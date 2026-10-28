Antes de tirar las cáscaras de las nueces, mira estas ideas prácticas para reciclarlas en casa

Tres ideas caseras aprovechan las cáscaras de nuez del otoño para crear adornos navideños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El otoño llena las mesas de nueces y, con ellas, de cáscaras que terminan casi siempre en la basura. Sin embargo, las cáscaras albergan una segunda vida posible, porque su forma cóncava y su resistencia natural las convierten en un material apto para pequeñas manualidades. Con unos pocos materiales caseros, como pegamento, pintura acrílica y cuerda, las cáscaras se transforman en objetos decorativos que no requieren inversión ni herramientas especiales.

Antes de empezar cualquier proyecto, conviene preparar bien el material. Lo ideal es separar las dos mitades de la nuez sin romperlas, con ayuda de un cascanueces, y retirar los restos internos con un cepillo suave. Si las cáscaras quedaron sucias, un lavado rápido con agua y un secado completo en un lugar ventilado evitan que la humedad favorezca la aparición de moho. También es recomendable repasar los bordes con una lija fina, para eliminar cualquier filo que pueda dificultar el trabajo posterior.

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Con las cáscaras limpias y secas, existen múltiples maneras de aprovecharlas, desde adornos navideños con cáscaras de nuez y pequeñas cajas de regalo hasta marcasitios para una mesa otoñal. Según detalla el sitio Ohga, estas tres ideas se adaptan tanto a adultos que buscan un proyecto de bricolaje como a familias que quieren compartir una tarde de manualidades.

Las cáscaras se convierten en adornos navideños con pintura y cuerda

Las cáscaras de nuez se convierten en adornos navideños y marcasitios caseros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La forma natural de la cáscara se presta a decoraciones rústicas, ideales para quienes prefieren un estilo cálido en el árbol de Navidad. El procedimiento consiste en volver a unir las dos mitades de una misma nuez con pegamento, pero antes de cerrarlas se inserta un pequeño lazo de cuerda entre los bordes, que después servirá para colgar el adorno. Una vez seco el pegamento, la cáscara admite pintura acrílica en blanco, rojo, verde o dorado, o puede dejarse en su tono natural y sumarle solo una cinta de yute.

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Sobre esta base, se pueden incorporar pequeños detalles que cambian el resultado final, como estrellitas pintadas a mano, copos de nieve simples o patrones geométricos. Ohga recomienda, además, trabajar varias cáscaras con una misma paleta de colores, de modo que el conjunto de adornos navideños con cáscaras de nuez mantenga una estética coordinada al colgarse en el árbol o atarse a los paquetes de regalo.

Cajas de regalos para un detalle

Manualidades con cáscaras de nuez: adornos navideños, cajas y marcasitios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando las dos mitades de una cáscara encajan bien entre sí, pueden convertirse en un envoltorio original para un obsequio simbólico, como un colgante pequeño o una nota enrollada. El interior se forra con un trozo de fieltro o terciopelo, lo que le da un acabado más cuidado y protege lo que se guarde dentro. El exterior admite pintura en tonos claros, aunque también puede dejarse al natural para conservar la textura leñosa original.

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Una vez colocado el regalo, basta con cerrar las dos mitades y envolver la cáscara con una cinta fina para mantenerla unida. Según Ohga, una etiqueta con el nombre del destinatario completa el detalle y convierte estas cajitas en un recurso habitual para regalos de Navidad o para guardar obsequios simbólicos en fechas especiales. No reemplazan a un estuche convencional, pero funcionan bien cuando el contenido es pequeño y liviano.

Las cáscaras hacen de marcasitios personalizados en la mesa de otoño

Segunda vida para las cáscaras de nuez: de la basura a la mesa navideña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El color marrón de la cáscara combina con facilidad con manteles de lino, hojas secas y ramitas, lo que la convierte en un recurso sencillo para decorar una mesa otoñal. Quienes buscan cómo hacer marcasitios con cáscaras de nuez pueden recortar pequeñas etiquetas de cartulina con el nombre de cada invitado, que luego se atan con un trozo de cuerda a una cáscara entera o se insertan en la cavidad de una media cáscara pegada sobre una base de cartón reciclado.

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Una hoja seca o una ramita pequeña completa la decoración, y la cáscara también puede pintarse en un tono que combine con el resto de la mesa. Al terminar la comida, cada comensal puede llevarse el marcasitios como recuerdo, lo que convierte un elemento de decoración temporal en un objeto que sobrevive al evento. Una opción ideal para almuerzos festivos, sin necesidad de materiales adicionales a los ya usados en los adornos y las cajas.

Un recipiente de madera contiene nueces peladas listas para el desayuno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto tiempo necesita una cáscara para secarse por completo antes de usarla?

Conviene dejarla varios días al aire libre y comprobar que no quede humedad en el interior antes de pintarla o pegarla, porque esa humedad retenida favorece la aparición de moho.

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¿Sirve cualquier cáscara para estos tres proyectos?

No todas por igual. Las que se abren con un cascanueces y quedan enteras, sin grietas ni bordes afilados, son las más aptas; los fragmentos pequeños o astillados conviene descartarlos o reservarlos para otro tipo de manualidad.

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¿Las cáscaras pintadas pueden reutilizarse para guardar alimentos?

No se recomienda. Una vez tratadas con pegamento, pintura o barniz, dejan de ser aptas para contener comida o bebida, incluso si el acabado parece sellado.

¿Cuántas cáscaras se necesitan para un proyecto como la corona de marcapuestos?

Basta con una unidad por invitado, ya que cada media cáscara funciona como pieza individual y no requiere ensamblar varias para sostenerse.