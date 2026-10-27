Blocus y sus canales de Telegram y cuentas de TikTok ‘infinitos’ para convocar los disturbios: “Mis informantes me dirán tiendas sin azules”

Un cartel y mensajes del canal de Telegram Blocus convocan a disturbios y saqueos en Barcelona durante la noche del 31 de octubre. (EFE / Telegram)

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El concepto ‘Blocus’ se ha propagado como la pólvora por medios y redes sociales. Investigaciones como la desarrollada por Newtral desvelaron los grupos de Telegram y cuentas de TikTok que, a partir de nombres relacionados con esta idea, convocan a jóvenes para luchar “unidos” contra el “sistema”. Las empresas han cerrado chats y usuarios, pero es muy sencillo crear nuevos y volver a la carga. El último grupo de Telegram, Blocus-BCN-2, según ha observado este medio, ha superado los 2.000 miembros en apenas unas horas. Según trasladan los líderes, el objetivo es volver a actuar en Barcelona durante la noche de Halloween.

Los llamamientos se centran, en un principio, en demandas de educación orientadas a un perfil más joven. Mientras que las manifestaciones pacíficas que se viven desde hace semanas están lideradas por asociaciones universitarias o sindicales, las revueltas de los últimos días en Barcelona y Bilbao están protagonizadas por adolescentes (72 de los 128 detenidos en la capital catalana son menores). Además, en el grupo más reciente ya se hacen proclamas dirigidas a los saqueos: “No queréis volver a casa con Rolex, Gucci, Iphones...”.

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Ni siquiera puede demostrarse que los creadores de los grupos sean los mismos o simplemente se ha generado una moda que empuja a jóvenes descontentos a impulsar sus propios chats para llamar a quemar las calles. Líderes de otros países como Emmanuel Macron ya han apuntado a la supuesta implicación de “potencias extranjeras” para fomentar el desorden o buscando un rédito político. Madrid, por el momento, ha esquivado el problema. En los últimos días también se impulsó en TikTok una convocatoria en la capital que siguiera los pasos de las anteriores. En los mensajes reconocieron “haber perdido esta vez”, refiriéndose a que tuvieron que cancelar el pasado 25 de octubre una revuelta en Madrid por el refuerzo de seguridad, pero aseguran que “no ha acabado aquí”.

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un centenar de personas, una cuarta parte de ellos menores de edad, por su presunta relación con los disturbios desatados este sábado por la tarde en una protesta de jóvenes en el centro de Barcelona.

Nuevo grupo con más de 2000 miembros

El nuevo canal de Telegram, identificado como Blocus-BCN-2, ha difundido mensajes que instaban a sus seguidores a incorporar nuevos miembros y a replicar la convocatoria en otras redes sociales y grupos de mensajería. “Hay que crecer este como el otro”, señaló uno de los mensajes publicados. La cuenta pidió a sus integrantes que difundieran el contenido entre conocidos y en canales de WhatsApp: “Pasar a amigos de amigos, que se corra la voz, que hay otro grupo” o “reenviar esto, comentarlo en TikTok, en Twitter, en todos los lados”.

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El mensaje más relevante es el que explica la organización del próximo día. Plantea una reunión inicial y afirma que la información posterior se comunicaría por un chat privado. Además, pidió a los participantes que llevaran “ropa negra y máscaras Halloween”. El canal sostuvo que necesitaba “ser un buen grupo para que salga bien”. “Tenemos que estar todos unidos contra este Gobierno que nos roba”, sostiene. En otro mensaje, los administradores se burlan del cierre de una comunidad previa: “Los medios se pensaban que cerrando un grupo nos iban a parar”. Si siguen el ejemplo anterior, Telegram cerrará este grupo, pero resulta difícil seguir el rastro a todos los que puedan organizarse.