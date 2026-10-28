España

Arroz al horno en calabaza, una receta otoñal típica de un pequeño pueblo de Castellón

Este plato de arroz es típico del pueblo castellonense de Vilafamés, un municipio de interior que disfruta de esta receta en los meses de otoño

Arroz al horno valenciano
Receta de arroz al horno valenciano (Miguel AF/Shutterstock)
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El arroz al horno es un clásico de la gastronomía valenciana, y cuenta con variantes de temporada tan curiosas como esta, un arroz asado cocinado en el interior de una calabaza entera. Aunque también se puede encontrar en otras poblaciones de la provincia de Castellón, Valencia o, en general, la Comunidad Valenciana, esta receta es típica en Vilafamés, un pueblo de interior ubicado a unos 25 kilómetros de la ciudad de Castellón y reconocido como uno de los Pueblos Más Bonitos de España.

Esta receta utiliza una calabaza para sustituir a la cazuela de barro, una hortaliza que debe ser de carne firme y piel gruesa para que soporte el horneado sin desmoronarse. Las paredes de esta calabaza son el recipiente que contiene el arroz al horno, cocinado gracias al caldo de cocido añadido durante el proceso. Además del caldo y del arroz, en el interior de la calabaza se añaden costillas de cerdo, panceta, morcilla, garbanzos, patata y tomate, así como una cabeza entera de ajos.

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Receta de arroz al horno en calabaza

Esta elaboración combina un sofrito de carnes y arroz con garbanzos y caldo de cocido. El arroz se termina dentro de una calabaza vaciada, que actúa como recipiente y aporta un matiz dulce al conjunto.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 hora y 55 minutos.
    • Preparación: 35 minutos.
    • Cocción previa: 15 minutos.
    • Horneado: 55-65 minutos.
    • Reposo: 10 minutos.

Ingredientes

  • 1 calabaza redonda de 2,5-3 kg
  • 320 g de arroz redondo
  • 250 g de costillas de cerdo troceadas
  • 150 g de panceta en dados
  • 2 morcillas de cebolla
  • 200 g de garbanzos cocidos
  • 750 ml de caldo de cocido caliente
  • 1 patata grande
  • 1 tomate maduro
  • 1 cabeza de ajos
  • 3 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • Unas hebras de azafrán o una pizca de colorante alimentario
  • Sal, al gusto
  • Pimienta negra, al gusto

Cómo hacer arroz al horno en calabaza, paso a paso

  1. Precalienta el horno a 200 ºC, con calor arriba y abajo.
  2. Lava y seca la calabaza. Corta la parte superior para formar una tapa.
  3. Retira las semillas y las fibras del interior con una cuchara. Deja una pared de aproximadamente 2 cm de grosor.
  4. Pinta el interior con 1 cucharada de aceite de oliva y añade una pizca de sal.
  5. Coloca la calabaza y su tapa en una bandeja. Hornea durante 25 minutos para que empiece a ablandarse.
  6. Pela la patata y córtala en rodajas. Dórala en una sartén con un poco de aceite y resérvala.
  7. Fríe las morcillas durante 2 minutos por cada lado. Retíralas con cuidado para que no se rompan.
  8. En una cazuela amplia, dora las costillas y la panceta durante 6-8 minutos.
  9. Añade el arroz y rehógalo durante 2 minutos. Incorpora el pimentón y remueve de inmediato para que no se queme.
  10. Vierte el caldo de cocido. Debe estar caliente cuando se incorpore al arroz, así se mantiene una cocción uniforme. Añade los garbanzos, el azafrán y una pizca de sal.
  11. Cuece el conjunto durante 8 minutos a fuego medio. El arroz debe quedar todavía duro en el centro.
  12. Pasa el arroz a la calabaza precocida. Distribuye por encima las rodajas de patata y las morcillas.
  13. Coloca el tomate partido en rodajas y la cabeza de ajos en el centro.
  14. No llenes la calabaza hasta el borde. Deja unos 3 cm libres para que el arroz pueda crecer.
  15. Tapa la calabaza con su parte superior y hornea a 190 ºC durante 30-35 minutos.
  16. Retira la tapa durante los últimos 10 minutos para que los ingredientes se doren.
  17. Comprueba que el arroz esté tierno y deja reposar la calabaza durante 10 minutos antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación aproximada por ración:

  • Calorías: 850 kcal.
  • Proteínas: 30 g.
  • Hidratos de carbono: 103 g.
  • Grasas: 35 g.
  • Fibra: 10 g.
  • Sal: depende del caldo, la morcilla y la cantidad añadida.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda el arroz sobrante en la nevera dentro de un recipiente hermético.

  • En la nevera: hasta 2 días.
  • En el congelador: hasta 1 mes, aunque el arroz puede perder algo de textura.
  • Para recalentar: añade 1 o 2 cucharadas de caldo y calienta en el horno o en el microondas.

No dejes el arroz cocinado a temperatura ambiente durante más de 2 horas.

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