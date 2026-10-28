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La segunda fragata de la Armada de la serie F-110 sale al agua: así fue la botadura de la ‘Roger de Lauria’ en Ferrol

La escritora Almudena de Arteaga fue la madrina de la fragata. Es descendiente directa del almirante de la Corona de Aragón cuyo nombre recupera el nuevo buque

Una fragata militar gris desciende hacia el agua desde una grada de astillero frente a trabajadores y pequeñas embarcaciones
La fragata F-112 Roger de Lauria desciende por la grada de los astilleros de Navantia en Ferrol (Armada)
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La fragata F-112 ‘Roger de Lauria’ completó este martes su salida de los astilleros de Navantia en Ferrol, donde se convirtió en la segunda unidad de la clase F-110 que toma contacto con el mar. El buque continuará ahora su construcción junto al muelle antes de afrontar los ensayos previos a su entrega a la Armada, prevista para 2029. La operación se produjo con cuatro meses de adelanto respecto al programa pactado con el Ministerio de Defensa. La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, destacó que las futuras fragatas deberán reforzar las capacidades de las Fuerzas Armadas ante los desafíos vinculados a la seguridad marítima. El almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, Antonio Piñeiro Sánchez, definió el programa como un proyecto nacional para responder a un escenario geoestratégico más exigente.

A partir de ahora, el barco recibirá los sistemas de combate, sensores, equipos de comunicación y el resto de los elementos necesarios para iniciar las pruebas de puerto y, después, las de navegación. Con 145 metros de eslora y 18 metros de manga, la nueva unidad forma parte del plan para construir cinco fragatas F-110. La serie comenzó con la F-111 ‘Bonifaz’, que fue botada en septiembre de 2025 y se encuentra todavía en fase de montaje. Cuatro de los cinco buques encargados ya están en proceso de ejecución en Ferrol.

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Descendiente del almirante que da nombre al buque

La escritora Almudena de Arteaga fue la madrina de la fragata y protagonizó uno de los momentos centrales de la ceremonia. La elección no fue casual: la autora es descendiente directa de Roger de Lauria, el almirante de la Corona de Aragón cuyo nombre recupera el nuevo buque. Tras la bendición del capellán castrense Vicente Hernández Chumillas, la F-112 descendió por la grada al son del himno de España, interpretado por la Unidad de Música del Tercio Norte. Antes de cortar la cinta que dio paso a la maniobra, Arteaga deseó a la fragata una navegación segura y pidió que sus futuras misiones contribuyan a la paz y la seguridad.

“Que la mar te sea propicia, que tus misiones fortalezcan la paz y la seguridad de todos”, expresó la madrina. También se dirigió a los futuros integrantes de la dotación, para quienes reclamó prudencia, fortaleza y acierto en el servicio. Roger de Lauria, nacido en 1245 y fallecido en 1305, fue una de las figuras navales de la expansión mediterránea de la Corona de Aragón. Sus campañas pasaron por lugares como Malta, Nápoles y las islas Formigues, en el marco de la disputa por Sicilia y el sur de Italia.

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La ministra Robles visita las instalaciones de Navantia en Ferrol (Navantia)

Capacidades de la serie F-110 de la Armada

La F-112 pertenece a un programa de cinco fragatas que incluirá también las unidades ‘Menéndez de Avilés’, ‘Luis de Córdova’ y ‘Barceló’. Las entregas se extenderán hasta 2032, según la planificación del programa. Las F-110 están diseñadas como plataformas de escolta con capacidades antisubmarinas, antiaéreas y antisuperficie. Su perfil prioriza la localización y seguimiento de submarinos, una tarea para la que dispondrán de sensores acústicos y sistemas que reducen el ruido emitido por el propio barco.

Estos buques convivirán con las fragatas F-100 de la clase ‘Álvaro de Bazán’. Las F-100 cuentan con el sistema AEGIS y están especializadas en defensa aérea, mientras que las F-110 ampliarán las opciones de la Flota en la lucha antisubmarina y la protección de fuerzas desplegadas. El programa incorpora además el Gemelo Digital, una réplica virtual destinada a facilitar el mantenimiento, el adiestramiento de las dotaciones y la gestión de los sistemas durante la vida útil del barco. La serie también prevé el uso de impresoras 3D para fabricar determinados repuestos a bordo.

Navantia emplea el desarrollo de las F-110 como base para digitalizar parte de su actividad en Ferrol. La transformación incluye una nueva fábrica de bloques y procesos industriales conectados con las necesidades de construcción y sostenimiento de los buques. La ‘Roger de Lauria’ permanecerá en el muelle del astillero durante los próximos trabajos de integración. Tras las pruebas de mar y la certificación de sus equipos, pasará a formar parte de una Armada que busca reforzar su presencia en operaciones nacionales.

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