España

Felipe VI comparece ante los medios tras el grave accidente de trenes de Toledo: “Transmitir a las familias nuestro pésame, nuestra tristeza y nuestro apoyo”

El monarca ha conocido la noticia antes de un acto en la base militar Jaime I de Bétera, en Valencia

El rey Felipe VI ha lamentado el terrible accidente de dos trenes ocurrido esta mañana en Urda (Toledo) . (EFE/ Kai Försterling).
El rey Felipe VI ha lamentado el terrible accidente de dos trenes ocurrido esta mañana en Urda (Toledo) . (EFE/ Kai Försterling).
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El rey Felipe VI ha interrumpido parcialmente su agenda de este miércoles para mantenerse al tanto de la evolución del grave accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo. Desde la base militar Jaime I de Bétera, en Valencia, el monarca ha lamentado la tragedia y ha anunciado que acortará su actividad para regresar cuanto antes y continuar siguiendo la evolución de la emergencia.

“Lamentar esta desgracia terrible. Transmitir a las familias nuestro pésame, nuestra tristeza, nuestro apoyo y nuestro cariño en un momento tan duro y tan difícil”, ha manifestado el jefe del Estado ante los medios de comunicación. Unas palabras con las que ha querido acompañar a quienes están sufriendo las consecuencias del siniestro, en una jornada marcada por la conmoción y la incertidumbre.

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El rey Felipe VI ha expresado el pésame y su tristeza, apoyo y cariño en un momento tan duro. (EFE/ Kai Försterling).
El rey Felipe VI ha expresado el pésame y su tristeza, apoyo y cariño en un momento tan duro. (EFE/ Kai Försterling).

Felipe VI ha explicado que permanece pendiente de las novedades sobre lo sucedido y que su intención es volver lo antes posible para conocer más detalles y seguir de cerca la respuesta al accidente. “Estoy pendiente de retornar para poder seguir la emergencia y conocer más detalles sobre lo que ha ocurrido”, ha señalado.

El monarca se encontraba en Valencia con motivo de una actividad en la base militar de Bétera. Sin embargo, la gravedad de las primeras informaciones ha llevado a reducir la duración de su visita. “Esta actividad en Valencia la hemos acortado y la haremos lo más rápido posible para volver”, ha indicado, dejando claro que continuará atento a la evolución de los acontecimientos.

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Un mensaje de apoyo a los equipos de emergencia

Además de recordar a las víctimas y mostrar su cercanía a sus seres queridos, el rey ha querido reconocer públicamente el trabajo de todos los profesionales y efectivos movilizados para atender a los afectados. En su intervención, ha hecho hincapié en que la respuesta a una emergencia de estas características implica la colaboración de numerosos organismos.

“Unas palabras de ánimo, apoyo y reconocimiento a todos los servicios de emergencia que están atendiendo la situación”, ha afirmado. En este agradecimiento ha incluido a los equipos de distintas procedencias y ha mencionado expresamente a la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Felipe VI también ha querido poner en valor la implicación de todas las personas que están colaborando sobre el terreno, más allá de los cuerpos específicamente señalados. “Pero hay mucha gente atendiendo la emergencia y un abrazo a ellos también”, ha añadido.

Agentes de los Servicios de Emergencias trabajan en el lugar del accidente, a 28 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). (Juanma Jiménez / Europa Press).
Agentes de los Servicios de Emergencias trabajan en el lugar del accidente, a 28 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). (Juanma Jiménez / Europa Press).

Comunicado de Casa Real

Casa Real ha difundido un mensaje a través de sus canales oficiales en el que don Felipe y doña Letizia reconocen la preocupación que sienten ante lo ocurrido en las inmediaciones de Urda. “Estamos conmovidos y preocupados por el accidente ferroviario en Urda (Toledo). Acompañamos en su tristeza a las familias y seres queridos de los fallecidos y enviamos nuestro cariño a los heridos y personas afectadas”, han expresado.

Los reyes también han dedicado unas palabras a los profesionales que se encuentran trabajando sobre el terreno desde que se ha producido el choque. En su comunicado, han querido reconocer la labor de los servicios de emergencia y de todos los efectivos que participan en las tareas de asistencia. “Nuestro apoyo también a los equipos de emergencia y a todos los que están trabajando en la zona para ayudar en lo posible en estas circunstancias”, han añadido.

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