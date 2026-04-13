Una setentena de actos conmemorarán el 150 aniversario del nacimiento de Pau Casals

Barcelona, 13 abr (EFE).- Audiciones con el violoncelo 'Goffriller' de Pau Casals, exposiciones itinerantes, un concierto de la London Philharmonic Orquestra en Madrid o la instalación temporal de una escultura de Jaume Plensa en El Vendrell (Tarragona) son algunos de los más de setenta actos conmemorativos del 150 aniversario del nacimiento de Pau Casals.

Con un presupuesto total en torno a 1.030.000 euros, también se producirán documentales para acercar su legado musical y humanístico e instituciones como el Palau de la Música, el Auditori o el Gran Teatre del Liceu preparan, asimismo, actividades.

La consellera de Cultura, Sònia Hernández, acompañada por el alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, y el director general de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardo, ha presentado este lunes la programación de la efeméride, que se inicia esta tarde en la localidad natal del compositor, con la presencia, entre otras autoridades, del presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

Hernández ha destacado la "apuesta clara" del gobierno catalán para poner en relieve durante 2026 y 2027 una figura, "referente absoluto a escala mundial", alguien que tanto a nivel personal como profesional "explica quiénes somos y qué lugar queremos ocupar en el mundo".

A su juicio, se trata de una "figura poliédrica", de muchas dimensiones, sin olvidar su paso por la tribuna de Naciones Unidas, donde proclamó su famoso 'I am a catalan" (Soy catalán), ni su defensa de los valores de la "democracia, la paz y los derechos humanos", alguien que creía en la cultura como "una herramienta poderosa de transformación, como un pilar imprescindible para construir un futuro más justo y en paz".

Tras la interpretación del preludio de la Suite nº 1 de Bach para violoncelo, a cargo de Candela Puigbó, Kenneth Martínez ha recordado la vinculación de Casals con su ciudad, un hombre que se inspiró en la "cultura popular real" que vio en sus calles.

Jordi Pardo ha señalado que los principales objetivos del aniversario son promover el conocimiento y la figura del legado de Casals, "fortalecer" su proyección nacional e internacional y llegar a nuevas audiencias y conectar con las nuevas generaciones.

A la vez, ha considerado que la conmemoración es una "gran oportunidad" para visitar su museo en El Vendrell.

Tras el acto inaugural de hoy, se iniciará una programación de "Diálogos con música", el primero de los cuales será en mayo, mientras que en junio, Jaume Plensa, ganador del Galardón Pau Casals en 2018, cederá temporalmente, hasta finales de 2027, la escultura 'Yolandita' para los jardines del Museo Pau Casals, donde podrá dialogar con otras de Clarà y Llimona.

Uno de los actos destacados será el concierto que ofrecerá el 22 de julio en el Palau de la Música el ganador o la ganadora del Concurso Queen Elisabeth, quien tocará el violoncelo 'Goffriller', un instrumento que el músico adquirió en 1908 y utilizó durante más de sesenta años.

Para el 23 de octubre se prepara un acto de homenaje con un concierto de la Escolania de Montserrat en la iglesia del Vendrell, mientras que dos días antes de inaugurará en el Palau Robert la exposición, 'Pau Casals. Un músico al servicio de la paz', que viajará posteriormente al CaixaForum Madrid y al Museo Pau Casals.

Otro de los momentos importantes será el concierto que ofrecerá la London Philharmonic Orquestra en el Auditorio Nacional de Música de Madrid el 28 de octubre, dirigida por Edward Garner, con la violoncelista Julia Fischer y el violoncelista Daniel Müller-Schott.

El 29 de diciembre se conmemorará su nacimiento con un Concierto del 'Pessebre', dirigido por Antoni Ros Marbà, con la Coral Càrmina y la Orquesta Franz Schubert Filharmonia, mientras que la Diada Pau Casals se celebrará el 15 de junio y el Festival Internacional de Música Pau Casals, entre el 9 y el 22 de julio, en El Vendrell.

Un simposio internacional sobre el también director de orquesta tendrá lugar en octubre de 2027 en Barcelona y el acto institucional de clausura está previsto en El Vendrell el 22 de octubre del próximo año. EFE