Las redes sociales se inundan de personas buscando a sus familiares desaparecidos en el accidente de trenes de Toledo: “Iba en el AVE, vagón 7”

Imágenes aéreas grabadas por la Guardia Civil muestran las labores de respuesta tras el accidente de dos trenes en Toledo.

Guardar

El accidente de trenes entre Urda y Los Yébenes (Toledo) ha dejado, al menos, 64 víctimas mortales. La colisión, ocurrida a las 08.35 horas entre un AVE y un Iryo en los que viajaban 544 pasajeros, ha provocado una profunda conmoción en el país, nueve meses después del siniestro ferroviario de Adamuz (Córdoba).

A través de las redes sociales, varios familiares buscan a personas que viajaban en alguno de los dos trenes afectados por el accidente y con los que, por el momento, no han podido contactar. Estas plataformas se convierten así en un altavoz para tratar de localizarlos.

PUBLICIDAD

Familiares buscan a David Martínez Méndez, que viajaba en el AVE accidentado. (@cmartinezr99/X)

Buscan, por ejemplo, a David Martínez Méndez, un joven de 25 años que, según han explicado sus allegados en X, iba en el AVE, concretamente en el vagón 7, en la plaza 16A. “Por favor, no tenemos información sobre él”.

También a Adriana Marroquín Rodríguez, una chica alicantina de 27 años que viajaba de Madrid a Sevilla en el vagón 8: “Vestida con chaqueta y pantalón azul”.

Familiares buscan a Adriana Marroquín Rodríguez. En caso de información, contactar con @alejandrmarroquin. (X)

“Se busca a Mari Carmen García. Iba en el Iryo camino a Sevilla. Vagones 7 y 8”, ha compartido Bebi Fernández, creadora de contenido en X y escritora, que ha utilizado su cuenta de la red social como altavoz para este tipo de llamamientos. “Hemos intentado llamar al número de teléfono que han habilitado y no dan respuesta”, figura en el mensaje enviado por el familiar.

PUBLICIDAD

Buscan a Mari Carmen García. (@bebi_fernandez/X)

También a través de sus redes sociales, Bebi Fernández a recibido otras respuestas de familiares que buscan a personas que viajaban en los trenes accidentados: “Estamos buscando a Juan José García Palacios. Cogió el AVE esta mañana y no sabemos nada de él. No sabemos nada de él, lo único que tenemos es que el móvil emitió señal por el buscar de iPhone en el punto del accidente”.

Otro de los desaparecidos tras el accidente de trenes de Toledo. (@bebi_fernandez/X)

Otro de los desaparecidos es Eleuterio del Olmo Ramírez, de 50 años. “Un poco de barba y pelo corto, en tren AVE vagón 7 asiento 17C”. En caso de información, se puede contactar con @seergiio272.

PUBLICIDAD

A los medios de comunicación, además, comienzan a acudir los familiares con el objetivo de preguntar si alguien ha visto a la persona a la que buscan. Es el caso de Ana Benítez, hermana de uno de los desaparecidos en el accidente ferroviario. “No sé en qué vagón iba; sé que venía con una compañera de trabajo, pero iban en vagones distintos”, ha explicado esta mañana en RTVE.

Vista del accidente de trenes entre Urda y Los Yébenes (Toledo). (Violeta Santos Moura/Reuters)

Crean una web para buscar a los desaparecidos

El usuario de X @47afh ha creado una web pública con el objetivo de ayudar a las personas que están buscando a alguien o tratan de contactar con algún familiar que viajaba en el Iryo o el AVE accidentados en Toledo: https://buscarfamiliares.netlify.app

PUBLICIDAD

Además de la búsqueda de los desaparecidos, la sociedad se moviliza para ayudar a los heridos que todavía permanecen en los vagones. En Los Yébenes se ha establecido el número 14 de la plaza Valderas y Pedraza como punto de recogida de agua y comida. También se ha hecho un llamamiento urgente a la donación de sangre de todos los grupos sanguíneos, tanto en la Comunidad de Madrid como en las localidades de Castilla-La Mancha Toledo, Alcázar de San Juan y Ciudad Real.