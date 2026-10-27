La acampada de Sol no se levantará hasta que se garanticen los derechos de la vivienda: “En el momento en que las instituciones pongan solución, abandonaremos la plaza”

La acampada de Sol no se levantará hasta que se garanticen los derechos de la vivienda, ha explicado su responsable de comunicación, Juan Luis Sánchez. (Montaje Infobae)

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La acampada en la Puerta del Sol por el derecho a la vivienda ya ha cumplido un mes. Ante los rumores sobre el fin de la protesta, los responsables de comunicación han comparecido ante los medios para dejar claro que mantendrán su estancia en la plaza hasta que las administraciones públicas den una respuesta firme a sus demandas. Aunque la organización reconoce el deseo de abandonar el centro madrileño por las duras condiciones de vida, sostiene que la permanencia sigue siendo imprescindible hasta obtener compromisos reales.

Durante la intervención, el portavoz de comunicación del movimiento, Juan Luis Sánchez, ha subrayado que la continuidad de las entre 1.800 y 2.000 tiendas instaladas depende únicamente de la voluntad política para atajar la crisis habitacional y social: “Nosotros apelamos a las instituciones públicas para que pongan solución a los derechos sociales y al movimiento que nos ha traído aquí. En el momento en el que le pongan solución, no tendremos ningún problema en abandonar la plaza”.

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Acampada de la Puerta del Sol. (Europa Press)

Sánchez ha recalcado además que la estancia no se prolonga por comodidad, sino por pura convicción colectiva: “Queremos abandonar la plaza porque, pese a lo que cree la gente, no es cómodo dormir y vivir aquí, pero consideramos que es completamente imprescindible que, hasta que no se garanticen y aseguren determinados derechos, no nos podamos ir”.

Un plan de desacampada progresivo

Respecto a la fecha de finalización de la protesta y los rumores sobre una recogida inminente, el portavoz se ha remitido al funcionamiento interno del movimiento: “Lo iremos comunicando. Es un movimiento muy horizontal; todo pasa por asamblea. Hasta que no tengamos un consenso por parte de todos los intervinientes, no podemos dar unas declaraciones de ese calibre”, en alusión al fin de la acampada.

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Una de las salidas de Metro de Sol. (Europa Press)

No obstante, Sánchez ha confirmado frente a los periodistas que la organización ya ha diseñado un protocolo para cuando la asamblea decida poner fin a la estancia: “Hay un protocolo para, cuando se decida que nos vamos a ir, poder irnos de una manera ordenada. Seguramente sea de una manera progresiva y vayamos desacampando poco a poco, recogiendo todo lo que tenemos. Donándolo o devolviéndoselo a las personas que nos lo han donado a lo largo del tiempo”.

Como primer avance, se ha llevado a cabo una intervención directa en el espacio urbano para mejorar la convivencia y el tránsito en el centro madrileño: “Hemos hecho una desacampada sectorial en determinadas zonas para facilitar los accesos al metro, a Renfe, y facilitar el tránsito de las personas por la Puerta del Sol. Y de paso estamos reorganizando internamente el campamento”.

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Descubre la compleja organización y el funcionamiento diario de la acampada de la Puerta del Sol.

La agresión sexual ocurrida en Sol

Sobre la reciente agresión sexual denunciada en la acampada de Sol —en la que un joven fue detenido por la Policía Nacional tras realizar tocamientos a una mujer de 22 años y agredir a otro acampado—, el portavoz ha evitado pronunciarse sobre los detalles: “Nosotros no somos quién para relatar cómo sucedieron los hechos. Soy un civil más, no puedo catalogarlo”. No obstante, se ha remitido al fallo de los tribunales: “Sí podemos decir que hay una sentencia en firme, y que el juzgado lo ha catalogado como agresión”.

“La denuncia se hace por la persona agredida y los testigos que estaban con ella”, ha aclarado el portavoz. Asimismo, Sánchez ha precisado que la resolución judicial hacia la víctima contempla “una sanción a menos de 500 metros”. A esto ha añadido que el agresor asestó además “un puñetazo a un compañero”, por lo que este también “acudió a denunciarlo para que se llevaran a cabo los procesos pertinentes”.

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