar la atención a la evolución del accidente y a la información que vayan proporcionando los responsables de la emergencia.

PUBLICIDAD