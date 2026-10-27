Un spray nasal elaborado con veneno de sapo alivia los síntomas de la depresión en un ensayo con personas

Un innovador psicodélico abre nuevas vías para el tratamiento de la depresión (Montaje Infobae)

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Hasta 193 personas han recibido un fármaco elaborado a partir de un compuesto de veneno de sapo para reducir los síntomas de la depresión. Con solo una dosis, este novedoso psicodélico ha demostrado ser capaz de controlar la enfermedad durante varias semanas, lo que abre una nueva vía para tratar la depresión resistente a los antidepresivos convencionales.

Los resultados, publicados en la Journal of the American Medical Association, proceden de un estudio realizado entre septiembre de 2023 y abril de 2025 en 38 centros de Australia, Europa y Estados Unidos. En él participaron 193 adultos de entre 18 y 75 años con depresión mayor de moderada a grave que no había respondido a entre dos y cinco tratamientos antidepresivos durante el episodio actual.

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La investigación evaluó el benzoato de mebufotenina, un compuesto del veneno de los sapos, que, administrado por vía intranasal, actúa sobre determinados receptores de serotonina, un neurotransmisor implicado en la regulación del estado de ánimo y otros procesos cerebrales. De esta manera, los investigadores distribuyeron a los participantes en tres grupos, que recibieron una única dosis de 8 miligramos, 12 miligramos o 0,3 miligramos, esta última utilizada como comparador de dosis baja. Al mismo tiempo, todos contaron con apoyo psicológico.

El principal objetivo era medir el cambio en los síntomas depresivos al cabo de 29 días. Para ello se utilizó una escala clínica que permite evaluar la gravedad de la depresión. En el grupo que recibió 12 miligramos, la puntuación descendió una media de 11,1 puntos, frente a los 5,5 puntos registrados en el grupo comparador. La dosis de 8 miligramos también mostró una reducción significativa, de 12,5 puntos de media.

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Las diferencias se mantuvieron en las distintas evaluaciones realizadas entre los días 2 y 57 después de la administración. Los resultados sugieren, por tanto, que el efecto no se limita a las primeras horas, aunque todavía será necesario investigar cuánto tiempo puede prolongarse el beneficio en cada paciente.

Los pacientes que mejoraron

Al cumplirse 29 días, el 35 % de los participantes que recibió 8 miligramos y el 34 % de quienes recibieron 12 miligramos cumplía los criterios de respuesta al tratamiento. En el grupo comparador, la proporción fue del 12 %.

La remisión, es decir, alcanzar un nivel de síntomas suficientemente bajo según los criterios clínicos empleados, se observó en el 26 % del grupo de 8 miligramos y en el 18 % del de 12 miligramos, frente al 8 % del grupo comparador. Estos datos reflejan una mejoría relevante para una parte de los pacientes, pero también muestran que el tratamiento no funciona de la misma manera en todas las personas.

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La estrecha relación entre vivienda y salud mental: un estudio revela que el 40% de la población ha sufrido ansiedad y un 23% depresión.

Menos tiempo de vigilancia, pero con riesgos

Uno de los aspectos más destacados es la rapidez con la que los participantes pudieron abandonar el centro médico. El 85 % de quienes recibieron 8 miligramos y el 78 % de los que recibieron 12 miligramos estaban preparados para el alta dentro de las dos horas posteriores a la dosis.

No obstante, el tratamiento no estuvo exento de efectos adversos, puesto que se registraron acontecimientos adversos en el 76 % del grupo de 8 miligramos y en el 85 % del de 12 miligramos. Casi todos fueron leves o moderados, según el estudio.

Aunque los resultados son prometedores, se trata de un ensayo de fase 2b, por lo que aún hacen falta investigaciones adicionales para confirmar su eficacia, caracterizar mejor sus riesgos y determinar cómo podría incorporarse a la práctica clínica.

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La mebufotenina podría convertirse en una alternativa para personas con depresión resistente, especialmente si permite reducir el tiempo de supervisión presencial. Por ahora, sin embargo, el aerosol continúa siendo un tratamiento en investigación y no debe confundirse con una terapia disponible para su uso por cuenta propia.